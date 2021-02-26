Лидер партии "Новые люди" купил крупнейшее в России спортивное издание
Крупнейшее в России спортивное издание Sports.ru перешло под контроль бизнесмена Алексея Нечаева, который в последнее время позиционирует себя как политика. Среди прежних акционеров были люди, известные оппозиционными высказываниями.
Новость о смене владельцев появилась на сайте издания днем в пятницу. В ней сказано, что Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли инвестиционному фонду основателя косметической компании Faberlic Алексея Нечаева.
"Операционно в компании ничего не меняется, команда в полном составе продолжит работу. Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга - Tribuna.com и Betting Insider - в сделку не входят и продолжат работать автономно от Sports.ru", - говорится в сообщении.
Гендиректор Sports.ru Марк Тен, чьи слова приводятся в объявлении о сделке, объяснил ее коммерческими причинами. Он утверждает, что в планах - создание медиахолдинга. Стороны не указали, за сколько было продано издание.
Нечаев заявил Интерфаксу, что переговоры о сделке шли с 2019 года.
"Мы не заходим за эти три красных линии"
С тех пор бизнесмен успел стать политиком. В марте 2020 года он основал партию "Новые люди", которая характеризует себя как правоцентристская.
Нечаев в декабре 2020 года утверждал, что партия намерена потратить на предвыборную кампанию более 500 млн рублей и выдвинуть 200 кандидатов на предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Госдуму.
"Коммерсант" писал, что о создании партии заранее знали в администрации президента. Там рассчитывали, что этот проект поможет "перехватить у протестной улицы" городской образованный средний класс, аудиторию 18-30 лет, утверждала газета.
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального считают, что "Новые люди" созданы для имитации оппозиционной деятельности.
Нечаев говорил газете New York Times, что условиями регистрации его партии были отказ от критики президента Владимира Путина и его семьи, воздержание от финансирования из-за рубежа и несанкционированных уличных акций.
"Мы не заходим за эти три красных линии", - говорил он. После этого он вынужден был уточнять, что партия все-таки не управляется Кремлем.
"Время сейчас такое, что прекрасно понятно беспокойство"
Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша заявил Би-би-си, что взгляды акционеров не влияли на редакционную политика сайта прежде и, как он ожидает, не будут влиять в дальнейшем. По его словам, издание было приобретено именно как бизнес.
"Время сейчас такое, что прекрасно понятны беспокойство и напряженность на этот счет, - ответил Навоша на вопрос о том, не вызывала ли у частников сделки опасений политическая активность Нечаева. - Но бессмысленно заверять или переубеждать словами - я предложу посмотреть за делами. За дальнейшей работой команды сайта - через неделю, месяц, через год. Думаю, она будет становиться только лучше".
Гражданин Беларуси Навоша в прошлом году стал в России одним из самых заметных оппонентов режима Александра Лукашенко и создал фонд для помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах.
Другой акционер - бывший главный редактор Sports.ru Юрий Дудь - сейчас известен как автор фильмов и интервью, в которых порой звучат оппозиционные высказывания.
Ежемесячная аудитория Sports.ru составляет более 20 млн человек, утверждается на сайте.
Издание до сих пор часто публикует материалы, касающиеся политики, из-за чего его критикуют некоторые читатели. Самый популярный на сайте комментарий к новости о смене владельцев выглядит сейчас так:
Крупнейший акционер Sports.ru, футбольный функционер и бывший член Совета Федерации Герман Ткаченко в разговоре с Би-би-си призвал ориентироваться на уже опубликованное заявление компании.
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