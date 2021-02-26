Дайджест: Байден одобрил авиаудар по боевикам в Сирии; "Северному потоку-2" ничего не грозит

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США нанесли авиаудары по объектам в Сирии

ВВС США нанесли авиаудары в Сирии по позициям боевиков, поддерживаемых Ираном. Как говорится в заявлении Пентагона, в результате удара был уничтожен ряд объектов, размещенных в пункте перехода сирийско-иракской границы и использовавшихся группировками проиранских боевиков, в том числе "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

Авианалет был совершен с одобрения президента Джо Байдена в ответ на недавние нападения на военнослужащих США и их союзников в Ираке.

В течение этого месяца американские объекты на территории Ирака подверглись ряду нападений. В результате ракетного обстрела военной базы коалиции в Ирбиле был ранен американский военнослужащий и еще пятеро сотрудников, работающих по контракту. Ракетным обстрелам также подверглись базы США в Багдаде, в том числе в так называемой "Зеленой зоне", где располагается посольство США и дипмиссии других государств.

В заявлении американского оборонного ведомства говорится, что авиаудар стал пропорциональным военным ответом, который был дан наряду с дипломатическими шагами, включая консультации с партнерами по коалиции.

"Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции. В то же время мы действовали со всей решимостью, направленной на деэскалацию общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Грузинская оппозиция готовит масштабный протест

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Грузии сторонники оппозиции продолжают протестовать

Оппозиция в Грузии планирует в пятницу выйти на массовые протесты с требованием освобождения лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария покинул свой пост после решения суда о задержании Мелии. 22 февраля грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Ираклием Гарибашвили, арест оппозиционного политика стал первым шагом нового премьера. Мелия, возглавляющий партию, основанную Михаилом Саакашвили, обвиняется в организации беспорядков и штурма парламента Грузии летом 2019 года.

Оппозиция уже несколько месяцев требует провести досрочные выборы, но Гарибашвили отказывается вести переговоры на эту тему.

Протесты в Ереване

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Никол Пашинян призывает своих оппонентов за стол переговоров

Оппозиция в Армении намерена продолжать протесты с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна, несмотря на его призывы к протестующим разойтись. В четверг Пашинян провел шествие своих сторонников и уволил выступившего против него главу генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна.

"Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждение по вопросу дальнейших действий", - сказал премьер накануне вечером.

Но воодушевленная выступлением военных оппозиция не намерена расходиться: протестующие перекрыли проспект Маршала Баграмяна, на котором находится резиденция премьера и здание парламента, и обещают не уходить с него до отставки премьера.

Лидеры оппозиции также сформировали делегацию для встречи с президентом страны и требуют провести внеочередное заседание парламента.

Вакцина от Johnson & Johnson может получить зеленый свет

Комитет по вакцинам американского Управления по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) рассмотрит вопрос об одобрении вакцины против коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson.

Если вакцина получит одобрение регулятора так же быстро, как препараты компаний Pfizer and Moderna, то J&J будет готова начать массированные поставки вакцины уже в марте, обеспечив к концу месяца порядка 20 млн доз.

Накануне FDA сообщило, что вакцина безопасна, эффективно предотвращает заболевание коронавирусом в тяжелой форме и, что очень важно, для противодействия вирусу будет достаточно всего одной инъекции.

Автор фото, BUCKINGHAM PALACE Подпись к фото, Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу сделали прививку в январе, поскольку в силу преклонного возраста они находятся в приоритетной группе

Укол по-королевски

Королева Великобритании Елизавета II призвала жителей страны не бояться делать прививку против ковид-19. По ее словам, укол вакцины, который ей сделали в январе, был совершенно безболезненным, и теперь она чувствует себя гораздо более защищенной.

Те, кто пока не стремится сделать себе прививку от ковида, должны подумать о других, сказала Елизавета II.

Ранее министр по вопросам вакцинации Соединенного Королевства Надхим Захави заявил, что согласно опросам, до 15% населения Британии относятся к вакцине скептически; особенно распространено такое отношение среди чернокожих жителей страны и некоторых этнических меньшинств.

Юная теннисистка расскажет Байдену, как справиться с климатом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Анны, каждый может внести свой вклад в борьбу за спасение планеты

Джо Байден нашел себе нового помощника по вопросам климата: президент США обратился за советом к 14-летней теннисистке Анне Херси из Уэльса.

Анна - представитель ООН по продвижению вопросов климата в спорте и самая молодая участница Игр Содружества (на момент участия в 2018 году ей было всего 11 лет). Она похвалила Байдена за его усилия по борьбе с глобальным потеплением и назвала обращение президента к ней за помощью прекрасной возможностью.

"Мы все можем предпринимать шаги, чтобы обнулить наши выбросы углерода. Начать можно с малого: ездить на велосипеде вместо автомобиля и использовать меньше пластика", - поделилась своими идеями с президентом США спортсменка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники проекта в Берлине считают, что "Северный поток-2" позволит смягчить внешнюю политику Кремля

NYT: "Северный поток - 2" никуда не денется

"Северный поток - 2" никуда не денется, как и шумиха об его отмене, пишет автор колонки в New York Times Крис Миллер.

После вынесения обвинительного приговора оппозиционеру Алексею Навальному вопрос наказания Россию снова оказался на повестке дня. Однако новый пакет санкций ЕС в отношении российских чиновников едва ли удовлетворит российскую оппозицию, внимание которой приковано к любимому детищу Путина - "Северному потоку - 2".

Впрочем, как полагает автор статьи, мало что может помешать успешному завершению проекта. Не в последнюю очередь виной тому и сам Берлин, который совсем не торопится отменять строительство.

Многие европейцы видят в этом вопиющий пример германского лицемерия, когда Берлин призывает другие страны ЕС следовать правилам Евросоюза и в то же время заключает сделку с Москвой.

Сторонники проекта в Берлине не в последнюю очередь аргументируют это тем, что "Северный поток - 2" позволит смягчить внешнюю политику Кремля, однако этот аргумент нельзя назвать сильно убедительным, считает автор.

Возможно, канцлер Германии Ангела Меркель так долго цеплялась за этот трубопровод, что не может отказаться от этого проекта.

"За горячими заявлениями и завуалированными угрозами скрывается приземленная реальность, которая заключается в том, что способность России использовать газ в качестве инструмента политического давления уже значительно уменьшилась - и завершение строительства "Северного потока-2" мало что изменит", - пишет Крис Миллер.

"Однако и отмена проекта в отместку за Навального вряд ли принесет много пользы. Он явно представляет собой угрозу, которую Кремль хочет устранить любой ценой", - заключает автор.

Times: Западу следует быть более уверенным в своих ценностях

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наказание России за вторжение на Украину и аннексию Крыма не остановило Кремль от дальнейших поползновений

После окончания холодной войны 30 лет назад Запад утратил уверенность в себе и почву под ногами. Китай, Россия и другие авторитарные режимы демонстративно несговорчивы: они отвергают такие ценности, как свобода слова и собраний, верховенство закона и открытую демократию, выдавая их за "нишевые западные концепции", пишет автор колонки в газете Times Джон Кампфнер.

Что может сделать Запад? - задается вопросом автор.

Бойкоты - это не более, чем политический жест, хотя иногда они все же работают. Польза от санкций тоже ограничена, но они могут быть эффективными, если применяются точечно и всерьез.

Наказание Западом России за вторжение в Украину, аннексию Крыма, убийства и кибератаки не остановило Кремль. Но это намного лучше, чем выбрасывать белый флаг, считает автор.

Западу следует быть более уверенным в своих ценностях, приходит к выводу Кампфнер. Запад не должен позволять втягивать себя в дебаты о моральной равноценности двух столь различных систем государственного устройства: у демократий и диктатур нет ничего общего.

Права человека закреплены конвенцией ООН, они универсальны. Они не должны становиться предметом торга. Вот почему решение Amnesty International лишить Алексея Навального статуса узника совести под давлением российских троллей так унизительно и опасно.

Причина, по которой Запад утратил былые позиции, кроется не в самих принципах, а в их применении, указывает автор статьи. Это возвращает нас к вопросу о двойных стандартах.

Великобритания и США могут ругать китайцев и русских, но они, как это ни странно, почему-то молчат, когда их близкие союзники, ОАЭ, безнаказанно сажают принцесс и нищих, подчеркивает Джон Кампфнер.

Искусственный интеллект для борьбы с российской дезинформацией

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские спецслужбы собираются бороться с российскими фейками при помощи искусственного интеллекта

Британские спецслужбы будут бороться с российскими фейковыми новостями при помощи искусственного интеллекта, который будет распознавать активность "фабрики троллей", пишет Daily Telegraph.

Согласно информации Центра правительственной связи Великобритании, искусственный интеллект будет бороться с фейками, сверяя данные с надежными источниками, выявляя манипуляции с изображениями и видео и блокируя подозрительных ботов.

"Все большее число государств используют инструменты и методы с элементами искусственного интеллекта для достижения политических целей, распространяя дезинформацию, чтобы сформировать общественное мнение и подорвать доверие", - подчеркивает разведывательный орган.

Экс-посол Франции в Лондоне обрушилась на Бориса Джонсона в своей книге

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший посол Франции в Великобритании Сильвия Берман

"Борис Джонсон - упорный и заядлый лжец". Именно так охарактеризовала британского премьер-министра в своей новой книге бывший посол Франции в Лондоне Сильвия Берман.

Как пишет Independent, Бельман, которая занимала должность высокопоставленного дипломата в Лондоне во время референдума о брексите, заявила, что Борис Джонсон использует ложь, чтобы приукрасить реальность, как игру и инструмент власти.

Когда дело касается проблем вокруг брексита, Джонсон во всем винит коронавирус, утверждает Берман.

"Цель оправдывает средства. У него нет правил", - описала топ-дипломат подход премьера.

Подпись к фото, Граница между двумя частями Шурнуха проходит по этой дороге. Слева - Армения, справа - Азербайджан

Разделенные села, перерезанные дороги, остановившиеся производства - после осенней войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном появились десятки километров новой границы, точные контуры которой еще предстоит определить.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си в Армении проехали вдоль новой границы и посмотрели, как местные жители привыкают к своим соседям.