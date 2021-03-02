Коронавирус в России: впервые за пять месяцев меньше 11 тысяч случаев

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Суточный прирост заражений коронавирусом в России сократился до минимального с 5 октября значения. Петербургский губернатор сделал прививку и призвал следовать его примеру. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Меньше 11 тысяч случаев

За последние сутки в России зарегистрировали 10 565 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Меньше последний раз было 4 октября прошлого года - 10 499 случаев.

Впервые с начала октября число новых заражений оказалось ниже 11 тысяч. Восьмой день подряд в России фиксируют меньше 12 тысяч новых заболевших. Суточный прирост начал поступательно сокращаться в январе, а в декабре число выявляемых за сутки случаев приближалось к 30 тысячам.

В Москве суточный прирост снова опустился значительно ниже отметки в 2 тысячи. Штаб сообщил о 1 277 новых случаях, накануне их было 2 097, а до этого с 12 февраля этот показатель не превышал 2 тысяч.

В России за сутки умер 441 зараженный Covid-19. Это значительно больше, чем накануне, когда сообщали о смерти 333 человек - это минимальное число с 16 ноября.

Штаб учитывает не все смерти. Росстат 8 февраля объявил, что за апрель-декабрь в стране умерли более 162 тысяч зараженных коронавирусом (не во всех случаях Covid-19 был основной причиной смерти), а в статистике штаба - только 86 896 умерших. Вылечились по состоянию на вторник 3 838 040 человек, общее число заражений за время пандемии достигло 4 268 215 (Россия занимает четвертое место в мире).

Беглов привился, Путин - нет

На этом фоне в России проходит вакцинация от коронавируса, но по масштабам она пока значительно уступает прививочным кампаниям в некоторых других странах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне заявил, что привился от коронавируса. "Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный - чувствую себя отлично", - написал он во "ВКонтакте" и рекомендовал жителям города последовать его примеру.

По словам Беглова, в Петербурге созданы все условия - работают 129 пунктов вакцинирования, а есть еще и 10 мобильных бригад, которые работают в том числе в торговых центрах. До сих пор в Петербурге прививку сделали только 250 тысяч человек. В России - всего около 4 млн человек. Эту цифру в пятницу назвал главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико.

Для сравнения: президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил, что прививку получили уже 50 млн американцев, а британский премьер Борис Джонсон в воскресенье сказал, что в Соединенном королевстве привились 20 млн человек.

В Кремле заявляют, что в России нет дефицита вакцин от коронавируса. "Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться. И как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут так же увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармоничный, и никакого дефицита не возникает", - говорил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, не нужно ли властями провести какую-либо пиар-компанию. "Тут нужно анализировать более детально, и я не сомневаюсь, что правительственный штаб этим занимается", - ответил Песков.

Президент Владимир Путин прививку от Covid-19 до сих пор не сделал. 17 декабря на большой ежегодной конференции он говорил, что до людей его возраста "вакцины пока не добрались". 10 февраля на встрече с главными редакторами СМИ его спросили, не хочет ли он своим примером поддержать вакцинацию, ведь ему так доверяет большинство россиян.

Президент России в ответ заявил, что не хочет это делать специально перед телекамерами, но сделает прививку, когда ему это позволит прививочный план, в котором есть прививки от гриппа и пневмококка (его слова пересказывал "Коммерсант").

"Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение и сделает себе прививку", - заявил позже Песков.