Минск: журналистку и врача осудили за сведения об отсутствии алкоголя в крови убитого

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Врач Артем Сорокин утверждал, что, вопреки заявлениям Луакашенко, в крови погибшего минчанина не было алкоголя

Суд Московского района Минска приговорил к 6 месяцам колонии и штрафу в 2900 белорусских рублей (более 1100 долларов) журналистку портала TUT.BY Екатерину Борисевич. Врачу больницы скорой помощи Артему Сорокину назначили 2 года лишения свободы с отсрочкой наказания на год и штраф 1450 белорусских рублей.

Борисевич и Сорокин были обвинены в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия.

Суд постановил, что врач скорой помощи Сорокин незаконно передал журналистке Борисевич, а та в нарушение закона распространила в своей публикации сведения, согласно которым погибший после стычки с защитниками власти минчанин Роман Бондаренко был трезв.

До этой публикации президент Лукашенко и представители власти заявляли, что защитник "Площади перемен" был пьян.

В закрытом режиме

До объявления приговора врач и журналистка провели под арестом более ста дней.

Суд объявили закрытым. Как сообщалось, "во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования". Участники процесса, в том числе адвокаты и свидетели, связаны подпиской о неразглашении хода заседаний, начавшихся еще 19 февраля.

Перед тем, как дать подписку, двоюродная сестра погибшего Ольга Кучеренко напомнила журналистам, что семья рассказывала в прессе о состоянии Романа, пока он находился в больнице.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Екатерина Борисевич обвинена в публикации врачебных сведений о состоянии Романа Бондаренко перед его смертью

Мать Романа Елена Бондаренко заявила, что семья погибшего разрешила журналистке TUT.BY публиковать информацию об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко.

Минчанин Роман Бондаренко был избит 11 ноября во дворе, известном как "Площадь перемен", и вскоре скончался в больнице.

Этот двор стал в Минске одним из центров мирного гражданского протеста: его жители, не согласные с официально объявленной победой Лукашенко на выборах, устраивали на площадке между многоэтажками перформансы, чаепития и украшали двор лентами в протестных бело-красно-белых цветах.

Роман Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда соседи сообщили о группе неизвестных, приехавших срезать ленты.

Позже на фотографиях, сделанных во время инцидента, обнаружили человека, похожего на Дмитрия Баскова, председателя федерации хоккея Беларуси. В связи с этим в отношении Баскова в конце декабря 2020 года начала расследование дисциплинарная комиссия международной федерации.

Лукашенко сказал: пьян. СК подтвердил

"Начали поворачивать в сторону, что его избили, я не называю фамилии, но люди, которые ближе к президенту, - сказал на встрече с журналистами Лукашенко через сутки после инцидента на "Площади перемен".- Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже".

Автор фото, Reuters

"А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - добавил Лукашенко, распорядившись взять дело под "серьезный контроль".

В тот же день Следственный комитет заявил, что у погибшего Романа Бондаренко была диагностирована алкогольная интоксикация.

Генпрокуратура не установила причастность сотрудников МВД к причинению травм Бондаренко.

После инцидента во "двор перемен" массово приходили люди, позже место гибели Романа Бондаренко стало местом противостояния с силовиками.