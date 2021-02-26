В Среднеуральский монастырь снова пришел ОМОН

Автор фото, Ura.ru/TASS

В ночь на пятницу ОМОН в полной экипировке и с автоматами снова пришел на территорию Среднеуральского женского монастыря, бывший духовник которого, отлученный от церкви схимонах Сергий более двух месяцев находится под арестом.

Как и в ночь ареста Сергия, силовики пришли, когда монахи и насельники спали или несли молитвенные послушания.

Как сообщил Би-би-си источник, знакомый с ситуацией в обители, по периметру монастырского комплекса силовики выставили оцепление. Машины ОМОН перекрыли въезд на его территорию. Также силовики вели поиски в близлежащем лесу.

"Искали каких-то людей, и каких-то братьев забрали для проверки документов", - сообщила Би-би-си екатеринбурженка Юлия Лазарева, дед которой монашествует в обители "Спорительница хлебов". - Утром было -31, людей выгнали на мороз. Даже татаро-монголы во время нашествия не входили в алтари; силовики хотели искать в алтаре, но их туда не пустили. Кто может скрываться в алтаре?"

72-летняя монахиня Хариеса рассказала екатеринбургскому ресурсу Е1, что силовики заходили в кельи, заглядывали в шкафы и "спрашивали, не прячут ли в здании кого-то монахини".

Во время ночных розысков силовиков в монастыре безостановочно бил набат, а когда они повели задержанных, сестры истошно начали звать на помощь архангела Михаила, святителя чудотворца Николая. "Архангел Михаил, помоги!" - кричали они.

Екатеринбургский ресурс Е1 сообщил, что силовики до сих пор ищут в монастыре келейника бывшего схомонаха Сергия, отца Силуана. "Всем показывают [его] фотографию", - сообщила Е1 адвокат Светлана Герасименко. Официально эта информация не подтверждена.

"Ночные следственные действия становятся у нас, к сожалению, нормой жизни, когда речь идет о Среднеуральском женском монастыре", - прокомментировал находившийся в монастыре адвокат Дмитрий Савченко телеграм-каналу "Защита Отца Сергия". - Происходит нарушение прав верующих, прав насельников монастыря, опять разбиваются окна, опять вламываются без всяких на то санкций в жилые помещения. Насколько я понял, ищут каких-то людей. Даже не найдя их, их продолжают искать, продолжают провоцировать какие-то конфликты".

Утром телеграм-канал "Защита Отца Сергия" сообщил, что "из скита Иоанна Богослова вывозят некоторых мужчин". Канал утверждает, что никаких документов, оснований, обвинений предъявлено не было".

Службы в монастыре, сообщил канал, начались утром по расписанию и по уставу монастыря.

Адвокат Павел Бабиков отмечает, что в соответствии с Конституцией России и уголовно-процессуальным кодексом обыск в жилище возможен только на основании решения суда. При этом монашеские кельи также являются жилыми помещениями, так как они предназначены и используются для проживания граждан.

В управлении Следственного комитета по Свердловской области от комментариев ночных событий в монастыре отказались.

"Пока нет информации по этому поводу нет", - заявил Би-би-си представитель управления.

Пресс-служба Екатеринбургской епархии не ответила на вопрос Би-би-си о позиции церковной иерархии по поводу сегодняшнего визита силовиков в Среднеуральский женский монастырь.

Первый визит ОМОНа в монастырь произошел в ночь на 29 декабря. Тогда его фактически взяли штурмом. Силовики задержали там бывшего схиигумена Сергия (Романова), который фактически захватил этот монастырь.

После штурма Сергия увезли в Москву, где Басманный суд принял решение о его аресте. Ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям - о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о склонении к самоубийству, сообщила адвокат Сергия Светлана Герасимова. Последнее обвинение он получил из-за роликов, где призывал своих сторонников "умирать за Россию".

Конфликт вокруг Сергий начался еще в апреле прошлого года. Тогда Екатеринбургская епархия лишила его права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию коронавируса мифом и проклинал тех, кто из-за Covid-19 закрывал храмы.

Кроме того, Сергий выступал с антисемитскими заявлениями, критиковал президента России Владимира Путина и обвинял власти в создании "фашистского концлагеря сатаны".