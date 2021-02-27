Леди Гаге вернули похищенных бульдогов
Похищенные у американской певицы Леди Гаги два французских бульдога найдены целыми и невредимыми. Как сообщили в полиции Лос-Анджелеса, некая женщина привела собак в местный полицейский участок.
Представители поп-звезды подтвердили, что это те самые домашние питомцы Леди Гаги - Коджи и Густав, что в минувший четверг были украдены в результате вооруженного нападения на помощника певицы. Леди Гага пообещала награду в полмиллиона долларов за возвращение своих любимцев.
По данным властей, женщина, вернувшая собак, никак не связана со злоумышленниками - предположительно, она нашла животных на улице, довольно далеко от места похищения. Поиски грабителей продолжаются, сообщили в полиции.
В четверг в Лос-Анджелесе неизвестный выстрелил в помощника Леди Гаги и похитил двух французских бульдогов певицы. Третья собака сумела убежать, позднее ее нашли.
Как пишут американские СМИ, пострадавшего помощника певицы зовут Райан Фишер. Он прогуливался с ее собаками по Голливуду, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в него. После этого нападавший забрал двух псов - Коджи и Густава. Третья собака - Мисс Азия - убежала. Пока непонятно, знал ли преступник, кому принадлежат собаки.
Пострадавший помощник Леди Гаги был доставлен в больницу, сейчас он идет на поправку. Новости о происшествии застали певицу в Риме, где она находится на съемках нового фильма Ридли Скотта.
"Я по-прежнему люблю тебя, Райан Фишер, ты рисковал своей жизнью, борясь за нашу семью, - написала Леди Гага в "Твиттере". - Ты навсегда герой".
Леди Гага - большая любительница собак и часто появляется с ними на публике. Французские бульдоги сопровождали певицу на церемонии American Music Awards и шоу Super Bowl Halftime-2017.
У Леди Гаги со стрельбой похитили бульдогов. Она объявила награду в полмиллиона долларов
В Лос-Анджелесе неизвестный выстрелил в помощника Леди Гаги и похитил двух французских бульдогов певицы. Третья собака сумела убежать, позднее ее нашли. По данным СМИ, певица готова заплатить 500 тысяч долларов за возвращение животных.
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