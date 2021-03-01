"Золотые глобусы" получили "Ход королевы", "Корона" и "Борат 2"
В США состоялась 78-я церемония вручения премии Ассоциации иностранной прессы (HFPA). Из-за пандемии она проходила в формате видеоконференции. Ее вели одновременно из банкетного зала в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке и отеля "Беверли-Хилтон" в Лос-Анджелесе.
"Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм года" получила картина "Земля кочевников". Ее создательница - китаянка Хлоя Чжао - получила премию как "Лучший режиссер".
"Лучшим драматическим телесериалом" признана "Корона", "Лучшей комедией или мюзиклом" - "Борат 2" режиссера Джейсона Уолинера, а "Лучшим мини-сериалом" - "Ход королевы".
Награды в номинации "Лучшая драматическая актриса" удостоилась Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей"), а в номинации "Лучший драматический актер" премия посмертно присуждена Чедвику Боузману ("Ма Рейни: Мать блюза"), умершему от рака в августе прошлого года.
"Золотой глобус" в номинации "Лучшая роль в мини-сериале или телефильме" получила 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая шахматного вундеркинда в "Ходе королевы".
Лучшим актером в комедии или мюзикле признан Саша Барон Коэн ("Борат 2"), лучшей актрисой в этом жанре - Розамунд Пайк ("Аферистка").
Мультфильм "Душа" режиссера Пита Доктера получил награду в номинации "Лучший анимационный фильм".
Премия Ассоциации иностранной прессы (HFPA) вручается с 1944 года. Считается, что фильмы и сериалы, получившие "Золотые глобусы", имеют хорошие шансы на премию "Оскар", которая в этом году пройдет 25 апреля.
Ассоциацию иностранной прессы на протяжении последних лет преследуют скандалы, а ее членов неоднократно обвиняли в коррупции и этических конфликтах.
В течение многих лет журналисты писали, что HFPA - это относительно небольшая и закрытая группа людей, которую можно "подтолкнуть" к голосованию за тех или иных номинантов при помощи бесплатных услуг и подарков от кинокомпаний.
Последний скандал вокруг HFPA связан с судебной тяжбой с норвежской журналисткой Кьерсти Флаа, которая обвиняла ассоциацию в том, что та действует как картель, не принимая в свои ряды квалифицированных представителей прессы.
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