В Нигерии похищены более 300 школьниц. Похоже, это устроила не "Боко Харам"

Автор фото, Sanusi Jangebe

Более 300 девочек похищены неизвестными боевиками из школы-интерната на северо-западе Нигерии.

Полиция считает, что школьниц увезли в лес. Это случилось в Джангебе, штат Замфара, в пятницу утром.

Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа.

Президент Мухаммаду Бухари осудил похищение, назвав его "бесчеловечным и абсолютно неприемлемым".

"Власти не поддадутся шантажу со стороны бандитов, которые нападают на невинных школьников ради огромных выкупов, - заявил он. - Наша главная цель - сохранить заложников живыми и невредимыми".

По словам президента, власти могут применить против бандитов "огромные силы", но есть опасения, что школьниц могут использовать в качестве "живых щитов".

На прошлой неделе в соседнем Нигере боевики похитили по меньшей мере 42 человек, в том числе 27 учеников. Они до сих пор не освобождены.

В 2014 году боевики из "Боко Харам" похитили 276 школьниц на северо-востоке Нигерии. Эта радикальная исламистская группировка выступает против светского образования, ее члены часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.

Но за последними нападениями, предположительно, стоят обычные бандиты.

Как это случилось?

Нападение произошло в пятницу в час ночи по местному времени (в полночь по Гринвичу). Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула в школу на пикапах и мотоциклах. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.

Автор фото, Sanusi Jangebe Подпись к фото, Боевики ворвались в общежитие, разбудили школьниц и увели их в лес

Другие свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста.

"Они сломали школьные ворота и выстрелили в охранника. Затем они вошли в общежитие, разбудили девочек и сказали им, что пришло время молитвы. Девочки плакали. Боевики собрали их и увели в лес. По дороге они стреляли в воздух", - рассказал Би-би-си очевидец.

Обезумевшие от горя родители собрались возле школы, некоторые из них отправились в джунгли искать своих дочерей, говорят свидетели.

Один из учителей сказал Би-би-си, что из 421 ученицы в школе остались только 55.

Автор фото, Reuters

Для поиска похищенных в Джангебе направлены усиленные наряды полиции и воинские подразделения.

В ЮНИСЕФ заявили, что возмущены и опечалены очередным массовым похищением школьниц в Нигерии.

Чьих рук это дело?

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.

Вооруженные группы, действующие в штате Замфара, часто похищают людей с целью выкупа.

Автор фото, Reuters

В декабре прошлого года в соседнем штате Кацина боевики захватили более 300 мальчиков. Звучали предположения, что за похищением может стоять "Боко Харам", хотя эта группировка действует преимущественно в других штатах - в сотнях километрах к востоку.

Тогда предположения о причастности к похищению "Боко Харам" не подтвердились, и после переговоров детей отпустили.

Почему в Нигерии похищают школьников?

Комментирует корреспондент Би-би-си Мэйони Джонс

Всякий раз, когда боевики берут в заложники детей из школ на севере Нигерии, вспоминается массовое похищение девочек группировкой "Боко Харам" в Чибоке.

Подобные нападения случались и раньше, но они не получили широкой огласки и никогда не касались девочек.

Но всеобщее внимание, вызванное кампанией #BringBackOurGirls ("Верните наших дочерей"), показало вооруженным группировкам, что массовое похищение детей может стать верным способом давления на власти, в том числе с требованием выкупа, хотя сами власти это отрицают.

У правительства, похоже, нет стратегии по предотвращению подобных инцидентов.

Правда, две недели назад законодатели штата Замфара предложили похитителям в обмен на раскаяние амнистию и материальную поддержку.

Это спорная стратегия, но она дала некоторые положительные результаты в дельте Нигера, где после аналогичной амнистии в 2009 году уровень преступности снизился.

Правительство пока заявляет, что не будет вести переговоры с преступниками.