Дайджест: санкции США, строгий режим ИК-2 и как извинения за расизм сделали бы Навального сильнее

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Новые санкции

Администрация Байдена готовится ввести санкции против России в связи с отравлением Алексея Навального. Ожидается, что имена лиц, подвергнутых санкциям, будут объявлены на этой неделе, а по словам источников агентства Рейтер - уже во вторник 2 марта.

Американским гражданам и компаниям будет запрещено вести дела с этими лицами, а если у них найдутся активы в США, то они будут заморожены. О секторальных санкциях, насколько можно понять из утечек в СМИ, речь не идет.

На условиях анонимности источники рассказали, что санкции будут основываться на двух указах, изданных прежними президентами. Один из них, подписанный в 2005 году Джорджем Бушем-младшим, направлен на борьбу с распространением оружия массового поражения. Второй издал в 2014 году Барак Обама вскоре после российской аннексии Крыма, он дает президенту широкие полномочия для действий против российских официальных лиц. Еще одним основанием для санкций станет американский закон 1991 года "О контроле за химическим и биологическим оружием и исключении химической войны". Этот закон США уже применяли против России в 2018 году после отравления Сергея и Юлии Скрипалей химикатом типа "новичок" в Великобритании.

Многие западные страны пришли к выводу, что Алексей Навальный, неожиданно впавший в кому в августе 2020 года, стал жертвой отравления веществом того же типа. Российские власти не признают факт отравления политика.

Закон о санкциях за применение химического оружия запрещает экспорт в Россию многих товаров и технологий оборонного назначения. В то же время, американские власти могут выдавать лицензии на определенные экспортные поставки в Россию и освобождать от санкций американскую гуманитарную помощь; по словам источников Рейтер, такая возможность сохранится.

На этой же неделе о своих санкциях аналогичного типа, как ожидается, объявит и Евросоюз.

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Пашинян предлагает изменить конституцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник вечером выступил на многотысячном митинге в Ереване. Он отказался уходить в отставку, чего требуют оппозиция и руководство Генерального штаба, возлагающие на Пашиняна вину за поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

При этом Пашинян выступил за новую реформу конституции, расширяющую полномочия президента. По нынешней конституции власть главы государства сильно ограничена, и до сих пор премьер предлагал урезать ее еще больше.

Оппозиция с подозрением отнеслась к тому, насколько добровольно люди собрались послушать Пашиняна. Группа оппозиционных активистов даже ворвалась в здание администрации центрального района Еревана, чтобы проверить, что служащих не заставили уйти на митинг.

Параллельно с выступлением премьера оппозиционные партии провели собственный митинг перед зданием парламента, но он оказался менее многочисленным.

Пашинян, со своей стороны, обвинил начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна в сговоре с бывшим президентом Сержем Саргсяном. Конституцию Армении последний раз переписывали для того, чтобы дать возможность Саргсяну сохранить власть в 2018 году, когда он отбыл максимально возможное количество сроков в качестве президента. Тогда Никол Пашинян сумел оседлать волну недовольства этой схемой и занял премьерское кресло сам.

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Чем известна колония, в которую отправляют Навального?

"Не считая золотых куполов своей церкви, Исправительная колония №2 (ИК-2) в городе Покров в 60 милях к востоку от Москвы ничем не обращает на себя внимание". Так начинается репортаж корреспондента Sky News о колонии, в которую, по сообщениям СМИ, отправят Алексея Навального.

Довольно многие западные СМИ посвятили отдельные материалы этому учреждению, с объяснением таких специфических понятий, как "красная зона" или "активисты". Эти описания основываются преимущественно на рассказах тех, кто сидел там раньше.

"Жилищные условия были страшные, - вспоминает в интервью Sky News Владимир Переверзин, бывший менеджер ЮКОСа, отбывавший там часть своего семилетнего срока. - Окна были в ужасном состоянии, снег залетал в камеру. Это было давно, но даже если они сделали ремонт, это не значит, что жить там будет легче". Переверзин беседовал с корреспондентом по телефону из Берлина, "где он теперь живет в изгнании".

Все сидевшие единодушно описывают постоянный надзор и контроль администрации. Так, корреспондент Independent цитирует активиста Константина Котова (мы сообщали, как он вышел оттуда 16 декабря). "Приготовься быть отрезанным от человечества", - советует Котов (вероятно, не столько самому Навальному, сколько потенциальным будущим узникам). Он рассказывает, как заключенные-активисты следят за каждым шагом политических и доносят о малейших нарушениях режима администрации в обмен на обещание условно-досрочного освобождения.

Daily Telegraph (доступ платный) тоже поговорила с Котовым. "Все следует строгому режиму. Осужденные не могут говорить свободно, они весь день под надзором и контролем. Контакт с внешним миром очень ограничен: звонки не разрешаются, только писать письма, да и то неясно, доставляют ли их. Они могут идти месяцами. Это все очень неприятно и унизительно", - рассказал он газете.

"Это одна из худших колоний в России. - сказал Telegraph правозащитник и активист фонда "Русь сидящая" Руслан Вахапов. - Навального, вероятно, изолируют от внешнего мира, а другим заключенным не дадут с ним разговаривать".

"Нам нужно поговорить об Алексее Навальном"

Тем временем, Washington Post (доступ платный) публикует под заголовком "Нам нужно поговорить об Алексее Навальном" колонку Террелла Джермейна Старра, эксперта Атлантического совета и журналиста, обычно пишущего о проблемах расизма и дискриминации афроамериканцев в США. Старр заметил, что Amnesty International на прошлой неделе приняла решение не называть Навального узником совести, приняв во внимание его националистические высказывания в прошлом.

Это возмутило сторонников Навального, которые обвинили Amnesty в подыгрывании Кремлю. "Я согласен, что решение Amnesty было непродуманным, - пишет Старр, - именно потому, что от любого, кто захочет откровенного разговора о прошлых заявлениях Навального, теперь можно легко отмахнуться как от марионетки Кремля". Но как бы последователям Навального ни хотелось избежать этой темы, такого варианта просто нет, считает колумнист.

Он изучил выступления и интервью политика последних нескольких лет, когда он уже не ходил на "Русский марш". Всякий раз, когда Навальному предлагали объясниться или отказаться от своих прежних радикальных заявлений, он уходил от ответа.

"Я понимаю, почему многие не хотят касаться расистских заявлений Навального. Он широко и справедливо рассматривается как главный символ сопротивления коррумпированному и угнетающему режиму Путина - и это неравная борьба. Навальный практически в одиночку противостоит огромным ресурсам российского государства, которое пыталось заставить его замолчать массированными кампаниями дезинформации, тюремными сроками и по меньшей мере одним покушением на его жизнь. Я все понимаю. Я тоже поддерживаю его храбрость и восхищаюсь ею", - пишет Старр.

И все же: "ключевым свойством человека, наделенного совестью, является способность к саморефлексии. Все, что Навальному нужно сделать, - разумеется, когда он выйдет из тюрьмы и сможет в полной мере контролировать свои слова - это недвусмысленно извиниться за свои прошлые заявления и объяснить, в мельчайших подробностях, от каких из них он готов отказаться. Извинения не только сделают его сильнее, но и побудят его собственных сторонников бороться с расизмом в России. И еще они помогут ему защититься от таких недобросовестных сил, как путинский режим, которому нет дела до расизма, кроме тех случаев, когда его можно использовать против своих врагов", - подчеркивает Джермейн Террелл Старр.

В заключение, однако, он призывает Amnesty вернуть Навальному статус узника совести.

Мы вчера упоминали о статье агентства Блумберг, которая вызвала значительный резонанс в России своим прогнозом массового недовольства и даже протестов из-за роста мировых цен на продовольствие. Затем мы решили поговорить об этом с российскими экономистами. Они считают, что агентство преувеличивает вероятность массового недовольства россиян. Пока даже не очевидно, что рост цен на продукты в России - это сколько-нибудь долгосрочное явление, говорят эксперты.

Петербургская учительница и фемактивистка Дарья Апахончич подала в суд на минюст, который признал ее иностранным агентом, сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Это первый иск к минюсту из-за признания иностранным агентом физического лица, отметил он.

В своем иске Апахончич указала, что "никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для создания или распространения сообщений и материалов, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента".

Большинство в 64% россиян, опрошенных "Левада-центром" (он тоже признан минюстом России организацией, выполняющей функции иностранного агента), считает, что коронавирус был искусственно создан как новая форма биологического оружия. Лишь 23% респондентов считают, что вирус возник естественным путем.

По мнению замдиректора "Левада-Центра" Дениса Волкова, этот результат показывает, насколько широко в российском обществе распространилось конспирологическое мышление. Он также указывает, что федеральные СМИ также широко оперируют теориями заговора.

Французский суд признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.

В решении суда говорится, что Саркози теоретически может избежать тюрьмы и провести год заключения дома, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет. Как отмечают французские СМИ, решение по этому поводу примет другой судья.

66-летний Саркози отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов.

До сих пор лишь единожды президент Франции по истечении полномочий был под судом, однако никогда не оказывался в тюрьме.

Американский телеканал CBS выпустил первые кадры интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. В них телеведущая говорит, что пара рассказала ей "шокирующие вещи", а принц Гарри признается, что боялся повторения истории, произошедшей с его матерью, принцессой Дианой.

Полностью двухчасовое интервью герцога и герцогини Сассекских выйдет в воскресенье 7 марта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С 2014 года Виктор Медведчук находится в американском санкционном списке

Виктора Медведчука, одного из самых богатых людей Украины, называют самым влиятельным пророссийским политиком в этой стране. В 2004 году Владимир Путин стал крестным отцом дочери украинского политика, и с тех пор звание (или клеймо, зависит от отношения конкретного человека) "кум Путина" закрепилось за Медведчуком в украинских СМИ. А с середины февраля Медведчук стал фигурантом санкционного списка президента Зеленского. Это случилось через две недели после закрытия Киевом трех телеканалов, связываемых с Медведчуком.

О том, как Медведчуку живется под санкциями со стороны своей родной страны, не собирается ли он эмигрировать в Россию и хотел бы ли он, чтобы его жена стала следующим президентом Украины, он рассказал в интервью Би-би-си.