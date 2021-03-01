Феминистка из Петербурга подала в суд на минюст за включение в реестр иностранных агентов

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Петербургская учительница и фемактивистка Дарья Апахончич подала в суд на минюст, который признал ее иностранным агентом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Апахончич подала иск в Ленинский суд Петербурга с требованием признать распоряжение минюста незаконным. Кроме того, она попросила суд признать незаконным бездействие министерства, так как оно не уведомило ее о включении в реестр в течение трех дней со дня издания распоряжения и не направило ей сам документ.

Интересы активистки представляет адвокат "Агоры" Александр Передрук. Это первый иск к минюсту из-за признания иностранным агентом физического лица, отметил Чиков.

В своем иске Апахончич указала, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".

Также в иске она заявила о дискриминации, вмешательстве минюста в право на свободу выражения мнения и на уважение частной жизни.

Апахончич стала одной из первых россиянок, которых минюст в конце декабря прошлого года включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Помимо Апахончич в этот реестр попали правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, а также главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин.

Почему именно этих людей включили в реестр, в минюсте не уточняли.

Согласно действующему законодательству, иностранным агентом могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, которое признано в России иноагентом, либо участвует в их создании и получает финансирование из-за рубежа.

Кто такая Дарья Апахончич?

Дарья Апахончич - учительница русского языка, фемактивиста и бывшая участница петербургской арт-группы "Родина".

В ноябре 2015 года ее вместе с художницами Катрин Ненашевой и Анной Боклер задержали за перформанс, посвященный участию России в военных конфликтах. Участницы перформанса в центре Петербурга стирали в тазах военную форму без опознавательных знаков, испачканную красной краской.

В декабре 2019 года Апахончич вместе с американской художницей Николь Гарно провели акцию памяти убитой своим бывшим преподавателем аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко. Апахончич и Гарно под песню "На речке, на речке, на том бережочке" опустили в реку Мойку белые цветы, свечи и вырезанную из белой ткани фигурку человека.

Акция прошла рядом с домом историка Олега Соколова, который в конце прошлого года получил 12,5 лет колонии строго режима за убийство Ещенко и незаконное хранение оружия.