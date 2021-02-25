Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пашинян призвал своих сторонников собираться в центре Еревана

Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства страны. Сам премьер назвал заявление военных попыткой переворота и отправил в отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.

Как отмечается в заявлении, военных возмутило увольнение первого заместителя начальника генерального штаба Тирана Хачатряна, о котором сообщалось накануне. Ранее СМИ сообщали, что Хачатрян якобы высмеял слова главы правительства о российских оперативно-тактических комплексах "Искандер".

Пашинян в интервью изданию 1in.am подверг критике российские комплексы, заявив, что они плохо проявили себя во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Как отмечается в заявлении генштаба, решение об увольнении Хачатряна было принято "по недальновидным и необоснованным причинам" и "без учета национальных и государственных интересов Республики Армения".

"Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", - говорится в заявлении, распространенном в четверг.