Анджелина Джоли продала картину Черчилля за 7 миллионов фунтов

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Кинозвезда Анджелина Джоли продала принадлежавшую ей картину кисти сэра Уинстона Черчилля за 7 миллионов фунтов на аукционе в Лондоне. Картина маслом "Минарет мечети Котуба" была написана Черчиллем в марокканском Марракеше после завершения союзнической конференции в Касабланке в январе 1943 года.

Представитель аукционного дома Christie's назвал ее "самой значительной художественной работой Черчилля".

Это также единственный пейзаж, написанный им в годы войны.

Черчилль подарил картину Франклину Рузвельту. Сменив нескольких хозяев, она была в 2011 году приобретена Джоли на аукционе в Нью-Орлеане, а теперь ушла анонимному покупателю.

В ходе телефонных торгов цена поднялась с полутора до семи миллионов фунтов.

Самая большая сумма, ранее уплаченная за картину Черчилля, составляет 1,8 миллиона фунтов.

Еще две его работы ушли с молотка одновременно с "Минаретом мечети Котуба" за 2,43 миллиона фунтов.

До того, как заняться политикой, Черчилль был офицером, а рисовать начал сравнительно поздно, когда ему было уже около сорока.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сэр Уинстон Черчилль был премьер-министром Британии во время Второй мировой войны. Политик был также талантливым литератором и художником.

Он любил отдыхать в Марракеше еще до войны, находя вдохновение в его укутанных полупрозрачной дымкой пейзажах.

Минарет на фоне гор и развалин старого города, с крошечными людскими фигурками у его подножия, Черчилль писал, сидя на балконе отеля "Вилла Тейлор", в 1970-х годах ставшего очень популярным у европейских богачей.

Искусство и дипломатия

Конференция в Касабланке вошла в историю тем, что союзники тогда впервые провозгласили целью войны безоговорочную капитуляцию Германии и Японии и приняли решение о начале массированных авианалетов на Третий рейх.

После отъезда американской делегации Черчилль задержался на день, чтобы написать картину, а затем отослал ее Рузвельту.

"В этом квинтэссенция дипломатии Черчилля, - говорит глава отдела современного искусства Британии и Ирландии дома Christie's Ник Орчард. - "Мягкая сила", искусство персональных отношений между лидерами".

Еще один пейзаж, написанный Черчиллем в Марракеше в 1935 году, был ранее продан за полтора миллиона фунтов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Брэд Питт и Анджелина Джоли во время совместной жизни приобрели несколько ценных произведений искусства