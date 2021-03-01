Принц Гарри сравнил Меган Маркл с Дианой в откровенном интервью Опре Уинфри

Автор фото, HARPO PRODUCTIONS

Американский телеканал CBS выпустил первые кадры интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. В них телеведущая говорит, что пара рассказала ей "шокирующие вещи", а принц Гарри признается, что боялся повторения истории, произошедшей с его матерью, принцессой Дианой.

"Я не могу даже представить, каково ей было переживать этот процесс в одиночку столько лет назад, потому что для нас это было невероятно тяжело - но мы хотя бы были вместе, - сказал Гарри о пристальном внимании британских таблоидов к принцессе Диане в последние годы ее жизни. - Я просто рад и счастлив сидеть здесь и разговаривать с вами, когда моя жена рядом со мной".

Полностью двухчасовое интервью пары, носящих титулы герцога и герцогини Сассекских, выйдет в воскресенье 7-го марта.

В двух опубликованных отрывках по 30 секунд принц Гарри говорит: "моим самым большим опасением было, что история повторяется".

Прежде Гарри уже не раз проводил параллель между пристальным британских таблоидов к Меган Маркл и судьбой принцессы Дианы, которую он считает жертвой папарацци.

В интервью Опра Уинфри спрашивает Меган, был ли в ее жизни переломный момент - очевидно, имеется в виду ее решение покинуть Британию после свадьбы с Гарри.

Опра также спрашивает герцогиню: "Вы молчали, или вас заставляли молчать?".

Выпущенные отрывки оставляют эти вопросы без ответа.

Газета Daily Telegraph заметила на руке Меган бриллиантовый браслет, предположительно принадлежавший принцессе Диане. Газета отмечает, что герцогиня и прежде появлялась на публике в украшениях покойной принцессы.

Меган Маркл расскажет о браке, материнстве, статусе в королевской семье и "сильном общественном давлении", говорится в анонсе передачи. Пара также коснется темы своего переезда в США и поделится планами на будущее.

Критика прессы

Ранее в интервью телеведущему Джеймсу Кордену принц Гарри рассказал, что оставил обязанности старшего члена королевской семьи, чтобы защитить семью.

"Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно, - сказал он. - Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера". "Я сделал то, что сделал бы на моем месте всякий муж и отец - увез семью, но я всегда буду вносить какой-то вклад".

Автор фото, Harpo Productions/Joe Pugliese Подпись к фото, Гарри и Меган сейчас судятся в британскими таблоидами

Мать Гарри принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, через год после развода с принцем Уэльским Чарльзом.

Ее личная жизнь была предметом пристального внимания британских таблоидов.

По одной из версии, авария в Париже, которая унесла ее жизнь, произошла из-за того, что лимузин преследовали папарацци на мотоциклах в надежде сделать эксклюзивный кадр. Также известно, что водитель лимузина употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Опра Уинфри дружит с Меган, она была гостьей на ее свадьбе с Гарри в 2018 году.

Автор фото, Harpo Productions/Joe Pugliese Подпись к фото, В интервью пара расскажет о переезде в США, планах на будущее и отношениях с прессой

Сейчас Меган и Гарри ожидают второго ребенка. В феврале Букингемский дворец объявил, что они не вернутся к исполнению обязанностей действующих членов королевской семьи.

Королева Елизавета II сказала, что ее внук и его жена "не будут исполнять общественные обязанности", но они "остаются горячо любимыми членами семьи".

С прошлого года пара лишилась и королевских титулов, и к ним уже нельзя обращаться "Ваше королевское высочество". Вместе с тем, у Гарри остается титул принца, который он получил при рождении.