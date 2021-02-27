В Киеве протестуют в поддержку осужденного активиста Стерненко

В центре Киева у президентской администрации на улице Банковой собрались протестующие в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого на этой неделе приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в похищении местного пророссийского политика.

Это уже вторая за неделю акция в поддержку популярного блогера, известного своей критикой нынешних украинских властей. В Киеве акция закончилась столкновениями с полицией и задержаниями.

Сам Стерненко вину не признает, он и его сторонники называют уголовное дело политичски мотивированным.

Подпись к фото, Многие сторонники Сергея Стерненко считают судебное преследование и сам приговор суда свидетельством давления властей на активистов и критиков действующей на Украине власти.

"Мы выходим, чтобы вернуть себе страну, в которой не дают семь лет с конфискацией человеку, который врага называет врагом, вора - вором, а предателя - предателем", - говорится в заявлении координаторов протестующих в "Телеграме". Организаторы акции называют ее бессрочной.

Проход на улицу Банковую и подход к зданию президентской администрации полностью открыт, в отличие от 23 февраля, в день первой акции протеста. По информации УНИАН, на Банковой собралось около 700 человек.

Люди держат украинские флаги и плакаты с надписями "Венедиктову (генеральный прокурор Украины - bbcrussian) В отставку!", "Свободу Стерненку", "Нас не испугать".

Некоторые протестующие от Банковой двинулись в сторону здания Генпрокуратуры.

Похищение и пытки

23 февраля Приморский районный суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича - одесского активиста, симпатизирующего пророссийской партии "Родина". Суд также постановил конфисковать половину его имущества.

Активиста обвинили по трем статьям уголовного кодекса: разбой, незаконное лишение свободы и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Многие сторонники Сергея Стерненко считают судебное преследование и сам приговор суда свидетельством давления властей на активистов и критиков действующей на Украине власти.

Согласно версии обвинения, 25 апреля 2015 года Стерненко, на тот момент один из лидеров одесского "Правого сектора" (запрещенная в РФ организация), вместе со своим коллегой Русланом Демчуком по телефону договорились встретиться со Щербичем, который незадолго до этих событий получил мандат депутата одного из райсоветов Одесской области.

Ничего не подозревающий Щербич якобы сел в машину, где его начали убеждать отказаться от депутатского мандата. Согласно показаниям Щербича, в салоне автомобиля его били, лично Стерненко стрелял в него из травматического пистолета, а после того, как его привезли в неизвестное ему место, его продолжили избивать, зажимали Щербичу палец плоскогубцами и отобрали у него 300 гривен (около 12 долларов США). Согласно материалам обвинения, Щербича отпустили, пригрозив, что если он все же станет депутатом, "к нему и членам его семьи будут применены более жестокие действия, направленные на причинение физических страданий и лишение жизни".

В разговоре с Би-би-си летом прошлого года Стерненко отвергал причастность к инциденту со Щербичем.

Стерненко является фигурантом еще нескольких уголовных дел. В одном из них его обвиняют в причастности к наркоторговле - сам Стерненко отвергает эти обвинения и утверждает, что аудиозаписи, якобы свидетельствующие о его виновности, подделаны.

Кроме того, Стерненко обвиняют в убийстве 28-летнего Ивана Кузнецова. Это самое резонансное дело в отношении активиста на Украине.

В мае 2018 года Иван Кузнецов погиб в драке с участием Стерненко. Материалы дела свидетельствуют, что погибший напал на Стерненко первым. Вопрос состоит в том, считать смерть Кузнецова умышленным убийством или превышением мер необходимой самообороны.