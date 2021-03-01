На стене тюрьмы в Рединге, где сидел Оскар Уайлд, за ночь появилось граффити в стиле Бэнкси

Подпись к фото, По словам экспертов, это похоже на новое творение знаменитого Бэнкси

В ночь на понедельник на стене Редингской тюрьмы в графстве Беркшир появилось граффити: узник в полосатой робе (возможно, это Оскар Уайлд, который в самом деле когда-то сидел в этой тюрьме) спускается вниз по веревке, скрученной из простыней, к которой привязана пишущая машинка.

Хотя пока никто из "подпольных художников" не заявил о своем авторстве, эксперты полагают, что это может быть новым творением Бэнкси.

Оскар Уайлд, отбывавший срок в этой тюрьме с 1895 по 1897 год, создал там знаменитую "Балладу Редингской тюрьмы", в которой описал всю жестокость пенитенциароной системы викторианских времен.

Автор фото, Getty Images/Morley von Sternberg Подпись к фото, "Баллада Рединской тюрьмы" была написана Оскаром Уайльдом в этих застенках

Уйалд был осужден за гомосексуализм (до сравнительно недавнего времени считавшийся в Британии уголовным преступлением) после того, как общественность узнала о его связи с лордом Альфредом Дугласом.

"Похоже, что в Редингской тюрьме появился новый Бэнкси, а его работа - это ссылка на Оскара Уайлда, - заявил арт-дилер Винс Джон, специализирующийся на продажах произведений уличного и городского искусства. - На мой взгляд, это один из лучших примеров уличных работ Бэнски, полный юмора и при этом политически заостренный".

По мнению искусствоведа, художник таким образом намекает, что теперь, когда там появился новый шедевр, привлекающий внимание публики и обещающий стать звездой экспозиции, неплохо бы использовать здание старой тюрьмы под новый культурный и художественный центр.

Подпись к фото, Настенная роспись уже привлекла множество зрителей

Тюрьма с 2013 года не используется по назначению, и в 2019 году власти выставили на продажу историческое здание, которое постепенно приходит в упадок.

Однако в прошлом году сделка с застройщиком, который намеревался приобрести здание, провалилась, после чего горсовет Рединга заявил, что хотел бы превратить бывшую тюрьму в художественный центр.