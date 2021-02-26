Коронавирус: вакцина Pfizer не портится в обычном морозильнике, Израиль привил половину населения

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Сразу две вакцины против коронавируса должны стать более доступными и удобными в применении. Американские власти заявили, что препарат производства Pfizer можно хранить при значительно более высокой температуре, чем считалось ранее, а новая вакцина от Johnson & Johnson, которая обеспечивает полную защиту от инфекции уже после первой прививки, должна быть вскоре лицензирована в США и ЕС. Израиль тем временем объявил, что иммунизировал уже половину своего населения.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 113,1 млн человек, от болезни скончались около 2,5 млн. Вместе с тем, в последние недели темпы распространения инфекции снижаются: число новых случаев падает, а пациентов в больницах становится меньше. Тем не менее, эксперты предупреждают об опасности новых штаммов Covid-19, которые считаются более заразными и от которых менее надежно защищают вакцины.

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Вакцина Pfizer-BioNTech может храниться до двух недель в обычном морозильнике при температуре минус 20 градусов Цельсия, объявило в четверг американское Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов. Ранее считалось, что эта вакцина сохраняет полезные свойства лишь при температуре минус 70 по Цельсию, что требовало сложного оборудования и затрудняло ее транспортировку и распространение.

В США и Европе большинство людей прививается от Covid-19 именно этой вакциной. Другие распространенные в мире препараты - Oxford/AstroZeneca, Moderna, российский "Спутник V" и китайский Sinovac.

Израиль привил половину своего населения, в том числе 35% сделали уже вторую прививку, сообщил в пятницу министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

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Население страны составляет 9,3 млн человек. В это число входят арабские жители Восточного Иерусалима. Палестинцы на Западном берегу Иордана и в секторе Газа кампанией по вакцинации не охвачены.

По числу иммунизированных граждан в процентном отношении Израиль находится на первом месте в мире. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал привить всех израильтян старше 16 лет к концу марта, и в апреле начать поэтапно отменять карантинные ограничения.

Вакцина от Johnson & Johnson должна быть официально лицензирована в США в пятницу, а в Евросоюзе - 11 марта. В отличие от всех остальных препаратов, она требует не двух, а лишь одной прививки, что должно заметно ускорить процесс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Препарат от от Johnson & Johnson обещает ускорить программу вакцинации в США

Ожидается, что уже на будущей неделе компания поставит в США три миллиона доз. "Мы будем разворачиваться так быстро, как позволят возможности Johnson & Johnson", - заявил президент Джо Байден.

В Японии с начала марта отменяется чрезвычайное положение повсюду, кроме Токио и трех прилежащих префектур, объявил в пятницу министр экономики Ясутоси Нисимура. Это случится на неделю раньше намеченного срока благодаря снижению числа новых случаев Covid-19.

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Чрезвычайное положение в 11 из 47 японских префектур, том числе Осаке и Киото, было введено в январе в связи с третьей волной пандемии.

Франции необходим еще один общенациональный локдаун, поскольку количество заболевших растет, и клиники справляются с трудом, считает заведующий реанимационным отделением парижского госпиталя имени Жоржа Помпиду Филипп Жювен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Французские клиники не справляются с наплывом больных

"Не понимаю, чего мы ждем, - заявил он в пятницу в телевизионном интервью. - Чем дольше протянем, тем больше пациентов погибнет".

Выступление доктора Жювена стало реакцией на заявление правительства в четверг, что новый локдаун на повестке дня не стоит.

Максимум, на что готовы власти - в течение будущей недели посмотреть по обстановке, не ввести локдаун на выходные 6-7 марта в Париже и еще 20 неблагополучных городах.

71-й Берлинский кинофестиваль, открывающийся в понедельник, в этом году пройдет практически без зрителей. Посмотреть фильмы смогут только профессиональные кинематографисты и репортеры.

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"Это тяжелый удар, - говорит глава европейского бюро журнала издания Hollywood Reporter и ветеран Берлинале Скотт Роксборо. - Берлинский фестиваль - крупнейший в мире по количеству зрителей, он живет публикой и для публики".