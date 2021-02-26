Похищенная и "превращенная в зомби". Принцесса Дубая просит Британию расследовать дело ее сестры

Джейн Макмаллен

Би-би-си

Автор фото, SUPPLIED Подпись к фото, Принцесса Шамса сбежала из поместья своего отца в Англии, но вскоре была похищена на улицах Кембриджа и силой отправлена в Дубай

Принцесса Латифа, находящаяся в неволе дочь правителя Дубая, призвавла британскую полицию снова расследовать похищение ее старшей сестры на улице в Кембридже, случившееся более 20 лет назад. В письме, копия которого была передана Би-би-си, Латифа пишет полиции графства Кембриджшир, что новое расследование может помочь освобождению принцессы Шамсы, похищенной по приказу их отца, шейха Мохаммеда бин Рашид аль-Мактума.

Шамса, которой тогда было 18 лет, а сейчас 39, с тех пор не появлялась на публике. Правительство Дубая не ответило на просьбу Би-би-си о комментарии.

Высокий суд Лондона в 2019 году установил, что шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум похитил обеих дочерей и удерживает их против их воли.

Программа Би-би-си "Панорама" на прошлой неделе показала шокирующие кадры, тайно снятые Латифой на переданный ей телефон. На них она описывает, как отец держит ее в "заложницах" после неудавшейся попытки побега в 2018 году. ООН с тех пор обращалась к Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой представить доказательства того, что Латифа жива.

Но еще два десятилетия тому назад попытка ее старшей сестры убежать от семьи также кончилась поимкой и заточением.

В августе 2000 года, примерно через два месяца после бегства из принадлежащего ее отцу поместья Лонгкросс в графстве Саррей, принцесс Шамса была силой захвачена в Кембридже, переправлена вертолетом во Францию, а оттуда на частном самолете - в Дубай.

В среду на этой неделе друзья Латифы передали кембриджской полиции ее письмо, которая она написала от руки в 2019 году, когда находилась в одиночном заключении в "вилле-тюрьме". В нем содержится призыв к британским властям предпринять действия в интересах ее сестры. "Все, о чем я вас прошу, - писала Латифа, - пожалуйста, обратите внимание не ее дело, поскольку это может вернуть ей свободу… ваша помощь и внимание к ее делу могли бы сделать ее свободной".

"Она [принцесса Шамса] тесно связана с Англией, она очень любит Англию, все ее самые дорогие воспоминания связаны с пребыванием там", - добавила принцесса Латифа.

Латифа датировала письмо февралем 2018 года, то есть до собственной попытки бегства. Она специально поставила неверную дату, чтобы скрыть то обстоятельство, что у нее была возможность сообщаться из заточения с внешним миром.

Послание содержит страшные подробности о судьбе ее сестры после того, как ту возвратили в Дубай: "Ее держали в изоляции, не говоря, когда освободят, без всякого суда или обвинений. Ее пытали - били палкой по пяткам",

Деликатное дело

Полиция графства Кембриджшир открыла дело о похищении человека в 2001 году, когда Шамса связалась с британскими правоохранительными органами через адвоката по вопросам иммиграции. Но расследование зашло в тупик, поскольку сотрудникам не позволили посетить Дубай.

Автор фото, SUPPLIED Подпись к фото, Часть детства и юности принцессы Шамсы прошли в Британии

Позднее выяснилось, что помощники шейха Мактума во время расследования делали некие представления Форин-офису.

Полиция возобновила расследование в 2018 году. Би-би-си теперь может сообщить, что один из участников расследования признавал наличие "существенных деликатных моментов" в данном деле.

Следующий пересмотр начался после того, как в 2020 году было обнародовано постановление Высокого суда Лондона. Полиция Кембриджшира подтвердила, что получила письмо Латифы, которое "будет рассмотрено в ходе продолжающегося нового изучения дела".

"Это чрезвычайно сложный и серьезный вопрос, поэтому в деле имеются детали, которые было бы неуместно обсуждать публично", - также сказано в заявлении полиции.

МИД Британии, которому уже задавали вопросы о реакции на представления со стороны влиятельного союзного государства, ответил Би-би-си, что это дело было частным, касалось только двух человек и не повлияло на ход и результат расследования, проводимого полицией Кембриджшира.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Принцесса Латифа: заключена в тюрьму своим отцом

Дипломатическое ведомство также отказалось комментировать вопрос контактов с администрацией шейха по этому делу.

Но после того, как появились новые видеозаписи, сделанные принцессой Латифой, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что они "вызывают глубокую тревогу" и что Соединенное Королевство будет "очень внимательно следить за развитием событий на этом фронте".

В 2018 году Королевский двор Дубая заявил Би-би-си, что Шамса "окружена любовью и заботой". В единственном заявлении самого шейха на эту тему, переданном в Высокий суд Лондона, говорится, что он испытал "облегчение", отыскав свою пропавшую и "оказавшуюся в уязвимом положении" дочь.

История Шамсы предвосхитила случившееся с Латифой 18 лет спустя и сыграла ключевую роль в решении младшей сестры попытаться начать новую жизнь за границей. Судьба Шамсы также заставила Латифу предпринять попытку побега на лодке через Индийский океан, которая закончилась неудачей. В видео, выложенном в YouTube перед побегом, Латифа описала то, что произошло с ее сестрой, и тяжелые последствия.

Би-би-си также удалось побеседовать с человеком, регулярно контактировавшим с Шамсой в Дубае. "Не нужно быть врачом, чтобы заметить, что она постоянно была под воздействием транквилизаторов", - рассказал свидетель на условиях анонимности.

Неудачное бегство юной Шамсы

Принцесса Шамса провела часть детства в Соединенном Королевстве и получила западное образование.

Автор фото, FRANK BARON/The Guardian Подпись к фото, Поместье кронпринца Дубая шейха Мохаммеда аль Мактума в английском графстве Суррей, где в детстве жила принцесса Шамса

"Шамса не отвечала расхожему представлению о принцессе, - говорит ее двоюродный брат Маркус Эссабри, который прожил в Дубае с монаршей семьей два года и дружил с Шамсой. - Она была шустрая. Полная жизни и любви к приключениям". "Она хотела изменить жизнь женщин, прежде всего в арабском мире. Она хотела раздвинуть границы… с этого-то и начались проблемы", - рассказывает Эссабри.

В сентябре 1999 года, за девять месяцев до побега, Шамса написала своему брату из Лондона и сообщила, что ее отец, тогда кронпринц Дубая, не разрешает ей продолжить учебу в университете. "Мне не позволяют продолжить [образование]. Ты же знаешь, он даже не спросил, что меня интересует. Он просто сказал "нет".

Она призналась двоюродному брату, что подумывает о побеге. "Главное, что меня страшит - это пожалеть в старости, что я даже не попробовала, когда мне было 18. Не попробовала что? Не знаю. Просто не воспользовалась шансом".

Но летом 2000 года она им воспользовалась. Она подъехала на черном "Рэндж-ровере" к границе обширного поместья Лонгкросс ценой в 75 млн фунтов и ускользнула. Шейх отправил целую группу агентов, чтобы тайно выследить ее.

19 августа 2000 года некий мужчина привез Шамсу в Кембридж, где они остановились в отеле University Arms. Шамса не знала, что следом прибыли до четырех сотрудников ее отца, которые схватили ее на улице.

Шамсу отвезли в принадлежащее ее отцу поместье вблизи города Ньюмаркет. К пяти утра на следующий день она уже была на борту вертолета, доставившего ее в северную Францию. Там принцессу пересадили в частный самолет, и через несколько часов она была в Дубае. Мечты о свободе и образовании закончились.

Как застопорилось британское расследование

Примерно через семь месяцев дело о похищении оказалось в руках старшего инспектора-детектива Дэвида Бека из отделения полиции Парксайд в центре Кембриджа.

"Не каждый день на столе у полицейского оказывается дело, которое касается главы государства", - сказал он в 2018 году в интервью для документального фильма Би-би-си "Побег из Дубая".

Шамса сумела передать письмо иммиграционному адвокату, с которым раньше встречалась в Лондоне. "У меня нет времени вдаваться в детали. За мной все время следят, поэтому перейду сразу к делу. Меня схватил мой отец, он смог меня выследить. До сегодняшнего дня я взаперти… прошу вас не только передать это кому следует. Я прошу о помощи. Задействуйте власти (задействуйте всех)".

"Имевшиеся на тот момент данные указывали, что в этих утверждениях, возможно, была некоторая истина. Если обвинения соответствовали действительности, могла идти речь о нарушении законов Соединенного Королевства", - заявил Би-би-си в 2018 году детектив Бек.

Некоторые детали расследования полиция Кембриджшира раскрыла в прошлом году по требованию Высокого суда Лондона.

Автор фото, SUPPLIED Подпись к фото, Судьба сестер-принцесс Шамсы и Латифы очень похожа

Выяснилось, что детектив Бек смог поговорить с Шамсой по телефону, и подтвердить основные обстоятельства дела. Но затем ему нужно было лететь в Дубай, чтобы допросить ее и провести дальнейшие следственные действия. Детектив обратился за санкцией в Королевскую прокурорскую службу, но его запрос отклонили. "Мне так и не объяснили, почему", - говорит он.

Таким образом, дело было отложено, но 2018-м году его снова возобновили вслед за получением нового послания от Шамсы. А затем закрыли снова - из-за "недостатка доказательств для проведения дальнейших действий".

Шейх направил в Высокий суд Лондона заявление, в котором утверждал, что Шамса являлась "более уязвимой, нежели другие молодые женщины ее возраста", поскольку статус делал ее приманкой для возможных похитителей.

Письмо Латифы - уже третье по счету обращение к полиции с призывом расследовать похищение.

Связи шейха аль-Мактума в Соединенном Королевстве обширны. Он - личный знакомый королевы, и один из крупнейших частных землевладельцев в стране. Сменявшие друг друга британские правительства неизменно рассматривали ОАЭ, частью которых является Дубай, как стратегического союзника и важного делового партнера на Ближнем Востоке.

В 2000-м или 2001 году лондонское представительство шейха контактировало с Форин-офисом в связи с делом Шамсы. Отвечая на запрос в парламенте, представитель МИД Британии позднее подтвердил, что такой контакт действительно имел место, и что дубайским представителям был дан ответ, что этим делом занимается полиция.

Но по данным, имеющимся у Би-би-си, внутри МИДа предполагаемое похищение никак не обсуждалось.

Тогдашний премьер Тони Блэр ответил нам через своего пресс-секретаря, что "совершенно не помнит, чтобы к нему обращались по этому поводу, когда он возглавлял правительство".

На запрос Би-би-си в рамках Акта о свободе информации о переговорах Форин-офиса в связи с данным делом нам ответили, что "раскрытие подробностей наших отношений с правительством ОАЭ потенциально способно повредить двусторонним отношениям между Соединенным Королевством и ОАЭ".

Шамса сегодня: "жизнь зомби"

Латифа утверждает, что первые восемь лет после похищения Шамса провела в тюрьме.

После освобождения в 2008 году Латифа смогла с ней встретиться. "Ее приходилось вести под руку. Она не могла раскрыть глаза… ей давали пригоршнями таблетки, чтобы контролировать ее. Эти таблетки превращали ее в какое-то подобие зомби", - говорит Латифа.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Отца принцесс шейха Мохаммед бин Рашид аль-Мактума многое связывает с Великобританией

Человек, контактировавший с Шамсой после ее освобождения, рассказывает: "Ее просто… успокоили. Все ее действия контролировались. В ней пропала искра. Она утратила волю к борьбе. Ничего не было. От нее осталась только оболочка. Я думаю, она смирилась с такой жизнью. Это очень печально".

В 2019 году Латифа снова повидалась с Шамсой. К тому времени она сама находилась в заточении после неудачного побега. Она рассказала о встрече двоюродному брату по имевшемуся у нее тайно телефону.

"Латифа говорит, что "ее [Шамсу] теперь не узнать". Ее слишком накачали лекарствами. Она жива. Но Шамса - уже не Шамса", - сказал Маркус Эссабри.