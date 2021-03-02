Коронавирус в мире: угроза четвертой волны в США и карантин на "Евровидении"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Германии локдаун продлили до конца марта

Вакцины снизили смертность среди пожилых людей, Франция поменяла отношение к AstraZeneca, ученые призывают вернуться к проблеме ковида у детей. Статистика в США снова пошла вверх, эпидемиологи не исключают четвертой волны. "Евровидение" состоится, но пройдет по жестким правилам. Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за год пандемии в мире коронавирусом заболело 114,5 млн человек, умерло - более 2,5 млн.

Twitter намерен помечать как сомнительные посты в своем ближневосточном сегменте, содержащие непроверенную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе. Распространение ложных сведений о заболевании и вакцинах стало большой проблемой для многих стран региона, в некоторых из них введены штрафы и наказания за публикации фейков.

Вакцины снизили смертность от ковида среди стариков

Вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 80% снижают риски госпитализаций среди британцев в возрастной группе 80+ уже после первой дозы препарата, утверждают в службе по охране общественного здоровья Великобритании (PHE).

Общемировая статистика чуть ниже. В возрастной группе 70+ первый укол Pfizer защищает от тяжелой формы заболевания в среднем на 60%, AstraZeneca - на 60-73%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Испании пожилых людей прививают в основном вакциной Pfizer, но страны ЕС испытывают серьезные перебои в поставках преперата

Также установлено, что вакцина Pfizer на 80 с лишним процентов снизила количество смертей от Covid-19 среди пожилого населения. По AstraZeneca аналогичных данных пока нет. Использование AstraZeneca одобрено европейским регулятором, но многие страны ЕС воздерживаются от применения препарата среди возрастной группы 65+, ссылаясь на недостаток клинических испытаний.

Однако во вторник министерство здравоохранения Франции дало AstraZeneca зеленый свет. По словам французских чиновников, это связано с тем, что появляется все больше информации о том, как препарат влияет на пожилой организм. Но, по мнению медиков, решение также продиктовано задержками в поставках других вакцин - Pfizer и Moderna.

Подобные задержки происходят по всей Европе, и есть основания полагать, что вслед за Францией другие страны ЕС тоже одобрят AstraZeneca для всех возрастов.

США перед новой угрозой

При этом специалисты по всему миру опасаются, что новые штаммы коронавируса ставят под угрозу кампании по вакцинации и значительно снижают эффективность существующих вакцин.

В США зарегистрирован новый скачок заболеваемости: на прошлой неделе ежедневное число заболевших составляло в среднем 70 тыс. человек, умерших - порядка двух тысяч.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По словам главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, небольшое улучшение статистики последнего времени закончилось, цифры снова высоки

"Хочу сказать предельно ясно: при таком уровне статистики и распространения новых штаммов мы рискуем полностью потерять добытое в тяжелой борьбе преимущество над вирусом, - сказала глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. - Эти штаммы - реальная угроза для наших народов и нашего прогресса".

По словам специалистов, вирус мутировал уже множество раз, но наибольшие опасения вызывают самые заразные его штаммы - британский, южноафриканский и бразильский. Американские вирусологи считают, что США грозит четвертая волна заражаемости, но существующие вакцины пока еще достаточно эффективны против них, и самое главное на данный момент - ускорить процесс вакцинации.

При этом глава департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан считает, что даже при многообещающих перспективах вакцинации вряд ли с вирусом удастся справиться до конца года.

"С чем мы можем справиться, если будет действовать по-умному, так это с нагрузкой на больницы, смертностью и разного рода трагедиями, связанными с пандемией", - сказал он.

Райан отметил, что глобальная статистика заболеваемости вновь пошла вверх после шести недель последовательного снижения.

США больше других стран пострадали от пандемии: более 28,5 млн инфицированных, более полумиллиона умерших - это пятая часть всех умерших в мире.

Дети и ковид: скрытые и явные угрозы

Британские ученые призывают вернуться к проблеме коронавируса у детей. Давно установлено, что дети в гораздо меньшей степени рискуют подцепить инфекцию, почти никогда не болеют в тяжелой форме (чаще всего - бессимптомно) и редко являются переносчиками, но это не значит, говорят ученые, что эта возрастная группа не сталкивается с последствиями ковида.

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Согласно последним данным Агентства национальной статистики Британии, 13% детей младше 11 лет и около 15% детей 12-16 лет продолжали испытывать по меньшей мере один симптом заболевания через пять недель после того, как у них был выявлен Covid-19.

Это означает, что так называемый "длинный ковид", который проявляется в основном в усталости и некоторых респираторных отклонениях, присущ и детям.

Это важно помнить накануне открытия школ в Британии и на фоне того, что вакцины для детей не существует, а воздействие имеющихся препаратов на данную возрастную группу не проверено.

Британские школьники вернуться к очным занятиям 8 марта после почти двух с половиной месяцев домашнего обучения.

Согласно докладу детской благотворительной организации Save the Children, пандемия пагубно сказалась на образовании детей и, как следствие, на их будущем - особенно в бедных странах.

По подсчетам организации, в среднем по миру из-за локдаунов дети потеряли 74 учебных дня, но если рассматривать разные регионы по отдельности, то ситуация выглядит плачевно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пробел в школьном образовании в бедных странах за период пандемии будет трудно восполнить, опасаются международные детские организации

В богатых странах Западной Европы отставание от учебной программы составляет примерно 38 учебных дней, а в бедных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии - 110.

Также в каждой отдельной стране наблюдается серьезный разрыв между городскими детьми и живущими в сельской местности (речь не идет о развитых странах, где технологии работают одинаково хорошо в мегаполисах и провинции) и между детьми из семей с разным доходом.

Часто существенную роль в эффективности домашнего обучения играет такой фактор, как количество компьютеров в семье.

"Евровидение" состоится, но по жестким правилам

Европейский вещательный союз совместно с Национальным институтом общественного здоровья Нидерландов разработали свод санитарных правил для конкурса "Евровидения", который пройдет в этом году 18-22 мая в Голландии.

Прошлогоднее мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, но в этом году организаторы настроены решительно и считают, что при соблюдении строгих мер конкурс можно провести безопасно.

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Прежде всего, значительно уменьшен масштаб мероприятия: будут ограничены составы делегаций, сопровождающих артистов; постановщиков номеров попросили максимально обойтись без кордебалета; на площадке будет аккредитовано лишь 500 журналистов, что в разы меньше, чем обычно. Еще тысяча предствителей прессы смогут освещать конкурс из специального медиа-центра.

Абсолютно всех причастных - от исполнителей до рабочих сцены - ждет регулярное тестирование.

За пять дней до вылета в Нидерланды делегации должны будут изолироваться и не позднее, чем за 72 часа до поездки пройти тест.