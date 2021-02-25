"Немецкая волна" возродила венгерскую службу. Будапешт обвиняет радио в "орбанофобии"

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си

Автор фото, EPA Подпись к фото, Правительство Виктора Орбана и близкие к нему бизнесмены не подвергают независимую прессу Венгрии репрессиям и цензуре - они просто выдавливают ее с рынка

Германская компания международного вещания "Немецкая волна" вслед за "Радио Свобода" возродила свою венгерскую службу. Таким образом "голоса", вещавшие в годы холодной войны для народов соцлагеря, реагируют на ухудшение положения свободной прессы в стране под властью Виктора Орбана и его партии Фидес.

"Мы видим, что ситуация с многообразием прессы и свободой прессы в Венгрии все время ухудшается", - цитирует агентство Рейтер объяснение генерального директора "Немецкой волны" (Deutsche Welle, "Дойче Велле") Петера Лимбурга, почему, на его взгляд, в Венгрии, стране-члене такого клуба демократических государств, как Евросоюз, снова нужны зарубежные источники информации.

Партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном правит в Венгрии без малого 11 лет, и за это время власти и близкие к ней магнаты взяли под контроль большую часть прессы в стране.

"Политика правительства заключается не в цензуре, но в создании (при помощи миллиардов форинтов денег налогоплательщиков) мощного доминирующего блока проправительственных медиа, который не дает материалам с критикой правительства разрастаться в скандалы, а критически настроенным изданиям - становиться мейнстримом. Доминируя, они имеют возможность дискредитировать, осмеивать и принижать значение любых критических публикаций в независимой прессе", - объясняет редактор независимого расследовательского венгерского издания Atlatszo Тамаш Бодоки.

Другие страны и центральные органы Евросоюза постоянно критикуют правительство Орбана за ущемление свободы прессы, преследование неправительственных организаций, а также за покушения на независимость судебной системы.

Похожие претензии у Брюсселя есть и к Польше, но в Польше политика и медиарынок все же ощутимо плюралистичнее, чем в Венгрии.

Венгрия постоянно опускается в мировом рейтинге свободы прессы, который составляет международная организация "Репортеры без границ", и сейчас занимает в нем 89-е место из 180. Из стран Евросоюза ниже - только Болгария.

Последнее свободное радио

В феврале власти Венгрии отобрали лицензию на вещание у последней независимой общественно-политической радиостанции Klubradio.

Формальным основанием для отзыва лицензии стали нарушения ее условий. Владельцы радиостанции доказывали, что на такие же нарушения проправительственных станций власти закрывают глаза.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Руководитель Klubradio Андраш Арато доказывал в суде, что нарушения условий лицензии с его стороны были пустяшными, и проправительственным вещателям такие сходят с рук. Не помогло

"Это была единственная радиостанция, которая продолжала наши расследования. Ни одно другое радио конфликтный политический контент больше в эфир не дает", - говорит Тамаш Бодоки.

Klubradio продолжит работать, но только на своем сайте, а не в эфире.

"Орбанофобия"

Правительство Венгрии отреагировало на решение "Немецкой волны" довольно резко.

"Дойче Велле" глубоко пристрастна и годами разжигает иррациональную "орбанофобию", - заявил агентству Рейтер пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. - Если это - "общественное средство массовой информации", то мы глубоко обеспокоены состоянием дел с плюрализмом прессы в Германии".

В прошлом сентябре венгерскую службу воссоздала американская "Радио Свобода".

"Это стало ответом на серьезные перемены, произошедшие в сфере медиа в этой стране", - писала тогда Русская служба "Радио Свобода".

Малый эффект

Масштаб воссозданной венгерской службы "Дойче Велле" поначалу будет скромным: всего лишь канал в YouTube, который начнет работу с конца марта. "Радио Свобода" создала полноценный новостной сайт на венгерском.

По оценке Тамаша Бодоки, влияние этих СМИ на общую картину в Венгрии будет невелико, поскольку в интернете новости активно читают и смотрят лишь 10% венгров, а подконтрольные правительству издания воспроизводить материалы "Свободы" и "Немецкой волны" не станут.

"Но я думаю, такие инициативы все равно полезны, потому что создают некоторое разнообразие и расширяют выбор источников новостей", - сказал Бодоки Русской службе Би-би-си.

Закрытые и вновь открытые

Западные радиостанции, вещавшие через "железный занавес", после окончания холодной войны и затем вступления бывших стран соцлагеря в НАТО и ЕС закрыли большую часть своих центрально- и восточноевропейских служб.

Однако Венгрия - не единственная страна Евросоюза, на которую в "Дойче Велле" и "Радио Свобода" работают отдельные редакции.

"Немецкая волна", закрыв в 2000 году чешскую, словацкую, венгерскую и словенскую службы, сохранила польскую, болгарскую и румынскую.

"Свобода" тоже закрыла в 1990-2000 годах многие службы на восточноевропейских языках (и в том числе венгерскую - в 1993-м), но сохранила болгарскую и румынскую службы.