В Японии осудили американцев, которые помогли экс-боссу Nissan бежать из страны

час назад

Автор фото, Reuters

Суд в Токио вынес обвинительный приговор двум американцам, которые помогли бежать из страны экс-главе корпорации Nissan Карлосу Гону, находившемуся под следствием по подозрению в финансовых злоупотреблениях.

В начале марта США выдали их японскому правосудию.

60-летний Майкл Тейлор, бывший "зеленый берет" и эксперт по безопасности, женатый на ливанке, получил два года, а его 27-летний сын Питер - 20 месяцев тюрьмы.

По японским законам им грозило до 4,5 лет лишения свободы. Приговор оказался относительно мягким, поскольку подсудимые признали вину, дали правдивые показания и принесли извинения.

Майкл Тейлор возглавлял частную фирму, специализирующуюся на том, чтобы выручать людей из трудных ситуаций за границей, в основном на Ближнем Востоке.

Как писал журнал Vanity Fair, он успешно осуществил около двух десятков миссий, за каждую из которых получил от 20 тысяч до 2 млн долларов.

Дело началось с сенсационного ареста Гона 19 ноября 2018 года. Спустя четыре месяца он внес залог в миллиард йен (около 9 млн долларов) и был помещен под домашний арест.

29 декабря 2019 года отец и сын спрятали Гона в ящике с просверленными дырками для дыхания, в каких обычно перевозят музыкальные инструменты и концертную аппаратуру, и вывезли его из Японии на турецком частном самолете, получив за услугу 1,3 миллиона долларов.

В результате 67-летний Гон оказался в родной стране, не имеющей с Японией договора об экстрадиции.

Менеджер, прославившийся выводом Nissan из тяжелого кризиса, обвиняется в Японии в систематическом занижении предоставляемых на фондовую биржу данных о доходах компании с целью сокрытия их от налогообложения, а также использовании корпоративных средств для личного обогащения.

По прибытии в Ливан он созвал пресс-конференцию, на которой отверг все обвинения в свой адрес, назвал японскую правоохранительную систему несправедливой, и пожаловался, что его допрашивали непрерывно в течение восьми часов и не давали свиданий с женой.

По словам Гона, его подставили местные менеджеры Nissan, противившиеся его курсу на слияние с французской Renault.

Бывший заместитель Гона Грег Келли в настоящее время находится под судом в Японии по аналогичным обвинениям, ему грозит 10-летний срок.

Дерзкая операция

По данным японского следствия, побег готовился долго и тщательно. На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, видно, как Гон выходит из своего дома в Токио и направляется в отель, где остановились прибывшие накануне Тейлоры, затем трое мужчин садятся в скоростной поезд до Осаки. Частный самолет с ними на борту вылетел из местного аэропорта Кансай.

В недавнем интервью Би-би-си Гон назвал полчаса, проведенные им в ящике в ожидании вылета, самыми длинными в его жизни.

"В поезде до Осаки я надел шляпу, маску и темные очки", - описывал он свои похождения в недавно изданной книге.

Американские прокуроры назвали эту операцию "одним из самых дерзких и хорошо организованных побегов в современной истории".

Оглашая приговор Тейлорам, судья Хидело Ниреи признал, что привлечь к ответственности Гона не представляется возможным.

Подпись к фото, Майкл Тейлор и его сын на паспортном контроле

В мае прошлого года Тейлоры, жившие в штате Массачусетс, были арестованы по японскому ордеру и заключены в тюрьму в Бостоне. Их адвокаты несколько месяцев боролись против экстрадиции, но Верховный суд США в феврале поставил в деле точку.

Утром 2 марта корреспондент агентства Reuters видел, как Тейлоров вывели из самолета в токийском аэропорту Нарита и посадили в полицейский автобус.

Их адвокат Пол Келли назвал это "печальным событием для всех, кто верит, что военные ветераны заслуживают лучшего отношения от своей страны".

Японские защитники Тейлоров просили дать им условные сроки или зачесть 10 месяцев, проведенных ими в американской тюрьме, но судья отказался сделать это.

Подсудимые, одетые в черные костюмы и белые рубашки без галстуков, выслушали приговор молча. Они могут подать апелляцию в течение 14 дней.