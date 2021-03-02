Анджелина Джоли продала картину Черчилля за 7 миллионов фунтов
Кинозвезда Анджелина Джоли продала принадлежавшую ей картину кисти сэра Уинстона Черчилля за 7 миллионов фунтов на аукционе в Лондоне. Картина маслом "Минарет мечети Котуба" была написана Черчиллем в марокканском Марракеше после завершения союзнической конференции в Касабланке в январе 1943 года.
Представитель аукционного дома Christie's назвал ее "самой значительной художественной работой Черчилля".
Это также единственный пейзаж, написанный им в годы войны.
Черчилль подарил картину Франклину Рузвельту. Сменив нескольких хозяев, она была в 2011 году приобретена Джоли на аукционе в Нью-Орлеане, а теперь ушла анонимному покупателю.
В ходе телефонных торгов цена поднялась с полутора до семи миллионов фунтов.
Самая большая сумма, ранее уплаченная за картину Черчилля, составляет 1,8 миллиона фунтов.
Еще две его работы ушли с молотка одновременно с "Минаретом мечети Котуба" за 2,43 миллиона фунтов.
До того, как заняться политикой, Черчилль был офицером, а рисовать начал сравнительно поздно, когда ему было уже около сорока.
Он любил отдыхать в Марракеше еще до войны, находя вдохновение в его укутанных полупрозрачной дымкой пейзажах.
Минарет на фоне гор и развалин старого города, с крошечными людскими фигурками у его подножия, Черчилль писал, сидя на балконе отеля "Вилла Тейлор", в 1970-х годах ставшего очень популярным у европейских богачей.
Искусство и дипломатия
Конференция в Касабланке вошла в историю тем, что союзники тогда впервые провозгласили целью войны безоговорочную капитуляцию Германии и Японии и приняли решение о начале массированных авианалетов на Третий рейх.
После отъезда американской делегации Черчилль задержался на день, чтобы написать картину, а затем отослал ее Рузвельту.
"В этом квинтэссенция дипломатии Черчилля, - говорит глава отдела современного искусства Британии и Ирландии дома Christie's Ник Орчард. - "Мягкая сила", искусство персональных отношений между лидерами".
Еще один пейзаж, написанный Черчиллем в Марракеше в 1935 году, был ранее продан за полтора миллиона фунтов.
Бывший муж Джоли Брэд Питт - также увлеченный коллекционер живописи. Во время их совместной жизни пара приобрела ряд ценных произведений, включая работы Бэнкси и Нео Рауха.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды