Возможны ли в России протесты из-за дорогих продуктов? Экономисты не верят

Сергей Козловский, Алексей Ильин

Би-би-си

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Россия входит в число стран, где растет недовольство населения из-за подорожания продовольствия, пишет Блумберг. Агентство отмечает, что рост цен на продукты напоминает россиянам о гиперинфляции 90-х годов. Эксперты и Кремль не согласны с тем, что в России возможны протесты из-за дорогого продовольствия.

Глобальные цены на продукты находятся на самом высоком уровне за более чем шесть лет, пишет агентство. Это объясняется ростом спроса на продовольствие со стороны Китая, а также ухудшением погодных условий в некоторых частях мира и сбоями в цепочках поставок.

Ускорение инфляции по-разному влияет на население: в развитых странах подорожание продовольствия может вынудить потребителей лишь перейти на более дешевый бренд, а в бедных государствах - отправить ребенка на работу вместо учебы в школе.

Блумберг обращает внимание на рост цен в крупных странах со средним достатком, где население ждет от властей реакции на ускорение инфляции. В число таких стран попали Бразилия, Турция, Индия, Нигерия и Россия.

Включение России в этот список агентство обосновывает тем, что власти в России были вынуждены вмешаться в рыночные механизмы после резкого скачка цен на продовольствие. Население в России хорошо помнит резкий рост цен в 90-е годы, и президент Владимир Путин, популярность которого в последнее время падает, прекрасно понимает политические последствия высокой инфляции, отмечает Блумберг.

В минэкономразвития России заявили, что "подобная аналитика носит спекулятивный характер". "Росстат, минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", - говорится в комментарии ведомства.

Ухудшение ситуации в России прокомментировал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследование экономической консалтинговой компании NielsenIQ написал, что в России доля финансово пострадавших от пандемии граждан выше, чем в среднем по миру. По данным NielsenIQ, в России доля таких граждан с сентября 2020 года по январь 2021 года выросла с 27% до 53%, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 46%.

Песков заявил, что Кремль не согласен с выводами этого исследования. "То, что многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения, это очевидно. Это произошло во всем мире. Но что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, вот с этим мы не согласны", - заявил Песков.

Что происходит с ценами в России?

В конце декабря Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты. Подорожание сахара, подсолнечного масла, хлеба и муки нельзя объяснить влиянием пандемии, заявил тогда президент.

"Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", - сказал Путин.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов также отмечал, что причиной роста цен стала ситуация на внешних рынках. Производители могли перенаправить определенные объемы продукции на экспорт, потому что там цены были выше.

Данные о мировых ценах и поставках российского продовольствия за рубеж как минимум отчасти это подтверждают. Например, мировые цены на сахар с конца апреля 2020 года по декабрь 2020 года выросли на 50%. Экспорт сахара из России в 2020 году вырос на 51%.

В России же цены на сахар в 2019 году находились на минимуме за семь лет, отмечала Федеральная антимонопольная служба. То есть в 2020 году подорожание сахара может объясняться еще и эффектом низкой базы.

Похожая ситуация сложилась на рынке подсолнечного масла. Компания "ПроЗерно" сообщала в сентябре, что экспортные цены на российское подсолнечное масло побили рекорд за семь лет.

В целом, по данным таможенной статистики, экспорт продовольствия и сельхозсырья из России в 2020 году вырос на 19,6% - до 29,5 млрд долларов. Это абсолютный рекорд за весь доступный период статистики (с 2003 года), отмечала в своем исследовании консалтинговая компания "Финэкспертиза".

Лидерами по росту экспорта стали сливочное масло (рост на 75%), мясо (на 73%), сахар (на 51%), ячмень (на 42%) и картофель (на 35%).

Как отреагировали власти?

В ответ на резкое подорожание продовольствия правительство решило ввести государственное регулирование цен на некоторые продукты. Экономисты раскритиковали эту идею: по мнению экспертов, опрошенных Би-би-си, искусственные ограничения цен могут привести к дефициту товаров.

Центробанк также не поддержал этот шаг. Административные меры должны применяться лишь как крайняя мера, заявила 18 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для сглаживания цен на товары, стоимость которых зависит от котировок на внешних рынках, необходимо предусмотреть рыночные механизмы, считает глава Банка России.

"И эти административные меры, конечно, если уж применяются, должны быть очень краткосрочного действия. Потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но и может привести к разрастанию этого дисбаланса спроса и предложения, наоборот, демотивирует производителей вкладывать в производство тех или иных видов продукции", - сказала председатель ЦБ.

О риске дефицита товаров предупредила также Счетная палата. Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад, в ожидании отмены заморозки цен, говорится в докладе ведомства.

Ограничение цен уже дало положительный эффект. Правда, после отмены регулирования есть риск, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, отмечает Счетная палата.

В январе 2021 года инфляционные ожидания россиян снизились, показывают результаты опроса, который регулярно проводится по заказу ЦБ.

Улучшение оценок может говорить об уверенности населения в том, что регулирование цен будет эффективным, отмечает Центр развития ВШЭ.

Инфляционные ожидания могут снова ухудшиться, если в результате осложнения геополитической ситуации резко снизится курс рубля, говорится в комментарии экономистов. Также могут вырасти цены на нерегулируемые товары.

"При отсутствии реализации указанных негативных сценариев к середине 2021 года вполне вероятно улучшение показателей до значений начала 2020 года", - считает Центр развития.

Будут ли протесты?

Повышение цен на сахар, масло и другие продукты первой необходимости действительно стало негативным сюрпризом - это факт, с которым сложно поспорить, говорит Би-би-си главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

При этом она отмечает, что рост цен на некоторые группы товаров произошел вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств: "Мне кажется, что проблема с инфляцией связана с нескоординированностью между динамикой спроса и предложения. Спрос оставался повышенным из-за опасения карантинных мер и так далее, а предложение отставало".

В 2021 году в России предложение продовольствия увеличится, и спрос нормализуется, считает Орлова. "Я пока не считаю, что ускорение инфляции - это устойчивая траектория, это именно раскоординация спроса и предложения на ряде продовольственных рынков", - говорит экономист.

Ничего удивительного в конъюнктурном подорожании продовольствия нет, добавляет проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: "Конечно, особенностью нынешней ситуации стало то, что повышение произошло после пандемии: увеличилось число безработных, поэтому ситуация стала более чувствительной для общества".

Сафонов напоминает, что государство всегда находило способы снизить социальную напряженность, вызванную ростом цен. В 2020 году индексация пенсий была выше инфляции, также повышается прожиточный минимум.