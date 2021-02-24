Хаммам XII века. Под стенами бара в Севилье обнаружена средневековая баня
Рабочие, занимавшиеся ремонтом бара в испанской Севилье, обнаружили отлично сохранившийся хаммам, или турецкие бани XII века. По словам археолога Альваро Хименеса, находка в самом центре города, прямо в баре Гиральда, была "совершенно неожиданной".
Все началось с того, что рабочие начали разбивать стены и обнаружили слуховое окошко в форме звезды. Дальше - больше: в общей сложности в потолке бара, обустроенного в мавританском стиле, оказалось почти 90 таких окошек, а на открывшихся участках стен обнаружилась красивая роспись исламского периода.
По словам специалистов, хаммам сохранился благодаря архитектору прошлого века Висенте Траверу, который спрятал комнату во время возведения двух дополнительных этажей.
Сам бар был назван в честь минарета Большой мечети, который сегодня служит колокольней севильского собора.
Севилья была завоевана арабами (маврами) в VIII веке и позже стала одной из двух столиц Кордовского халифата.
В XIII веке город был отвоеван армией короля Фердинада III Кастильского.
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