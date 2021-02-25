Дайджест: новый глава ЦРУ намерен всерьез взяться за Россию и Китай

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Уколоться и забыть

Американские регуляторы признали вакцину от Covid-19 производства компании Johnson & Johnson безопасной и эффективной, что позволяет ей уже в ближайшие дни стать третьей вакциной от коронавируса, одобренной в Соединенных Штатах.

Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) сообщило, что вакцина безопасна, эффективно предотвращает заболевание коронавирусом в тяжелой форме и, что очень важно, не требует повторной инъекции.

По словам экспертов, новая вакцина может стать бюджетной альтернативой препаратам от Pfizer и Moderna, поскольку в отличие от них ее можно хранить в обычном холодильнике, а не в специальном рефрижераторе.

Как показали предварительные клинические испытания в США, Южной Африке и Бразилии, новая вакцина более чем на 85% способна предотвратить тяжелые случаи заболевания, но для средней и легкой формы коронавируса ее эффективность не превышает 66%.

При этом ни один из участников испытаний, получивших эту вакцину, не скончался и не попал в больницу в течение 28 дней после вакцинации.

Ранее компания Johnson and Johnson заявила, что в случае одобрения сможет выпустить сразу более 4 млн доз, а к концу марта обеспечить уже 20 миллионов.

Байден обсудит с бин Салманом доклад об убийстве Хашогги

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года

Президент США Джо Байден намерен совершить телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Разговор между двумя лидерами должен состояться в канун обнародования потенциально изобличающего отчета американской разведки об убийстве Джамаля Хашогги - колумниста газеты Washington Post и критика политики правительства Саудовской Аравии.

По данным американских СМИ, из рассекреченного отчета Департамента национальной разведки США следует, что Мохаммед бин Салман дал согласие на убийство Хашогги. Сам наследный принц отрицает какую-либо причастность к смерти своего оппонента, хотя и взял на себя символическую ответственность за его гибель как фактический правитель страны.

Москвичам предложат выбрать между железным Феликсом и святым Александром

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Противники возвращения памятника считают Дзержинского символом террора, репрессий и тотального контроля со стороны спецслужб

Среди московских мунициальных депутатов и на интернет-сайтах московского правительства начнется голосование по выбору исторической фигуры, чей памятник должен быть установлен на Лубянской площади перед зданием Федеральной службы безопасности.

Москвичам предложат выбрать между возвращением памятника Феликсу Дзержинскому и установкой нового - князю Александру Невскому, причисленному Русской православной церковью к лику святых.

Выбирать будут на трех площадках - это онлайн-опрос "Активного гражданина", опросы на сайтах московских СМИ и голосование муниципальных депутатов. Сроки - с 25 февраля по 5 марта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Городские власти Брисбена, где в 2018 году прошли Игры Содружества, утверждают, что 80% сооружений, необходимых для проведения Олимпиады, уже построены

Олимпиаду-2032, скорее всего, примет Брисбен

Международный олимпийский комитет выбрал австралийский город Брисбен в качестве предпочтительного кандидата для проведения Олимпийских игр в 2032 году.

Два года назад МОК упростил процедуру подачи заявок: желающим принять у себя летние и зимние игры делать это будет не только легче, но и дешевле.

Хотя окончательное решение места проведения игр еще не принято, заявление МОК фактически лишило надежды другие города, расчитывавшие принять Олимпиаду у себя, включая Доху, Джакарту, Будапешт и регион Рейн-Рур в Германии.

Изъята рекордная партия кокаина в Европе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В контейнере, прибывшем в Гамбург, находилось более 1700 банок с кокаином

Немецкие и бельгийские таможенники изъяли более 23 тонн кокаина, следовавшего из Латинской Америки в Нидерланды.

По данным немецких властей, уличная стоимость обнаруженного наркотика оценивается в миллиарды евро. Это самое большое количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе.

В Антверпене 16 тонн кокаина были спрятаны в прибывшем из Панамы контейнере, заполненном, согласно таможенной декларации, деревянными блоками.

Еще около 7200 кг наркотика, обнаруженные Гамбурге, были спрятаны в банках со шпаклевкой для стен: груз прибыл в Европу на контейнеровозе из Парагвая.

Сотрудники пограничных служб решили поближе рассмотреть содержимое контейнера после того, как заподозрили с банками что-то неладное. Кроме банок с настоящей шпаклевкой, которые находились сразу за дверью контейнера, многие другие были наполнены совершенно иным веществом, сообщили власти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший посол США в Москве Уильям Бернс обладает глубокими знаниями о России и ее президенте

NYT: Новый глава ЦРУ возьмется за Китай и Россию

Кандидат президента Джо Байдена на пост главы ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры пообещал улучшить наблюдение за Китаем, предупредил о способностях России вмешиваться в американские дела и пообещал снабжать Белый дом "аполитичными разведданными", пишет в своей редакционной колонке New York Times.

Бернс также предупредил, что несмотря на потерю статуса великой державы, Россия по-прежнему обладает разрушительной силой и способна доставлять неприятности.

Бывший посол США в России Уильям Бернс обладает глубокими знаниями о стране и ее президенте Владимире Путине. Он неоднократно подчеркивал, что влияние Москвы на мировой арене ослабевает, но у Кремля есть рычаги, при помощи которых он способен создавать проблемы. Один из таких рычагов - попытки кибератак. Взять хотя бы недавний взлом американской компании SolarWinds: тогда российским хакерам удалось получить секретные данные девяти федеральных агентств.

"Путинская Россия продолжает демонстрировать, что приходящие в упадок державы могут быть столь же разрушительными, как и восходящие, и могут использовать для этого асимметричные инструменты, особенно кибер-инструменты, - отметил Бернс. - Мы не можем позволить себе их недооценивать".

О том, чем известен Уильям Бернс и почему Джо Байден решил выдвинуть на пост главы ЦРУ именно его, читайте в материале нашего корреспондента Ольги Ившиной.

Times: Российская "вакцинная дипломатия" сажает Европу на иглу

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Торговля вакцинами со стороны России и КНР поставила Брюссель в тупик

Брюссель считает, что Россия наряду с Китаем стремится расширить свое влияние на фоне острой нехватки вакцин среди стран-членов ЕС в Восточной Европе, пишет автор редакционной колонки Times Тим Гослинг.

На данный момент только три вакцины прошли проверку европейским регулятором: Pfizer-BionNTech, Moderna и Oxford/Astrazeneca.

Если задача "вакцинной дипломатии" Кремля состоит еще и в том, чтобы вызвать раскол в Евросоюзе, он как никогда близок к ее выполнению в Словакии, где правительство балансирует на грани распада на фоне скандала в правящей коалиции из-за закупок вакцины, пишет автор.

Словацкий премьер Игор Матович обвинил своего младшего партнера по коалиции, партию "За людей" в том, что политиканство для нее важнее спасения людских жизней, после того, как партия заблокировала резолюцию, которая позволила бы Братиславе вести торг с Москвой.

Словакия - не единственная страна ЕС, рассматривающая возможность закупок российской вакцины "Спутник V". Венгрия подписала контракт с Россией о поставках вакцины от коронавируса более месяца назад, Хорватия и Чехия также проявляют заинтересованность.

Торговля вакцинами со стороны России и КНР поставила Брюссель в тупик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поинтересовалась, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз вакцины, но пока не слишком продвинулась в вакцинации собственного населения". Как напоминает Times, в России и Китае уровень вакцинации составляет около 2%.

Telegraph: "Совы" выходят на пенсию раньше из-за недосыпа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Совы" часто не высыпаются в будни, чтобы потом наверстать в выходные

"Совы" в три раза чаще выходят на пенсию по состоянию здоровья в сравнении с теми, кто придерживается дневного графика, пишет газета Daily Telegraph.

Исследователи из Университета Оулу в Финляндии обнаружили, что люди, которые недостаточно высыпаются в течение недели, склонны чаще прекращать работу из-за проблем со здоровьем.

Люди с "вечерним хронотипом" (так называемые совы) не высыпаются ночью, но все равно рано встают на работу, жертвуя выходными, чтобы выспаться.

По данным исследования, в особой группе риска находятся мужчины, которые не спят необходимые организму семь часов в день. У них в три раза больше шансов получить пенсию по инвалидности, чем у мужчин "утреннего хронотипа": они достаточно высыпаются, рано встают и не тратят целые дни, чтобы компенсировать нехватку сна.

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От эпидемии чумы и удушливого смога до транспортных выхлопов и угрозы газовой атаки: за последние 500 с лишним лет жителям британской столицы далеко не впервой приходится закрывать лица масками.

Краткая, но познавательная история дружбы лондонцев с защитными масками от Средневековья до наших дней - в нашем материале "Закрывая лицо". Пятивековая история ношения масок на улицах Лондона

Кенийские предприниматели нашли способ обратить жесточайшее за десятилетия нашествие саранчи на пользу себе и обществу. Стартап The Bug Picture платит жителям за сбор саранчи. Собранных вредителей измельчают в порошок, из которого делают корм для животных.

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