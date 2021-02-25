"Немецкая волна" возродила венгерскую службу. Будапешт обвиняет радио в "орбанофобии"
- Юри Вендик
- Русская служба Би-би-си
Германская компания международного вещания "Немецкая волна" вслед за "Радио Свобода" возродила свою венгерскую службу. Таким образом "голоса", вещавшие в годы холодной войны для народов соцлагеря, реагируют на ухудшение положения свободной прессы в стране под властью Виктора Орбана и его партии Фидес.
"Мы видим, что ситуация с многообразием прессы и свободой прессы в Венгрии все время ухудшается", - цитирует агентство Рейтер объяснение генерального директора "Немецкой волны" (Deutsche Welle, "Дойче Велле") Петера Лимбурга, почему, на его взгляд, в Венгрии, стране-члене такого клуба демократических государств, как Евросоюз, снова нужны зарубежные источники информации.
Партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном правит в Венгрии без малого 11 лет, и за это время власти и близкие к ней магнаты взяли под контроль большую часть прессы в стране.
"Политика правительства заключается не в цензуре, но в создании (при помощи миллиардов форинтов денег налогоплательщиков) мощного доминирующего блока проправительственных медиа, который не дает материалам с критикой правительства разрастаться в скандалы, а критически настроенным изданиям - становиться мейнстримом. Доминируя, они имеют возможность дискредитировать, осмеивать и принижать значение любых критических публикаций в независимой прессе", - объясняет редактор независимого расследовательского венгерского издания Atlatszo Тамаш Бодоки.
Другие страны и центральные органы Евросоюза постоянно критикуют правительство Орбана за ущемление свободы прессы, преследование неправительственных организаций, а также за покушения на независимость судебной системы.
Похожие претензии у Брюсселя есть и к Польше, но в Польше политика и медиарынок все же ощутимо плюралистичнее, чем в Венгрии.
Венгрия постоянно опускается в мировом рейтинге свободы прессы, который составляет международная организация "Репортеры без границ", и сейчас занимает в нем 89-е место из 180. Из стран Евросоюза ниже - только Болгария.
Последнее свободное радио
В феврале власти Венгрии отобрали лицензию на вещание у последней независимой общественно-политической радиостанции Klubradio.
Формальным основанием для отзыва лицензии стали нарушения ее условий. Владельцы радиостанции доказывали, что на такие же нарушения проправительственных станций власти закрывают глаза.
"Это была единственная радиостанция, которая продолжала наши расследования. Ни одно другое радио конфликтный политический контент больше в эфир не дает", - говорит Тамаш Бодоки.
Klubradio продолжит работать, но только на своем сайте, а не в эфире.
"Орбанофобия"
Правительство Венгрии отреагировало на решение "Немецкой волны" довольно резко.
"Дойче Велле" глубоко пристрастна и годами разжигает иррациональную "орбанофобию", - заявил агентству Рейтер пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. - Если это - "общественное средство массовой информации", то мы глубоко обеспокоены состоянием дел с плюрализмом прессы в Германии".
В прошлом сентябре венгерскую службу воссоздала американская "Радио Свобода".
"Это стало ответом на серьезные перемены, произошедшие в сфере медиа в этой стране", - писала тогда Русская служба "Радио Свобода".
Малый эффект
Масштаб воссозданной венгерской службы "Дойче Велле" поначалу будет скромным: всего лишь канал в YouTube, который начнет работу с конца марта. "Радио Свобода" создала полноценный новостной сайт на венгерском.
По оценке Тамаша Бодоки, влияние этих СМИ на общую картину в Венгрии будет невелико, поскольку в интернете новости активно читают и смотрят лишь 10% венгров, а подконтрольные правительству издания воспроизводить материалы "Свободы" и "Немецкой волны" не станут.
"Но я думаю, такие инициативы все равно полезны, потому что создают некоторое разнообразие и расширяют выбор источников новостей", - сказал Бодоки Русской службе Би-би-си.
Закрытые и вновь открытые
Западные радиостанции, вещавшие через "железный занавес", после окончания холодной войны и затем вступления бывших стран соцлагеря в НАТО и ЕС закрыли большую часть своих центрально- и восточноевропейских служб.
Однако Венгрия - не единственная страна Евросоюза, на которую в "Дойче Велле" и "Радио Свобода" работают отдельные редакции.
"Немецкая волна", закрыв в 2000 году чешскую, словацкую, венгерскую и словенскую службы, сохранила польскую, болгарскую и румынскую.
"Свобода" тоже закрыла в 1990-2000 годах многие службы на восточноевропейских языках (и в том числе венгерскую - в 1993-м), но сохранила болгарскую и румынскую службы.
Всемирная служба Би-би-си закрыла Венгерскую службу в конце 2005 года. Тогда же, в конце 2005-го и начале 2006-го, были закрыты болгарская, хорватская, чешская, греческая, польская, словацкая, словенская и казахская, а в 2008 году - румынская служба.
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