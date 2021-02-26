Лидер партии "Новые люди" купил крупнейшее в России спортивное издание

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Крупнейшее в России спортивное издание Sports.ru перешло под контроль бизнесмена Алексея Нечаева, который в последнее время позиционирует себя как политика. Среди прежних акционеров были люди, известные оппозиционными высказываниями.

Новость о смене владельцев появилась на сайте издания днем в пятницу. В ней сказано, что Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли инвестиционному фонду основателя косметической компании Faberlic Алексея Нечаева.

"Операционно в компании ничего не меняется, команда в полном составе продолжит работу. Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга - Tribuna.com и Betting Insider - в сделку не входят и продолжат работать автономно от Sports.ru", - говорится в сообщении.

Гендиректор Sports.ru Марк Тен, чьи слова приводятся в объявлении о сделке, объяснил ее коммерческими причинами. Он утверждает, что в планах - создание медиахолдинга. Стороны не указали, за сколько было продано издание.

Нечаев заявил Интерфаксу, что переговоры о сделке шли с 2019 года.

"Мы не заходим за эти три красных линии"

С тех пор бизнесмен успел стать политиком. В марте 2020 года он основал партию "Новые люди", которая характеризует себя как правоцентристская.

Нечаев в декабре 2020 года утверждал, что партия намерена потратить на предвыборную кампанию более 500 млн рублей и выдвинуть 200 кандидатов на предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Госдуму.

"Коммерсант" писал, что о создании партии заранее знали в администрации президента. Там рассчитывали, что этот проект поможет "перехватить у протестной улицы" городской образованный средний класс, аудиторию 18-30 лет, утверждала газета.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального считают, что "Новые люди" созданы для имитации оппозиционной деятельности.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Популярный в России видеоблогер Юрий Дудь в 2011-2018 годах был главным редактором Sports.ru

Нечаев говорил газете New York Times, что условиями регистрации его партии были отказ от критики президента Владимира Путина и его семьи, воздержание от финансирования из-за рубежа и несанкционированных уличных акций.

"Мы не заходим за эти три красных линии", - говорил он. После этого он вынужден был уточнять, что партия все-таки не управляется Кремлем.

"Время сейчас такое, что прекрасно понятно беспокойство"

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша заявил Би-би-си, что взгляды акционеров не влияли на редакционную политика сайта прежде и, как он ожидает, не будут влиять в дальнейшем. По его словам, издание было приобретено именно как бизнес.

"Время сейчас такое, что прекрасно понятны беспокойство и напряженность на этот счет, - ответил Навоша на вопрос о том, не вызывала ли у частников сделки опасений политическая активность Нечаева. - Но бессмысленно заверять или переубеждать словами - я предложу посмотреть за делами. За дальнейшей работой команды сайта - через неделю, месяц, через год. Думаю, она будет становиться только лучше".

Гражданин Беларуси Навоша в прошлом году стал в России одним из самых заметных оппонентов режима Александра Лукашенко и создал фонд для помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах.

Другой акционер - бывший главный редактор Sports.ru Юрий Дудь - сейчас известен как автор фильмов и интервью, в которых порой звучат оппозиционные высказывания.

Ежемесячная аудитория Sports.ru составляет более 20 млн человек, утверждается на сайте.

Издание до сих пор часто публикует материалы, касающиеся политики, из-за чего его критикуют некоторые читатели. Самый популярный на сайте комментарий к новости о смене владельцев выглядит сейчас так:

Автор фото, SPORTS.RU