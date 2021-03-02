На стартовой площадке "Бурана" на Байконуре расследуют кражу деталей

Автор фото, Albert Pushkarev/TASS Подпись к фото, "Энергия" с орбитальным кораблем многоразового использования "Буран" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома

На Байконуре расследуют предполагаемую кражу деталей с дорогостоящими редкоземельными металлами. Она могла произойти на площадке №110, с которой когда-то стартовал "Буран" и которая давно законсервирована. Большинство систем там было демонтировано еще во времена СССР.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что начальник охраны космического центра "Южный" обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже деталей с драгоценными редкоземельными металлами. По его данным, детали украли со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур, которая уже не используется для запуска ракет.

Пропажу обнаружили 19 февраля, "входная дверь сооружения №3, где находится стартовая площадка, была взломана", говорится в сюжете.

Речь идет о площадке, с которой в 1988 отправляли в космос "Буран". В 1980-е годы оттуда стартовали ракеты "Энергия".

Представитель центра сказал "Открытым медиа", что МВД России ведет расследование. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в "Роскосмос") подтвердил это РИА Новости.

"В настоящее время управление МВД России на комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", - сказал собеседник агентства.

В сюжете РЕН ТВ говорится, что стартовая площадка №110 ограждена по всему периметру колючей проволокой, натянутой на столбы высотой более двух метров, но сигнализацией не оборудована.

"Площадка №110 - стартовый комплекс ракеты-носителя "Энергия". В настоящее время находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад", - заявили ТАСС в пресс-службе ЦЭНКИ.

Большинство автоматических систем управления "не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР", подчеркнул представитель центра. По его словам, элементная база, установленная в этих системах, сейчас в промышленности уже не используется.

Телеграм-канал 112 сообщал, что неизвестные похитили остававшуюся на площадке электронику, которая может быть секретной. В ЦЭНКИ настаивают на том, что на закрытом комплексе, который не эксплуатировался со времен распада СССР, не было современной электроники, пишет РБК.

Стартовая площадка №110 была построена в 1969 году под проект советской сверхтяжелой ракеты Н-1, которая в перспективе должна была использоваться для лунной и марсианской программ, напоминает издание. После того как от проекта отказались, площадка почти 20 лет не использовалась, а в 1980-х ее начали готовить под сверхтяжелую "Энергию".