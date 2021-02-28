"Золотой глобус". Как будет проходить церемония 2021 года и что о ней нужно знать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой неделе в Лос-Анжелесе появились афиши с рекламой премии "Золотой глобус"

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе будут вручены премии "Золотой глобус" (Golden Globe) - их вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы и они считаются вторыми по престижности после "Оскаров". Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония будет виртуальной, но в ней будут принимать участие кинозвезды первой величины - и конкурс, как часто бывало в прошлом, не обошелся без скандалов.

Это первое важнейшее событие киносезона этого года. Считается, что фильмы и сериалы, получившие "Золотые глобусы", имеют хорошие шансы и на "Оскары", судьба которых решится 25 апреля.

Что еще нужно знать о 78-й церемонии вручения "Золотых глобусов"?

Кто будет ведущим

В этом году вести церемонию снова будет дуэт Тины Фей и Эми Полер. Звезды знаменитой телепрограммы Saturday Night Live на Эн-би-си в прошлом были ведущими "Глобусов" уже трижды: с 2013-го по 2015 год.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тина Фей (слева) была автором и главной звездой сериала "Студия 30". Эми Полер больше всего известна по сериалу "Парки и зоны отдыха"

По способности уничтожающе шутить над звездами, пришедшими на церемонию, они ни в чем не уступают Рики Джервэйсу, который был ведущим в последние годы. На вручении "Золотых глобусов" в 2020 году Джервэйс сказал: "Вы будете рады услышать, что я веду эту церемонию последний раз. Так что мне теперь все равно, как вы отреагируете. Шучу - мне это всегда было все равно".

К сожалению, Фей и Полер в этот раз сложнее сохранить такое же настроение, как в прошлые годы, потому что они будут вести церемонию из разных студий. Фей будет находиться в штаб-квартире Эн-би-си в Нью-Йорке, а Полер - в гостинице "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе, где обычно вручают "Глобусы".

Аудитории в зале не будет, так что зрители останутся без обычного в таких случаях удовольствия увидеть несколько смущенных голливудских звезд, над которыми смеются ведущие.

Призы будут вручать несколько приглашенных актеров, в том числе Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Сальма Хайек, Джейми Ли Кёртис, Синтия Эриво, Лора Дерн и другие. Однако номинанты будут в основном участвовать виртуально.

Кто номинирован?

Из фильмов больше всего номинаций получил "Манк" Дэвида Финчера об авторе сценария "Гражданина Кейна" Германе Манкевиче, "Суд над чикагской семеркой" (историческая драма Аарон Соркина о суде над антивоенными активистами в США в конце 1960-х), а также фильмы "Отец", "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Саша Барон Коэн номинирован сразу за два фильма: за его собственный "Борат-2" и за "Суд над чикагской семеркой", в котором он сыграл одну из главных ролей

В нескольких категориях также номинированы "Борат-2" Саши Барона Коэна, "Выпускной" (комедия с Мэрил Стрип и Николь Кидман), а также "Иуда и черный мессия" и "Мавританец".

В этом году впервые в истории в короткий список "Золотого глобуса" в номинации "лучший режиссер" вошли сразу три женщины: Эмиральд Феннел (за триллер "Девушка, подающая надежды"), Реджина Кинг (за биографическую картину "Одна ночь в Майами") и Хлоя Чжао (за драму "Земля кочевников").

Фильмы с наибольшим числом номинаций

"Манк" - 6

- 6 "Суд над чикагской семеркой" - 5

- 5 "Отец" - 4

- 4 "Земля кочевников" - 4

- 4 "Девушка, подающая надежды" - 4

Последний раз женщина получала приз за лучшую режиссуру в 1982 году, когда его присудили Барбре Стрейзанд за музыкальную комедию "Йентл".

Среди телесериалов больше всего номинаций - у "Короны" (о жизни британской королевской семьи), "Шиттс Крик" (о семье богачей, внезапно обанкротившихся и переехавших в маленький городок), а также у "Озарка", "Отыграть назад" и у "Великой".

Телесериалы с наибольшим числом номинаций

"Корона " - 6

" - 6 "Шиттс Крик" -5

-5 "Озарк" - 4

- 4 "Отыграть назад" - 4

- 4 "Великая" - 3

- 3 "Рэтчед" - 3

В числе возможных победителей также называют сериалы "Тед Лассо", "Нормальные люди" и "Ход королевы".

Что особенного в церемонии?

"Золотые глобусы" иногда называют "пьяным дядюшкой" "Оскаров", поскольку на церемонии их вручения голливудские звезды позволяют себе намного более свободное поведение по сравнению с более престижными - и более формальными - премиями Американской киноакадемии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году впервые в истории в короткий список "Золотого глобуса" в номинации "лучший режиссер" вошли сразу три женщины: Реджина Кинг, Эмиральд Феннел и Хлоя Чжао

В обычное время "Глобусы" вручают в первую неделю января, когда участники киноиндустрии только вернулись с рождественских каникул и не прочь выпить со своими друзьями и коллегами.

К тому же к началу января они еще не очень устали от бесконечных интервью о своих новых фильмах. В этом году церемония задержалась по всем понятным причинам.

Победителей "Золотого глобуса" определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) - пишущих о кино репортеров со всего мира, которые живут в Калифорнии.

В этом году не обошлось без скандала. Что случилось?

В 2010 году Рики Джервэйс пошутил: "Только одну вещь нельзя купить - это "Золотой глобус". По крайней мере, официально". Таким образом он намекал на постоянно звучащие обвинения в коррупции в адрес HFPA.

Автор фото, Netflix Подпись к фото, Сериал "Эмили в Париже" получил две номинации на "Золотой глобус"

В течение многих лет журналисты писали, что Голливудская ассоциация иностранной прессы - это относительно небольшая и закрытая группа людей, которую можно "подтолкнуть" к голосованию за тех или иных номинантов при помощи бесплатных услуг и подарков от кинокомпаний.

В этом году Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором сказано, что 30 из 87 членов HFPA побывали во Франции на съемках первого сезона сериала "Эмили в Париже". Газета утверждает, что журналистов отправили в Париж, поселили в пятизвездочной гостинице и угощали обедом в Музее ярмарочного искусства.

Хотя сериал "Эмили в Париже" был принят кинокритиками довольно холодно, в этом году он попал в несколько номинаций на "Золотые глобусы". Между тем, поклонники сериала "Я могу уничтожить тебя" Михаэлы Коэл, получившего очень хорошие отзывы, возмутились, что в этом году организаторы премии его проигнорировали.

Именно такие ситуации заставляют некоторых усомниться в том, что "Золотые глобусы" стоит воспринимать серьезно.

Однако источник Би-би-си в Голливудской ассоциации иностранной прессы сообщил, что входящие в нее журналисты постоянно посещают съемочные площадки в разных странах - каждый год они делают около 15-20 подобных визитов. Кроме того, по данным нашего источника, авиабилеты на съемки "Эмили в Париже" оплатила сама HFPA, а не киностудия.

В ассоциации считают "абсурдными" утверждения, что такие поездки могут как-то повлиять на номинации, поскольку члены HFPA посещали съемочные площадки многих других сериалов, но не стали выдвигать их все на получение призов.