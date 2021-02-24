Правозащитник: на якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело

Подпись к фото, Габышев вышел из Якутска в начале марта 2019 года и преодолел почти 3000 километров пешком

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) против жителя Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом и прославился безуспешной попыткой похода из Якутска в Москву. На него уже заводили дело, а в январе повторно отправили в психдиспансер.

Уголовное дело возбуждено в связи с событиями 28 января, когда домой к Габышеву приехали силовики, чтобы доставить его в стационар якутского психдиспансера, сообщил "МБХ медиа" координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Из-за каких именно действий Габышева возбуждено дело, пока неизвестно, подчеркивает издание. Следственный комитет России пока не давал комментарии на эту тему.

Следователь сообщил защите о деле по телефону, документов юристы еще не видели, рассказал Прянишников "Медиазоне". В четверг, 25 февраля, с Габышева планируют провести следственные действия.

В марте 2019 года Габышев объявил, что отправляется в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать" президента и "восстановить народовластие". Поход по маршруту протяженностью около 8 тысяч километров должен был продлиться два года. Осенью 2019 года на Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его задержали на территории Бурятии и доставили в Якутск.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. В мае прошлого года его принудительно поместили в психоневрологический диспансер, где он находился до 22 июля.

12 января этого года Габышев объявил, что в марте начнет новый поход на Москву. В соцсетях появилась аудиозапись такого содержания: "Поход наш начнется, когда потеплеет, где-то в марте. Из Якутска я выйду на белом коне и пройду по земле предков. Нюрбинский район - земля моего отца, я должен обязательно посетить эти земли. Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд".

Прянишников подтверждал, что эту запись сделал якутский шаман Габышев.

27 января полицейские снова увезли шамана в психдиспансер. Прянишников говорил, что Габышева могли отправить туда, потому что тот не отмечался в диспансере.

"Возможно, это могли использовать как повод. Но реальным основанием считаю его объявление о возобновлении похода. Все предыдущие ситуации, при которых его помещали в психдиспансер, так или иначе были связаны с его походом", - сказал тогда Прянишников.

Якутский республиканский психдиспансер позже заявили, что после выписки в июле состояние Габышева было стабильным, поскольку он принимал лекарства. В середине декабря на приеме он заявил об отказе от лечения, а в январе не пришел в поликлинику. Лечащий врач пытался связаться с ним по телефону, но на звонки он не отвечал. Родственники подтвердили врачу, что Габышев категорически отказывается общаться с доктором, писал Интерфакс со ссылкой на врачей.