Собянин объявил, что памятника на Лубянке не будет. Ни Дзержинскому, ни Невскому

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Памятник на Лубянской площади в Москве устанавливать не будут, сообщил мэр Сергей Собянин. Он объявил о приостановке голосования на портале "Активный гражданин", где нужно было выбирать из двух вариантов - возвращение памятника Феликсу Дзержинскому или новый памятник Александру Невскому. Собеседники Би-би-си говорили, что власти предпочитают памятник Невскому.

"Пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть"

"После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо", - написал Собянин в своем блоге.

По его словам, "Лубянской площади действительно необходима архитектурная доминанта", однако памятники "должны не раскалывать, а объединять общество". "Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - заявил мэр, поблагодарив "всех неравнодушных граждан", которые "активно участвовали в этой дискуссии".

Голосование по выбору памятника началось на "Активном гражданине" только накануне, 25 февраля. Москвичам предложили выбрать между памятником Дзержинскому скульптора Вучетича, установленным в 1958 году и снесенным в ночь на 23 августа 1991 года после провала путча, и новым памятником князю Александру Невскому.

Власти Москвы и страны склонялись к тому, чтобы установить на Лубянке памятник Невскому, рассказывали собеседники Би-би-си.

Незадолго до заявления Собянина главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, занимающий пост зампреда Общественной палаты Москвы, предложил обсудить возможность досрочного прекращения голосования. Об этом сообщило РИА Новости, сославшись на обращение Венедиктова.

"За время голосования на портале "Активный гражданин" в опросе приняли участие более 300 тысяч пользователей, соотношение голосов не меняется уже почти сутки, - говорится в обращении, направленном председателю палаты Константину Ремчукову. - В связи с вышеизложенным предлагаю провести заседание совета Общественной палаты Москвы и обсудить вопрос о завершении голосования".

Накануне после того, как на "Активном гражданине" проголосовали около 100 тысяч человек, вариант с возвращением памятника Дзержинскому почти догнал вариант с памятником Александру Невскому, который лидировал утром в четверг - 50,844% против 49,156%.

Голосование завершено, проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за монумент Александру Невскому.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ТАСС, что решение о памятнике на Лубянской площади "было и остается прерогативой города".

"Просто дыры там не будет"

Установка монумента действительно формально находится в компетенции Мосгордумы, правительства города и мэра Собянина.

"Группа граждан подает заявку, которую рассматривает мемориальная комиссия при Мосгордуме. Далее Мосгордума принимает постановление и вносит объект в перечень памятников. После этого постановление направляется в правительство Москвы и мэру, который должен это реализовать", - рассказывал Венедиктов Би-би-си.

Венедиктов при этом исключал вариант, что на Лубянке не будет памятника, о чем сейчас объявил Собянин. "Просто дыры там не будет. Обсуждения "давайте там ничего не делать" - его уже не будет", - обещал он.

Как говорил Би-би-си чиновник, имеющий отношение к принятию решений по этому вопросу, в Кремле считают, что наступил подходящий момент, чтобы разрешить спор между сторонниками и противниками памятника Дзержинскому. Памятник Дзержинскому уже обрел свое место в московском парке "Музеон", а на Лубянской площади нужно поставить новый - князю Александру Невскому, рассказывал собеседник Би-би-си.

То, что мэрия поддерживает вариант с Александром Невским, подтверждал Би-би-си источник в структурах московского правительства. Он также говорил, что власти якобы прилагают усилия к тому, чтобы в онлайн-голосовании побеждал вариант с Александром Невским.

"К этому вопросу мы наверняка еще вернемся"

Вопрос о памятнике на Лубянской площади обсуждается уже много лет. В начале февраля несколько близких к власти общественных деятелей обратились к властям с просьбой вернуть туда памятник Дзержинскому. Под обращением подписались лидер партии "За правду" Захар Прилепин, колумнист телеканала RT Игорь Молотов, писатель Александр Проханов и другие.

С такой инициативой выступила и организация "Офицеры России". Еще в конце 2020 года она попросила Следственный комитет России признать демонтаж памятника в 1991 году незаконным.

Общественная палата Москвы в итоге решила провести на портале "Активный гражданин" голосование о том, какой памятник нужно установить на Лубянке. На выбор предложены лишь два варианта - Феликс Дзержинский и Невский. Об этом 19 февраля объявил председатель палаты Константин Ремчуков.

Депутаты Мосгордумы от "Яблока" в пятницу направили обращение в комиссию по монументальному искусству с предложением вернуть на Лубянскую площадь фонтан Джованни Витали, который находился там в 1835-1935 годы. После реконструкции площади в 1935 году фонтан перенесли во внутренний двор Александринского дворца в Нескучном саду.

Обсуждение возможного возвращения памятника Дзержинскому возобновилось на фоне возвращения в Россию Алексея Навального и протестов в связи с его заключением под стражу. Одной из распространенных версий стала попытка властей переключить внимание общества на другую тему. Венедиктов выдвигал другую версию: "Определенные "башни" [Кремля] понимают, что после принятия поправок к Конституции наступило время реванша или реставрации".

"По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем, - закончил свое обращение Собянин. - А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение".

"Полностью поддерживаю. Рискованное, но правильное политическое решение. Не разъединять, а объединять", - прокомментировал решение Собянина в своем телеграм-канале Венедиктов.