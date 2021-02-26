Армения: противостояние Пашиняна и генштаба продолжается

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Премьер Пашинян поссорился с военным руководством страны, оппозиция начала протесты

В Армении второй день продолжается политический кризис, в котором правительство и парламентское большинство противостоят верхушке генерального штаба вооруженных сил, потребовавших отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Митинги как власти, так и оппозиции пока не собрали значительного числа участников. И, несмотря на слова Пашиняна о "попытке переворота," военные пока ограничиваются заявлениями.

Президент Армен Саркисян, имеющий в основном символические полномочия в парламентской республике, занял нейтральную позицию и провел переговоры с лояльными Пашиняну лидерами парламента, депутатами от оппозиции, внепарламентскими силами и военными.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Оппозиция разбила палаточный городок у здания парламента и требует отставки Пашиняна

Пашинян уволил главу генштаба Оника Гаспаряна, но для вступления указа в силу его должен подписать президент. У президента есть еще два дня на решение. В пятницу он посетил Генштаб и встретился с его главой.

Гаспарян, чье обращение с требованием отставки премьера поддержали около 40 старших офицеров, отказывается уходить сам. Пашинян называет выступление генштаба "попыткой переворота", однако пока что военные не пытаются захватить власть.

Россия считает происходящее внутренним делом Армении и не видит риска для выполнения мирного соглашения в Карабахе, говорят в Кремле. В четверг президент Владимир Путин обсудил ситуацию в телефонном разговоре с Пашиняном, а министры обороны и иностранных дел России - со своими армянскими коллегами.

Турция еще в четверг резко оценила события как "попытку переворота", а в пятницу с осуждением выступления армянского генштаба выступил и президент Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее призывал к смене власти в Армении.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рейтинг Пашиняна резко упал после поражения в войне, но он все еще популярнее лидеров оппозиции

"Мы против любых переворотов. Когда армия вмешивается в политику, это неприемлемо", - сказал турецкий лидер. В 2016 году части армии, флота и авиации Турции предприняли неудавшуюся попытку свергнуть Эрдогана.

США и Евросоюз обратились ко всем сторонам событий в Армении с призывом решить кризис мирным путем и напомнили о необходимости следовать конституции. Госдепартамент США отдельно напомнил о том, что вооруженные силы находятся под гражданским контролем и не могут вмешиваться в политику.

Воодушевленные выступлением военных лидеры оппозиции разбили палатки перед парламентом, однако им не удалось устроить по-настоящему массовую акцию.

Премьер выразил готовность к диалогу с оппозицией, но оппоненты называют его капитулянтом из-за поражения в Карабахе и готовы обсуждать лишь его отставку.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Вазген Манукян призвал народ поддержать армию

В пятницу президент Саркисян принял лидеров оппозиции, что не означает их поддержки - он ранее подчеркнул, что находится вне политики, согласно конституции парламентской республики.

В Ереване находятся и лидеры карабахских армян - президент непризнанной НКР Араик Арутюнян и секретарь ее Совета безопасности Виталий Баласанян.

По словам пресс-секретаря Арутюняна, вечером в четверг они встретились с главой генштаба Гаспаряном, однако о результатах этой встречи неизвестно.

Автор фото, Viktor Drachev/TASS Подпись к фото, У президента Армении осталось два дня на решение

Противоречивые данные поступали и о встрече президента Армении с лидерами оппозиции - кандидатом в премьеры Вазгеном Манукяном, представителем партии "Дашнакцутюн" Арцвиком Минасяном, бывшим главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном и Ваграмом Багдасаряном, членом в прошлом правящей Республиканской партии.

"Есть консенсус, что на самом деле Армения находится в очень ненормальном состоянии, поэтому все возможные силы должны предпринять совместные шаги, чтобы выйти из этой ситуации", - сказал Ванецян по итогам встречи.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В Баку - праздник, в Ереване - протесты. Первые сутки после войны в Карабахе

Саркисян еще в ноябре призвал Пашиняна уйти в отставку, вскоре после поражения в войне в Карабахе. Но в кризисе, вызванном выступлением военных, он отказался поддержать одну из сторон и предостерег против попыток давления на него.

Президент также встретился с лояльными Пашиняну лидерами парламента, спикером Араратом Мирзояном и главой фракции большинства Лилит Макунц.