"Винтик в машине пыток". В Германии осужден беженец, работавший в спецслужбах Сирии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Суд над Эйадом аль-Гарибом начался в апреле прошлого года

Немецкий суд приговорил к четырем с половиной годам заключения бывшего сотрудника сирийских спецслужб Эйада аль-Гариба, признанного виновным в преступлениях против человечности. Этот человек работал во внутренней разведке при президенте Башаре Асаде, но затем стал беженцем и был арестован по подозрению в причастности к пыткам и убийствам демонстрантов. Его дело создает важнейший юридический прецедент, поскольку теперь суды ФРГ могут выносить приговоры другим людям, виновным в нарушении прав человека в Сирии.

Прокуроры в городе Кобленц сумели доказать, что Эйад аль-Гариб в 2011 году доставил по меньшей мере 30 арестованных в печально известное отделение Главного управления безопасности в районе Аль-Хатиб в Дамаске. По данным правозащитников, в этой тюрьме постоянно происходили пытки и убийства задержанных, она стала известна среди сирийцев как "ад на земле".

Немецкие правоохранительные органы убедили суд, что он имеет право рассматривать преступления, совершенные в Сирии, на основе принципа универсальной юрисдикции, поскольку речь идет о крайне серьезных и масштабных правонарушениях.

Германия ведет следствие в отношении еще нескольких десятков человек, которые подозреваются в причастности к преступлениям режима Асада.

Как сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, за время демонстраций и гражданской войны в сирийских тюрьмах от пыток умерли 88 тыс. человек.

"Винтики"

Вместе с 44-летним аль-Гарибом под судом в Кобленце находится еще один сотрудник сирийских спецслужб - 58-летний Анвар Раслан. Ему предъявлены намного более серьезные обвинения - в убийстве 58 человек, а также изнасилованиях и сексуальных издевательствах над заключенными.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Участники пикета около суда демонстрируют фотографии жертв преступлений, совершенных в Сирии, лето 2020 года

Прокуроры считают, что он был старшим офицером Главного управления безопасности и принимал участие в пытках по меньшей мере 4 тыс. человек в 2011-12 годах. В случае, если его вина будет доказана, его могут приговорить к пожизненному заключению.

По мнению прокуроров, аль-Гариб и Раслан были "винтиками" государственной машины, которая занималась пытками и убийствами недовольных.

Многие сирийцы считают суд, начавшийся в апреле 2020 года, первой реальной возможностью наказать виновных в многочисленных преступлениях, которые были совершены властями Сирии.

"Это первый шаг к свершению правосудия, которого ждут сирийские жертвы", - сказал Би-би-си адвокат-правозащитник Анвар аль-Бунни, которому Германия предоставила политическое убежище, и который помогал прокурорам составить обвинительное заключение.

Аль-Бунни говорит, что Анвар Раслан был тем самым офицером, который арестовал его в Дамаске, а потом, уже в Берлине, он случайно встретил его в магазине. "Хотя здесь судят всего двух человек, это суд над всей бесчеловечной машиной пыток и убийств [режима Асада]", - сказал он.

Фотографии "Цезаря" и другие доказательства

Во время процесса прозвучали многочасовые свидетельства жестокости, пыток и внесудебных казней, к которым прибегали власти Сирии. Как сообщает Deutsche Welle, прокуроры заявляли, что это происходило "практически в промышленных масштабах".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Адвокат и правозащитник Анвар аль-Бунни помогал составить обвинительное заключение. Он говорит, что случайно встретил одного из обвиняемых в берлинском магазине

Свидетели описывали издевательства, которые они пережили в дамасской тюрьме, где работал Раслан и куда доставлял задержанных аль-Гариб. Они говорили, что сотрудники спецслужб насиловали их, а затем на несколько часов оставляли подвешенными к потолку. Им вырывали ногти, пытали их электрическим током, а затем обливали водой.

Во время суда также были продемонстрированы тысячи снимков, которые сделал бежавший из Сирии военный фотограф, известный как "Цезарь", его настоящее имя не раскрывается. По службе он был обязан фотографировать тела умерших заключенных, и на кадрах были явно видны следы пыток.

В 2014 году снимки были опубликованы на Западе, а позже правозащитная организация Human Rights Watch подтвердила их подлинность.

Режим Башара Асада неоднократно отвергал обвинения в пытках заключенных и похищении сотен тысяч людей.

Адвокаты аль-Гариба утверждали, что он только выполнял приказы и опасался наказания в случае непослушания. Они также настаивали, что их подзащитный сотрудничал со следствием и помог собрать доказательства против Анвара Раслана.

Аль-Гариб также утверждает, что начал поддерживать оппозицию, отказавшись от сотрудничества с режимом, и бежал из Сирии в 2013 году. В 2018-м он прибыл в Германию.

Анализ

Джереми Боуэн, корреспондент Би-би-си

Эйад аль-Гариб был одним из рядовых сотрудников среди многих тысяч людей, которые работали в масштабной системе, созданной сирийским режимом для запугивания и репрессий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате гражданской войны в Сирии миллионы людей стали беженцами

Вердикт суда - это важнейший юридический прецедент. Прокуроры надеются, что это дело станет лишь первым примером и поможет собрать доказательства действий режима Асада, которые можно будет использовать и во время других процессов, не только на территории Германии.

Осуждение аль-Гариба означает, что у сирийцев, которые все еще работают на Асада и могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности, больше не будет ощущения безнаказанности.