В Мьянме начался суд над Аун Сан Су Чжи. Протестующие снова на улицах после кровавой расправы

Протесты в Мьянме

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Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи предстала перед судом по целому ряду обвинений, выдвинутых против нее военной хунтой, захватившей власть в стране 1 февраля. На первом заседании Су Чжи присутствовала по видеосвязи, тогда же к ней впервые с момента ареста были допущены ее адвокаты.

Она находится под домашним арестом уже месяц. Изначально ее обвинили в нелегальном ввозе в страну и хранении нескольких раций. Позднее было добавлено обвинение в нарушении закона о предотвращении стихийных бедствий, а в понедельник ей предъявили обвинение в нарушении санитарных норм во время выборной кампании и создании эпидемиологической угрозы.

Первоначальные обвинения предусматривают до трех лет тюрьмы, но сейчас неясно, какой срок может грозить 75-летней Аун Сан Су Чжи, с учетом новых обстоятельств. Следующие слушания назначены на 15 марта.

Свергнутый президент страны и ближайший соратник Су Чжи Вин Мьин также находится под стражей. Его обвиняют в подстрекательстве, за что, по законам Мьянмы, предусмотрена уголовная статья.

Люди снова на улицах

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. С тех пор по всей стране проходят массовые акции протесты и забастовки. В понедельник во многих городах люди снова вышли на улицы против военного правительства, несмотря на то, что накануне в столкновениях с военными и полицией погибли 18 человек.

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Народ требует восстановления в правах законно избранного правительства и немедленного освобождения из-под стражи лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (NDL) Аун Сан Су Чжи и других руководителей страны.

По информации агентства Франс пресс, на одной из акций уже прозвучали выстрелы, и люди побежали. Не уточняется, в каком городе это произошло и какими пулями стреляют военные - резиновыми или боевыми. Также против протестующих применяется слезоточивый газ.

В Янгоне протестующие пытаются возводить баррикады из мебели и бамбуковых палок. Всего с начала протестов в стране погиб по меньшей мере 21 человек, 18 из них - накануне, в воскресенье.

"Уважать волю народа"

Военная хунта заявляет, что взяла власть в свои руки из-за грубых нарушений на прошедших в ноябре всеобщих выборах, на которых с огромным перевесом победила NDL. По мнению военных, такое превосходство было достигнуто путем масштабных подтасовок.

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Против протестующих в Янгоне применяют слезоточивый газ. Фото: 1 марта 2021 год

Доказательств этому предоставлено не было, но военное правительство полностью поменяло состав центральной избирательной комиссии Мьянмы и пообещало провести новые выборы позднее в этом году.

Глава ООН Антониу Гутерриш выступил с резким осуждением действий военных и призал мировое сообщество оказать давление на генералов. По его словам, необходимо послать военным четкий сигнал, что они обязаны уважать волю народа Мьянмы, который в ходе выборов высказался в пользу "Национальной лиги за демократию".

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Янгон, 1 марта 2021

"Генеральный секретарь решительно осуждает жестокие репрессии в Мьянме. Он глубоко обеспокоен ростом числа смертей и серьезных ранений. Применение боевого оружия против мирных демонстрантов и произвольные аресты недопустимы", - говорится в заявлении ООН.