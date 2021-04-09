Умер принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет

9 апреля 2021, 11:08 GMT Обновлено 39 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

В заявлении Букингемского дворца говорится: "Ее Величество Королева с глубокой скорбью объявила о кончине своего любимого супруга, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке".

Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства.

Он скончался, не дожив месяц до своего столетнего юбилея.

У супругов четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, принц был источником вдохновения для бесчисленного множества молодых людей.

"Он помогал королевской семье и самой британской монархии выдерживать курс так, чтобы она оставалась институтом, безусловно жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации", - сказал премьер-министр в своем выступлении на Даунинг-стрит.

Джонсон также напомнил, что герцог Эдинбургский оставался одним из последних ветеранов, сражавшихся во Второй мировой войне.

"В те годы он приобрел этику военной службы, которую впоследствии применял в ходе беспрецедентных перемен поствоенной эпохи", - сказал Джонсон.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что крайне опечалена новостью о смерти герцога.

"Я выражаю свои личные глубочайшие соболезнования - и в равной степени от имени правительства и народа Шотландии - Ее Величеству Королеве и ее семье", - написала она на своей странице в "Твиттере".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить государственные флаги в стране, чтобы почтить память ушедшего из жизни принца Филиппа. По словам премьера, принц олицетворял поколение, которого мы никогда больше не увидим.