СМИ: в московском метро задержан мужчина, грозивший муляжом гранаты

Автор фото, Nikolai Galkin/TASS

Станция метро "Славянский бульвар" в Москве была закрыта на вход и выход. СМИ сообщали, что пассажир лег на платформу и стал громко кричать, что у него с собой граната. Его задержали, по данным информагентств, у него был был муляж гранаты.

По сообщению департамента транспорта Москвы, в среду поезда проезжали станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии без остановки - по требованию полиции. Причина официально не называлась.

"По предварительным данным полиции, один из пассажиров метро лег на платформе станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии и стал громко кричать, что у него с собой граната", - рассказывал Интерфаксу информированный источник.

После этого полицейские оцепили территорию. "Мужчина сообщил, что у него граната. Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры", - говорил ТАСС источник в экстренных службах.

Позднее источник Интерфакса уточнил, что еще в вагоне пассажир выронил предмет, похожий на страйкбольную гранату. "Мужчину попытались задержать на следующей станции метро, но он лег на пол и стал кричать", - сказал источник.

Мужчина уже задержан, сказали Интерфаксу и РИА Новости источники. По их словам, при себе у мужчины был обнаружен муляж гранаты, а не граната. По предварительным данным, мужчина не здоров и наблюдается у психиатра, отмечает Интерфакс.