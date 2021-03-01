Дайджест: постпрезидентская речь Трампа, "Золотой глобус" Чедвику Боузману и призрак дефицита продуктов в России

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Первое выступление Трампа после президентства

Впервые с 20 января, когда он покинул Белый дом, Дональд Трамп выступил публично - на ежегодной Конференции консервативного политического действия, прошедшей в этом году во Флориде из-за более мягких противоэпидемических ограничений в этом штате. Собственно, большинство присутствовавших - очно, не виртуально - были без масок.

Трамп развеял слухи о том, что он намерен создать собственную партию назло республиканскому истеблишменту, который несколько дней после штурма Капитолия трампистами 6 января критиковал тогда еще президента за то, что он спровоцировал это событие. Впрочем, большинство из этих критиков с тех пор умолкли и снова начали искать расположения политика.

Он также намекнул - но прямо не подтвердил, - что может вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года. При этом он вновь повторил свой ложный тезис о том, что на самом деле и прошлой осенью он тоже победил: "Они [демократы] только что проиграли Белый дом. Но кто знает, кто знает, может быть, я решу победить их в третий раз".

И он в очередной раз обрушился на почтовое и досрочное голосование, которое он старался дискредитировать еще задолго до выборов, несмотря на то, что эти способы широко применяются во многих американских штатах не первый год. В этот раз, обращаясь к республиканцам, прежде всего в законодательных собраниях штатов, которые и устанавливают выборные правила, Трамп призвал максимально ограничить эту практику.

В законодательных органах целого ряда колеблющихся штатов, в том числе в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, где на последних выборах победил Джо Байден, республиканцы имеют большинство.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Чедвику Боузману "Золотой глобус" присужден посмертно

Кому достался "Золотой глобус"

Этой ночью - виртуально, как большинство подобных мероприятий, - прошла церемония вручения премий "Золотой глобус". Считается, что фильмы и сериалы, получившие "Золотые глобусы", имеют хорошие шансы и на "Оскары", судьба которых решится 25 апреля.

Взрывоопасный рост цен на продукты в России

Аналитическая статья агентства Bloomberg о том, к чему может привести рост цен на продовольствие в мире, вызвала довольно большой интерес в России. Агентство отмечает, что цены на продукты питания в мире находятся на максимуме за шесть лет. Это вызвано несколькими факторами: ажиотажным спросом в Китае, в частности, на соевые бобы и пальмовое масло, нарушениями транспортных цепочек в условиях пандемии и неблагоприятными погодными условиями. В совокупности это создает риски резкого роста недовольства во многих странах. Наиболее высокими эти риски агентство считает в странах со средним уровнем среднедушевого дохода, к которым относятся Россия, Бразилия, Турция, Индия и Нигерия. Во всех этих странах потребители и так тратят заметную часть своего дохода на еду и инфляция цен на продольственные товары для них чувствительна.

В России уже сейчас правительство ограничивает рост цен на несколько наименований базовых продуктов, таких как сахар и подсолнечное масло. Но экономисты сомневаются в эффективности этих мер, а Счетная палата предсказывает, что в марте, когда срок действия ограничений истечет, цены резко подскочат, отмечает Bloomberg.

А если по какой-то причине в стране возникнет дефицит, это пробудит в россиянах травматические воспоминания о последних годах Советского Союза, указывает агентство.

"Россия может увидеть реальную мобилизацию вокруг цен на продовольствие, - цитирует Bloomberg эксперта вашингтонского Питерсоновского института мировой экономики Каллена Хендрикса. - Авторитарные правительства имеют тенденцию несколько более лояльно относиться к протестам из-за "проблем кухонного стола", чем к протестам против коррупции и авторитарного правления. Хотя, как показала "арабская весна", первые могут перерасти во вторые, и иногда очень быстро".

Вечером в воскресенье как минимум три российских ведомства прокомментировали эту публикацию: министерство сельского хозяйства, министерство промышленности и торговли и министерство экономразвития. Они заверили, что дефицит продуктов в России невозможен, а резкого роста цен власти не допустят.

"Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах" - цитирует ТАСС заявление минэкономразвития.

Подозреваемых в отравлении Навального не ищут. Зато ищут подозреваемых в "пробиве"

Газета "Коммерсант" узнала об уже втором уголовном деле по подозрению в несанкционированном доступе к закрытой системе "Розыск-Магистраль", откуда ФБК (включен в реестр "иностранных агентов") и расследователи Bellingcat и их медийных партнеров узнали имена пассажиров рейса из Томска в Москву, во время которого потерял сознание Алексей Навальный. Анализ этих данных позволил расследователям выделить сотрудников ФСБ, причастных, как они считают, к отравлению политика. Российские власти ставят под сомнение сам факт отравления Навального, никакого уголовного дела по этому поводу так и не возбудили.

Однако, пишет "Коммерсант", они настойчиво проверяют все запросы в эту систему. В январе, как сообщало РБК, было возбуждено уголовное дело в отношении самарского полицейского, которого подозревают в получении данных из "Магистрали" и передаче их расследователям. А теперь уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий" возбуждено в отношении майора полиции в Санкт-Петербурге. "Коммерсант" не называет имя подозреваемого, но пишет, что редакции оно известно.

Бывший юрист ЮКОСа сомневается в законности требования ЕСПЧ освободить Навального

Английский солиситор (адвокат без права выступления в суде), а в прошлом главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов в комментарии для "Ведомостей" защищает позицию России и называет требование ЕСПЧ к российским властям немедленно освободить Навального "беспрецедентным и политически мотивированным". Он апеллирует к истории применения правила 39, на которое сослался ЕСПЧ.

"В одном из самых известных российских дел, связанных с применением правила 39 регламента Европейского суда, - Aleksanyan v. Russia (No. 46468/06) - суд не потребовал "немедленно выпустить" человека, страдавшего ВИЧ и онкологией, а указал лишь на необходимость его лечения в подходящих условиях. И на этом примере очень хорошо видно, насколько неожиданно и беспрецедентно решение ЕСПЧ в случае с Навальным", - пишет Гололобов.

Как в Европе борются с Nord Stream 2 (но он еще может победить)

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Во французской газете Le Monde (платный доступ) большая статья о возможной судьбе газопровода Nord Stream 2, который строится по дну Балтийского моря на средства "Газпрома" и его западноевропейских партнеров в обход восточноевропейских транзитных стран, и прежде всего Украины. Редакция Le Monde не далее как 25 января призывала остановить этот проект.

Против этого газопровода выступают Киев и правительства многих стран ЕС, он уже стал объектом санкций США, но Германия продолжает его отстаивать. Даже невзирая на значительное охлаждение отношений с Москвой, ставшее особенно очевидным после того, как канцлер Ангела Меркель объявила, что Алексей Навальный был отравлен "Новичком", Берлин продолжает называть Nord Stream 2 чисто коммерческим проектом. Франция, отмечает газета, занимает неоднозначную позицию и колеблется между сторонниками и противниками проекта. "Возможно, что русские смогут закончить строительство, но потом труба останется пустой и неиспользуемой", - говорит один из французских экспертов издания.

Журналисты Русской службы Би-би-си в трех странах - Великобритании, России и Израиле - рассказывают, как они прививались от коронавируса. "Вытащив из меня иголку, Мухаммед задал последний, уже не такой идиотский вопрос: приехала ли я сюда на машине? Потому что если да, надо подождать 15 минут, чтобы удостовериться, что я не рухну в страшных конвульсиях и не задавлю невинных граждан. Конвульсий не было. Никаких побочных эффектов - пока что тоже. Сижу и терпеливо жду второй прививки", - пишет о своем опыте Яна Литвинова. Она прививалась в Лондоне.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Арест главы ЕНД Ники Мелия привел к акциям протеста

Операция по задержанию председателя крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия привела к новому всплеску протестов в Грузии и очередному витку напряженности на и без того поляризованной внутриполитической арене страны.

В противостоянии крупнейшей оппозиционной партии и правящей партии "Грузинская мечта" некоторые видят столкновение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и миллиардера Бидзины Иванишвили, а также прозападного и пророссийского направления в грузинской политике. Наша корреспондентка Нина Ахметели объясняет, что эти интерпретации появились не на пустом месте.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Протесты на Украине: активисты требуют освободить Стерненко

Несколько тысяч человек вышли на протесты в центре Киева 27 февраля. Они выступали против обвинительного приговора, вынесенного одесскому блогеру и активисту Сергею Стерненко.

23 февраля его приговорили к семи годам тюрьмы по делу о похищении активиста пророссийской партии в 2015 году. Защита Стерненко утверждает, что в ходе суда было допущено множество нарушений, и собирается подать апелляцию.

Субботний протест начался возле Офиса президента, потом его участники прошли маршем к Генеральной прокуратуре. Здесь они зажгли файеры, бросили на крыльцо офиса генпрокурора дымовые шашки, спели гимн и разошлись. Полиция не препятствовала митингующим. Следующая акция сторонников Сергея Стерненко назначена на 9 марта.