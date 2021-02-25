У Леди Гаги со стрельбой похитили бульдогов. Она объявила награду в полмиллиона долларов

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певица часто выходит со своими питомцами в свет

В Лос-Анджелесе неизвестный выстрелил в выгульщика собак Леди Гаги и похитил ее двух французских бульдогов певицы. Третья собака сумела убежать, позднее ее нашли. По данным СМИ, певица готова заплатить 500 тысяч долларов за возвращение животных.

Как пишут американские СМИ, пострадавшего помощника певицы зовут Райан Фишер. Он прогуливался с ее собаками по Голливуду, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в него. После этого нападавший забрал двух псов - Коджи и Густава. Третья собака - Мисс Азия - убежала.

Пострадавший мужчина был доставлен в госпиталь, о его состоянии пока не известно. Новости о происшествии застали певицу в Риме, где она находится на съемках нового фильма Ридли Скотта.

Автор фото, Lady Gaga / Instagram Подпись к фото, Мисс Азия (на фото) сумела убежать от нападавшего

Ее представитель заявил, что любую информацию о местонахождении животных можно конфиденциально отправить на адрес электронной почты KojiandGustav@gmail.com. СМИ пишут, что Леди Гага готова заплатить 500 тысяч долларов за возвращение бульдогов.

В полиции Лос-Анджелеса заявили, что ведут поиски подозреваемого, который скрылся на автомобиле белого цвета. Пока непонятно, знал ли преступник, кому принадлежат собаки.