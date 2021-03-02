Сотни нигерийских школьниц, похищенных боевиками, освобождены

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Боевики освободили всех 279 школьниц, похищенных ими в прошлую пятницу из государственного интерната в городе Джангебе на северо-западе Нигерии.

Девочки находятся в безопасности под охраной властей, сообщил во вторник губернатор штата Замфара Белло Матавале.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари выразил "огромную радость" в связи со спасением девочек и пообещал преследовать похитителей людей.

Подробности освобождения школьниц неизвестны. Власти штата Замфара утверждают, что добиться освобождения девочек удалось путем переговоров с похитителями. Анонимный источник рассказал корреспонденту агентства Франс пресс, что вступить в контакт с похитителями помогли их бывшие друзья.

Прошлой ночью журналист своими глазами видел, как большое количество девочек в хиджабах высаживались из микроавтобусов и входили в государственное учреждение.

Губернатор штата Замфара Белло Матавале отрицает, что за девочек был заплачен выкуп, но на прошлой неделе президент Мухаммаду Бухари признал, что правительства штатов в прошлом платили похитителям "деньгами и транспортными средствами".

Сначала сообщалось о 317 похищенных ученицах, затем губернатор Матавале назвал уточненную цифру: 279.

Один из чиновников сказал агентству Рейтер, что разноречивые цифры связаны с тем, что некоторым девочкам вскоре после похищения удалось сбежать.

"Большинство из нас получили травмы ... и мы не могли идти дальше", - сказала Би-би-си одна из девочек."Они сказали, что [будут] стрелять в любого, кто не будет идти", - добавила она. "Мы перешли реку, и они спрятали нас и разрешили спать в лесу под кустами".

Ради денег

В 2014 году мир потрясло похищение 276 нигерийских школьниц исламскими радикалами из организации "Боко Харам", выступающими, в частности, против светского образования. Свыше ста из них до сих пор числятся пропавшими без вести.

В нынешнем случае похитители, по имеющимся данным, были чужды всякой идеологии и действовали в расчете на выкуп.

Уровень организованной преступности в Нигерии, особенно в центральной и северо-западной частях страны, высок. В 2016 году правительство направило дополнительные войска в регион, где хорошо вооруженные банды захватывали заложников, грабили и насиловали.

В 2019 году они заключили с властями мирное соглашение, но нападения не прекратились. Нынешнее массовое похищение учащихся - четвертое за последние три месяца.

В декабре прошлого года более трехсот мальчиков были силой уведены из мужского интерната в городе Канкара в северном штате Кацина, откуда родом президент Бухари, причем в тот момент, когда глава государства посещал малую родину. Впоследствии мальчиков также освободили.

Власти всякий раз уверяют, что выкуп не платили, но эксперты по безопасности сомневаются и высказывают опасения, что похищения не прекратятся, поскольку превратились в прибыльный бизнес.

По оценке базирующегося в столице Нигерии Лагосе аналитического центра SB Morgen, за последние пять лет похитителям людей было выплачено не менее 11 миллионов долларов.

Процент детей, не посещающих школу, в северной Нигерии один из самых высоких в мире, поскольку родители боятся отпускать их из дома, указывает брюссельская Международная группа по изучению кризисов.

Похищают в расчете на выкуп не только несовершеннолетних, но и взрослых, которых иногла хватают прямо на улице.

Нестабильный регион

Если на северо-западе Нигерии орудуют в основном безыдейные бандиты, то на северо-востоке продолжается борьба с джихадистами, которая за последние 10 лет унесла свыше 30 тысяч жизней и распространилась на соседние Нигер, Чад и Камерун.

В понедельник боевики, предположительно связанные с "Исламским государством" (организация, запрещенная в России), напали на базу ООН в городе Диква на севере Нигерии и блокировали там 25 гуманитарных работников. На данный момент инцидент не разрешен.