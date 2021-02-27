На раскопках в Помпеях нашли античную колесницу. Она прекрасно сохранилась

Автор фото, Handout via Reuters Подпись к фото, Это первая подобная находка в Италии

На археологических раскопках в итальянских Помпеях была найдена большая колесница, предположительно, использовавшаяся для церемоний. Ее обнаружили возле конюшен богатой виллы, где ранее нашли следы конюшни и останки трех лошадей.

Повозка с четырьмя колесами, а также железными, бронзовыми и оловянными деталями и украшениями предназначалась для праздников и парадов, считают ученые. Она сохранилась "практически нетронутой", говорится в официальном заявлении.

Колесница была найдена в двухуровневом портике, соединенном с конюшнями возле богатой древнеримской виллы в районе Чивите Джулиане к северу от стен древнего города.

Автор фото, Handout via EPA Подпись к фото, Колесницу использовали для обрядов и церемоний, считают ученые

Исследователи предполагают, что вилла принадлежала высокопоставленному военному или гражданскому чиновнику.

Директор парка Помпеи Массимо Осанна рассказал, что колесница предназначалась для парадов, праздников и процессий, а не для ежедневного использования и не для сельского хозяйства.

Автор фото, Handout via EPA

Автор фото, Handout via EPA

Он уточнил, что источники упоминают об использовании колесниц жрицами и дамами, и предположил, что в ней невесты могли ехать в свой новым дом в рамках брачных обрядов.

"Колесницу такого типа никогда прежде не извлекали из итальянской земли. Она сравнима с находками, сделанными около 15 лет назад в захоронении во Фракии (на севере Греции, возле болгарской границы). Одна из фракийских колесниц особенно похожа на нашу, хотя и не имеет таких необыкновенных фигурных украшений, как помпейская находка", - сказал Осанна.

"Это необыкновенно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире", - добавил директор археологического парка.

В своем "Инстаграме" он опубликовал трехмерную реконструкцию колесницы.

Убранство колесницы включает изображения персонажей античной мифологии - Эроса и эротов, сатир и нимфов.

Помпеи "не перестают удивлять нас своими находками и продолжат удивлять еще долгие годы, учитывая, что 20 гектаров еще предстоит раскопать", сказал министр культуры Италии Дарио Франческини.

Колесница была обнаружена 7 января, и с тех пор археологи занимались ее извлечением из земли. Хрупкость материалов сделала их задачу особенно трудной.

Автор фото, Handout via Reuters

Раскопки ведутся в сотрудничестве с прокуратурой города Торре-Аннунциата, пригорода Неаполя. Полиция охраняет зону раскопок от злоумышленников, которые всеми способами пытаются добраться до античных артефактов - и даже роют тоннели.

Помпеи были уничтожены в 79 г. н.э. в результате извержения вулкана Везувий. Похороненный под лавой и пеплом город стал уникальным источником знаний об искусстве, культуре, социальном укладе и быте древнеримской цивилизации.