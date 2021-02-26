"Они разрушали мое психическое здоровье". Принц Гарри ругает британскую прессу и хвалит сериал "Корона"

Автор фото, The Late Late Show/Fulwell 73/CBS

Внук британской королевы принц Гарри дал первое подробное интервью после того, как он вместе с Меган Маркл и их сыном Арчи переехал жить в Калифорнию. Герцог Сассекский проехался по улицам Лос-Анджелеса на втором этаже открытого автобуса вместе телеведущим и комиком Джеймсом Корденом и рассказал ему, что решил покинуть Великобританию из-за тяжелой обстановки, которую создавала пресса.

Корден спросил у Гарри о его решении отказаться от исполнения официальных обязанностей членов королевской семьи, и тот ответил, что "не ушел, а только отошел в сторону".

"Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно, - признался Гарри. - Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера".

"Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец - увез семью, но я всегда буду вносить какой-то вклад. Моя жизнь в служении обществу, и Меган принимает это", - сказал принц Гарри в ответ на вопрос о том, чем он будет заниматься после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Интервью было записано еще до того, как Букингемский дворец подтвердил, что Гарри и Меган окончательно перестали исполнять официальные обязанности и возвращаться к ним не намерены.

36-летний герцог и 39-летняя герцогиня Сассекские впервые сообщили о своем намерении в январе прошлого года. Тогда же они заявили, что собираются работать и быть финансово независимыми.

Теперь супруги не смогут заниматься патронажем благотворительных организаций в качестве членов королевской семьи. Гарри также будет лишен почетных военных обязанностей.

Пара, ожидающая второго ребенка, и их годовалый сын Арчи сейчас живут в Калифорнии.

Анализ

Сара Кэмпбелл, корреспондент Би-би-си при королевском дворе

За последний год о Гарри и Меган было написано очень многое, но на этот раз мы услышали, что говорит сам принц Гарри. Это его первое интервью после переезда в Калифорнию.

Автор фото, PA Подпись к фото, Свадьба Гарри и Меган в 2018 году

Он порадовал поклонников некоторыми милыми подробностями - например, рассказал о первых словах их сына и о том, что Арчи обожает вафли. Меган появляется во время интервью только через FaceTime, а принц не боится вываляться в грязи перед камерой, проходя полосу препятствий.

Тон разговора - исключительно неформальный, это просто два приятеля, которые решили поболтать в автобусе (Джеймс Корден был гостем на их свадьбе). Но ведущий все же задает самые важные для аудитории вопросы - о том, почему они отказались от официальных королевских обязанностей.

Гарри встает в несколько оборонительную позицию и говорит, что "никуда не уходил", но из его ответов понятно, что возвращаться к королевской жизни он не намерен (хотя интервью и было записано еще до официального сообщения Букингемского дворца).

Наблюдатели заметят, что во время интервью он благожелательно упомянул Netflix (недавно Гарри и Меган подписали с этой стриминговой компанией многомиллионный контракт).

И есть явное противоречие между тем, как Гарри делится подробностями своей семейной жизни, - и одновременно утверждает, что решил покинуть Великобританию из-за того, что пресса совала свой нос в его личные дела.

На следующей неделе главное место на сцене займет Меган, которая дает интервью Опре Уинфри.

Недавно британский суд удовлетворил иск Маган Маркл к газете Mail on Sunday, опубликовавшей фрагменты ее частного письма отцу.

Принц всецело поддержал супругу. "Я потерял мать, и теперь вижу, что моя жена становится жертвой тех же могущественных сил. Больше всего боюсь, что история повторится", - заявил он, обвинив прессу в проведении "безжалостной" кампании против Меган.

В начале февраля сам Гарри выиграл дело против того же издания, написавшего, что после отказа от исполнения королевских обязанностей он "отвернулся" от британской морской пехоты, чьим почетным генерал-капитаном являлся.

Комплименты "Короне"

Во время интервью Кордену Гарри также похвалил сериал "Корона" производства Netflix, в котором рассказывается о жизни британской королевской семьи. Последний, четвертый сезон посвящен событиям 1980-х годов и взаимоотношениям принца Чарльза и Дианы. Министр культуры Британии призывал компанию добавить к сериалу пояснение, что его нельзя рассматривать как объективное отражение исторических событий; некоторые обвиняли авторов в очернении образа наследника британского престола.

Но Гарри говорит, что сериал ему понравился. "Само собой, он не абсолютно точен, но в общем дает представление об образе жизни, и о том, что переживают люди, вынужденные ставить долг превыше семьи и всего остального, и что из этого получается, - заявил он. - К "Короне" я отношусь гораздо лучше, чем к некоторым публикациям о моей жене и обо мне".

Автор фото, PA Подпись к фото, Сын Гарри и Меган Арчи родился в мае 2019 года

В сентябре прошлого года стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские заключили соглашение о сотрудничестве с Netflix в подготовке ряда программ.