Жестокое убийство семьи в Нижнем Новгороде. Что известно

Автор фото, nnovgorod.sledcom.ru

28 февраля в частном доме на окраине Нижнего Новгорода были обнаружены тела малолетнего ребенка, его матери, бабушки и дедушки. Они были жестоко убиты, сообщают СМИ. Подозреваемого задержали в соседней Владимирской области.

Следственный комитет России (СКР) подтвердил сообщения СМИ о том, что в поселке Кудьма в Приокском районе города были найдены тела членов одной семьи - пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 63-летней бабушки и 64-летнего дедушки.

При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Другие подробности следствие пока не сообщает.

Двух подозреваемых задержали сотрудники ГИБДД на территории Владимирской области, граничащей с Нижегородской, сообщили в МВД. Федеральная автотрасса М7, связывающая два региона, проходит рядом с поселком. Согласно заявлению СКР, подозреваемый только один.

Версии СМИ и СКР

В преступлении подозреваются рабочие, которые трудились на участке убитой семьи, они могли совершить убийство с целью грабежа, писал ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник Интерфакса сказал, что в убийстве подозревается только один человек - выходец из Узбекистана. "Он работал у семьи. Мотивы преступления уточняются", - сообщил он.

По его словам, жертвы были зарезаны или задушены предполагаемым преступником. "Есть и ножевые ранения, и удушения", - рассказал источник агентства.

"Подозреваемый, приезжий из Узбекистана, работал у семьи дома разнорабочим. Убийство мог совершить с целью ограбления", - сказал источник РИА Новости.

Нижегородское управление СКР также сообщает об одном подозреваемом в убийстве семьи из четырех человек - 26-летнем мужчине. Следствие опубликовало фото, сделанное во время его допроса.

Автор фото, nnovgorod.sledcom.ru

В пресс-релизе СКР говорится, что подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, "из корыстных побуждений" сначала напал в гараже на 64-летнего пенсионера, а затем в доме на его 63-летнюю жену, "причинив потерпевшим ножевые ранения".

"Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее пятилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления", - говорится в заявлении.

По данным собеседника Интерфакса, подозреваемый был задержан по плану "Перехват" с таксистом, который его вез. "Он заплатил таксисту 45 тыс. рублей, собирался ехать в Санкт-Петербург", - пояснил источник агентства.

Еще двое членов семьи - старшая дочь и отец - остались живы, поскольку их не было дома.

"14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей", - сказано в пресс-релизе СКР.