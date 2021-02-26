"Это совсем не больно". Королева Елизавета II призвала британцев сделать прививку от коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II призвала жителей страны сделать прививку против ковид-19, добавив, что укол вакцины, который ей сделали в январе, оказался совершенно безболезненным.
Во время видеоконференции с чиновниками в сфере здравоохранения, королеву спросили о ее опыте получения прививки от коронавируса.
94-летняя королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп, которому в этому году исполняется 100 лет, получили первую дозу вакцины в январе.
"На мой взгляд, это была совершенно невинная процедура, - сказала королева с улыбкой. - Всё прошло очень быстро, и впоследствии я получила много писем от людей, которые были удивлены тем, насколько легко оказалось получить прививку".
Елизавета II отметила, что не почувствовала никакой боли от укола, добавив, что теперь ощущает себя в безопасности.
В ходе видеоконференции она также сравнила пандемию с чумой, охватившей весь земной шар.
Королева добавила, что разделяет чувства некоторых людей, для которых получение вакцины может оказаться не самой простой процедурой, но призвала британцев прежде всего подумать об окружающих, а не о самих себе.
Кредит доверия от королевы
Министр по вопросам вакцинации Соединенного Королевства Надхим Захави заявил, что согласно опросам, до 15% населения Британии относятся к вакцине скептически; особенно распространено такое отношение среди чернокожих жителей страны и некоторых этнических меньшинств.
Результаты некоторых исследований также выявили, что отношение к вакцине может варьироваться в зависимости от уровня обеспеченности того или иного района.
Руководитель программы вакцинации в британской Национальной системе здравоохранения (NHS) Эмили Лоусон отметила, что положительный отзыв королевы о прививке - крайне важный кредит доверия программе.
"Мы хотим создать наиболее благоприятные условия, чтобы каждый смог принять предложение о вакцинации, когда таковое поступит", - отметила Эмили Лоусон.
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