"Оник джан, ты допустил большую ошибку". Пашинян обвинил главу генштаба Армении в предательстве

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пашинян и извинялся, и атаковал оппонентов

Вечером в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал сторонников в центре Еревана. Он извинился за свои ошибки, но отказался уходить в отставку и обвинил оппонентов в попытке отобрать власть у народа.

Пашинян также анонсировал проведение в октябре референдума о новой конституции и как вариант предложил переход к полупрезидентской форме правления. Сейчас Армения - парламентская республика, а власть президента в основном символическая.

В прошлом году по инициативе Пашиняна уже был запланирован референдум о поправках в конституцию, однако с противоположной целью - урезать полномочия президента.

Пашинян также предложил парламентской оппозиции договориться о проведении досрочных выборов, но не назвал возможных сроков голосования.

В стране продолжается политический кризис, вызванный выступлением главы генерального штаба вооруженных сил генерал-полковника Оника Гаспаряна и старших офицеров армии против премьера.

Выступая на митинге, Пашинян назвал предателем выступившего против него главу генштаба Оника Гаспаряна и обвинил его в сговоре с бывшим президентом Сержем Саргсяном.

"Оник джан, ты допустил большую ошибку", - заявил с трибуны премьер.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Оппозиция разбила палаточный городок у здания парламента и требует отставки Пашиняна

Параллельно перед зданием парламента прошел митинг оппозиции, которая требует немедленной отставки Пашиняна и поддерживает военных.

"Армения без Никола", - скандировали протестующие у парламента.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оппозиция требует немедленной отставки Пашиняна

Что сказал Пашинян?

Выступление премьера на площади Республики началось с минуты молчания по погибшим в боевых действиях в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года и по жертвам 1 марта 2008 года, когда в столкновениях с полицией в Ереване погибли десять человек (в том числе двое правоохранителей).

Затем Пашинян извинился перед гражданами Армении, карабахскими армянами и диаспорой.

Он признал, что его команда совершила все возможные ошибки. Он также попросил прощения за ошибки всех властей страны с 1991 года.

Однако после этого Пашинян перешел в атаку на своих оппонентов. Он обвинил генерала Гаспаряна в предательстве и исполнении воли прежних властей Армении и снова потребовал от него покинуть пост.

"То, что назначенный мной начальник генштаба выполняет приказы отвергнутого [Сержа Саргсяна], это величайшее предательство, это предательство", - заявил премьер-министр.

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Через главу генштаба бывший президент Серж Саргсян пытается захватить власть, считает Пашинян.

Он также неожиданно для всех анонсировал проведение референдума о переходе к полупрезидентской форме правления в октябре этого года.

Пашинян предложил провести досрочные парламентские выборы, если на это согласятся оппозиционные фракции.

Выступление премьера стало самой массовой политической акцией в Ереване за последнее время.

На нее собралось значительно больше людей, чем на проходившую в это же время акцию оппозиции у парламента, где требовали отставки Пашиняна.

Но армянский правозащитник Арман Татоян выразил беспокойство в связи с возможным использованием административного ресурса для мобилизации сторонников.

Схожие подозрения заставили группу оппозиционных активистов ворваться в здание администрации центрального района Еревана. Они подозревали, что госслужащих заставляют идти на митинг.

Автор фото, Hayk Baghdasaryan Подпись к фото, Кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян

Что происходит в Армении?

В четверг глава генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Оник Гаспарян и около 40 старших офицеров потребовали отставки премьера.

Их обращение было сделано после того, что Пашинян поставил под сомнение эффективность баллистических ракет "Искандер" российского производства и уволил генерала, усомнившегося в его словах.

Минобороны России опровергло Пашиняна, и в понедельник его пресс-секретарь заявила, что армянского лидера ввели в заблуждение.

Теперь премьер пытается уволить Гаспаряна, но президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении. В понедельник премьер и президент встретились, но о результатах встречи ничего не известно.

Пашинян с трибуны заявил, что президент плохо себя чувствует, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Саркисян в январе переболел коронавирусом.

Сам глава генштаба отказывается покинуть должность.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Премьер Пашинян поссорился с военным руководством страны, оппозиция начала протесты

Пашинян и лояльное ему парламентское большинство называют заявление военных попыткой "военного переворота".

Один депутат парламента от правящей фракции, лояльной Пашиняну, заявил об основаниях для импичмента президента после того, как тот отказался подписывать указ об отставке главы генштаба.