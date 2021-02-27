Обратная дискриминация: мужчин в Швеции не берут на "женские" работы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медбратья, воспитатели детских садов, даже уборщики - во все эти профессии мужчинам пробиться труднее

Результаты исследования, заказанного Шведским исследовательским советом и проведенного совместно Линчепингским и Калифорнийским университетами, вскрыли дискриминацию мужчин во многих профессияx, где обычно доминируют женщины.

К примеру, большинство мужчин, подававших заявки на вакансии уборщиков, даже не доходили до стадии интервью.

"Мы наблюдаем препятствия, которые возникают на пути у мужчин в отдельных сегментах рынка труда, - пояснил кандидат экономических наук из Линчепингского университета Марк Гранберг. - В процессе подачи заявки на работу мы не увидели никакой дискриминации против женщин, которые хотят заняться преимущественно мужской работой, однако мы обнаружили существенную дискриминацию в отношении мужчин в профессиях, которые традиционно считаются женскими".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мужчинам, оказывается, нелегко стать воспитателями в детском саду

В ходе эксперимента ученые подали в Швеции более 3 тыс. фиктивных заявок с просьбой о приеме на работу. В каждом случае учитывалось, получили ли кандидаты ответ, и если да, то какой.

Дискриминация была вскрыта во многих профессияx, где обычно доминируют женщины. Мужчинам было намного сложнее получить работу медбрата или воспитателя в детском саду, но труднее всего им было бороться за пост уборщика. При этом в традиционно мужских профессиях, таких как автомеханик, водитель грузовика или складской рабочий, дискриминации против женщин не наблюдалось.

О том, что мужчинам чаще отказывают в некоторых "женских" профессиях, было известно и ранее, однако исследование, проведенное Гранбергом и его коллегами, затронуло куда более широкий спектр профессий и специальностей.