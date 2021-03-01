В Мьянме начался суд над Аун Сан Су Чжи. Протестующие снова на улицах после кровавой расправы

Автор фото, EPA

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи предстала перед судом по целому ряду обвинений, выдвинутых против нее военной хунтой, захватившей власть в стране 1 февраля. На первом заседании Су Чжи присутствовала по видеосвязи, тогда же к ней впервые с момента ареста были допущены ее адвокаты.

Она находится под домашним арестом уже месяц. Изначально ее обвинили в нелегальном ввозе в страну и хранении нескольких раций. Позднее было добавлено обвинение в нарушении закона о предотвращении стихийных бедствий, а в понедельник ей предъявили обвинение в нарушении санитарных норм во время выборной кампании и создании эпидемиологической угрозы.

Первоначальные обвинения предусматривают до трех лет тюрьмы, но сейчас неясно, какой срок может грозить 75-летней Аун Сан Су Чжи, с учетом новых обстоятельств. Следующие слушания назначены на 15 марта.

Свергнутый президент страны и ближайший соратник Су Чжи Вин Мьин также находится под стражей. Его обвиняют в подстрекательстве, за что, по законам Мьянмы, предусмотрена уголовная статья.

Люди снова на улицах

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. С тех пор по всей стране проходят массовые акции протесты и забастовки. В понедельник во многих городах люди снова вышли на улицы против военного правительства, несмотря на то, что накануне в столкновениях с военными и полицией погибли 18 человек.

Автор фото, EPA

Народ требует восстановления в правах законно избранного правительства и немедленного освобождения из-под стражи лидера правящей партии "Национальная лига за демократию" (NDL) Аун Сан Су Чжи и других руководителей страны.

По информации агентства Франс пресс, на одной из акций уже прозвучали выстрелы, и люди побежали. Не уточняется, в каком городе это произошло и какими пулями стреляют военные - резиновыми или боевыми. Также против протестующих применяется слезоточивый газ.

В Янгоне протестующие пытаются возводить баррикады из мебели и бамбуковых палок. Всего с начала протестов в стране погиб по меньшей мере 21 человек, 18 из них - накануне, в воскресенье.

"Уважать волю народа"

Военная хунта заявляет, что взяла власть в свои руки из-за грубых нарушений на прошедших в ноябре всеобщих выборах, на которых с огромным перевесом победила NDL. По мнению военных, такое превосходство было достигнуто путем масштабных подтасовок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Против протестующих в Янгоне применяют слезоточивый газ. Фото: 1 марта 2021 год

Доказательств этому предоставлено не было, но военное правительство полностью поменяло состав центральной избирательной комиссии Мьянмы и пообещало провести новые выборы позднее в этом году.

Глава ООН Антониу Гутерриш выступил с резким осуждением действий военных и призал мировое сообщество оказать давление на генералов. По его словам, необходимо послать военным четкий сигнал, что они обязаны уважать волю народа Мьянмы, который в ходе выборов высказался в пользу "Национальной лиги за демократию".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Янгон, 1 марта 2021