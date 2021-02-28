Венеция: обычно наводнения, но теперь пересохшие каналы. Фотографии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В каналах Венеции стало намного меньше воды

Обычной бедой Венеции являются наводнения, но в этом году из-за рекордных отливов в знаменитом итальянском городе произошло противоположное явление: многие венецианские каналы остались без воды.

В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу. По Венеции будет сложнее передвигаться и многим местным жителям, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие венецианские гондольеры временно остались без работы

В Гранд-канале - самой большой протоке между островами венецианской лагуны - вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Гранд-Канал - одна из главных достопримечательностей Венеции

Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

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Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако туристы в городе все же есть.

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Намного чаще в Венеции можно увидеть вот такие сцены. Это фото было сделано на площади Сан-Марко в ноябре 2019 года, когда в городе произошло самое сильное наводнение за последние 50 лет.

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Мэр города Луиджи Брунгаро - на этом фото он идет по площади Святого Марка - заявлял, что в резких перепадах воды виновато глобальное потепление (снимок 2019 года).