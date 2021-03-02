Азиатские страны требуют от Мьянмы остановить насилие и освободить Аун Сан Су Чжи

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протест в Южной Корее в знак солидарности с Мьянмой

Лидеры и дипломаты стран Юго-Восточной Азии требуют от военных Мьянмы освободить политзаключенных и вернуть страну на путь демократии.

Во вторник главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (AСЕАН) провели переговоры с представителями военных Мьянмы, захвативших власть в стране 1 февраля.

О содержании переговоров не сообщается, но правительства ряда стран потребовали от генералов освободить лидера демократически избранного правительства Аун Сан Су Чжи и остановить насилие против демонстрантов.

В самой стране противники переворота продолжают выходить на улицы, несмотря на жесткое подавление выступлений и смерть больше 20 демонстрантов (по данным агентства Рейтер).

Во вторник полиция вновь разогнала акции протеста. В числе задержанных с начала протестов - шесть журналистов, в том числе сотрудник Ассошиэйтед пресс.

75-летняя Аун Сан Су Чжи - госсоветник демократически избранного правительства (фактически лидер). Она была арестована после переворота и предстала перед судом 1-го марта.

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Что сказали дипломаты?

Главы дипломатических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели переговоры по видеосвязи с представителями захвативших власть военных.

По итогам встречи на сайте АСЕАН было опубликовано короткое сообщение, в котором подчеркивается приверженность организации принципам верховенства закона, демократии, конституционного правления, уважения к свободам и правам человека.

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Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин написал в "Твиттере", что не может поделиться деталями встречи, но она была "выдающейся". Ранее он заявил, что принцип невмешательства во внутренние дела членов организации "не означает автоматического разрешения или молчаливого согласия" с неверными решениями.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвал военных в Мьянме освободить политических заключенных и вернуть страну на путь демократии.

В преддверии встречи премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в интервью Би-би-си осудил насилие и призвал к освобождению Аун Сан Су Чжи. А министр иностранных дел города-государства рассказал, что дипломаты собираются выразить возмущение насилием в разговоре с представителем хунты.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, ЗОЖ на фоне путча: как переворот в Мьянме случайно попал в ролик по фитнесу

По его словам, АСЕАН призывает к мирному выходу из ситуации через диалог между генералами и Аун Сан Су Чжи.

В организацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Инициативу соседей уже раскритиковали отстраненные от власти депутаты парламента Мьянмы - по их мнению, организация не должна вести переговоры с хунтой.

Депутаты провозгласили хунту террористической организацией и заявили, что переговоры АСЕАН с военными легитимизируют их власть.

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Что происходит в самой стране?

Переговоры прошли на фоне жесткого разгона массовых протестов против власти генералов.

Полиция применяет силу для разгона митингов, и как минимум 21 протестующий был убит с 1 февраля. Военные говорят, что также погиб один полицейский.

Во вторник в столице страны Янгоне и городе Калемьо на северо-западе страны полиция использовала шумовые гранаты. Четверо демонстрантов пострадали и еще несколько были ранены резиновыми пулями, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

"Они действовали, как в военной зоне, - рассказал участвовавший в протесте учитель. - Я зол и расстроен одновременно".

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Представитель армии не ответил на звонки журналистов, в полиции и больницах также не прокомментировали последние события.

Военный переворот оборвал постепенный переход Мьянмы к демократии после почти 50 лет военного правления.

Его осудили США, Евросоюз и Великобритания, против генералов уже введены санкции.

Армия оправдывает путч нарушениями на выборах в ноябре со стороны правящей партии "Национальная лига за демократию" (NDL), которую возглавляет Аун Сан Су Чжи. Избирательная комиссия признала выборы честными.

Лидер хунты генерал Мин Аун Хлаин заявил, что лидеры и подстрекатели протестов будут наказаны, и пригрозил государственным служащим, которые бойкотируют работу.