Начальники колонии и оперчасти СИЗО задержаны в Иркутске по делу о насилии и пытках

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

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Начальника исправительной колонии №6 по Иркутской области задержали по делу об издевательствах над 31-летним заключенным, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Наказание по этой статье - от трех до десяти лет лишения свободы.

Как сообщили в Следственном комитете, задержанного начальника колонии допросили, свою вину он не признает. Следствие попросит суд заключить его под стражу.

Также иркутское управление СКР сообщило о задержании начальника оперативного отдела СИЗО-1 по Иркутской области. Ему предъявлено обвинение по той же статье УК - "превышение должностных полномочий".

Как считает следствие, по вине начальника отдела здоровью осужденного, находившегося в следизоляторе, был нанесен тяжкий вред.

СКР не назвал фамилию задержанного начальника колонии, но СМИ предположили, что речь идет о подполковнике Владимире Горелове. Именно он фигурирует в открытых источниках как начальник иркутской ИК-6.

Ранее региональное управление ФСИН сообщило, что начальника ИК-6 отстранили от работы после сообщений о сексуальном насилии в колонии в отношении одного из осужденных.

"Порвали Коран, засунули в задний проход швабру"

ФСИН уточняет, что начальника ИК-6 задержали по делу об издевательствах, совершенных заключенными ИК-6 в отношении осужденного Бакиева.

О том, что Тахиржон Бакиев подвергся пыткам со стороны других заключенных ИК-6, в конце февраля сообщила правозащитная организация Gulagu.net.

По ее данным, в октябре 2020 года Бакиева перевели в ИК-6 из ангарской ИК-15, где весной произошел бунт.

В январе 2021 года осужденные ИК-6, сотрудничающие с администрацией, "по надуманным причинам устроили конфликт, оскорбляли мусульманина Бакиева, порвали Коран, который он читал", писала Gulagu.net.

После этого, по ее данным, Бакиев обратился за помощью к администрации колонии, но двое оперативников связали его скотчем и вернули в отряд, где другие осужденные стали его избивать и пытать уже в присутствии сотрудников колонии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бунт в ИК-15 Ангарска вспыхнул в апреле 2020 года. Причиной стали издевательства над заключенными

После избиения четверо осужденных силой удерживали Бакиева, а еще двое "избивали его доской и засунули в задний проход Бакиева швабру, повредив ему внутренние органы и причинив тяжкий вред здоровью". После этого Бакиева бросили под нары и закрыли сумками, чтобы его не было видно, сообщили правозащитники.

По их информации, Бакиев пролежал там двое суток, во время проверок при перекличке его имя называли другие осужденные. В Gulagu.net об этом узнали от источника в колонии, который позвонил на горячую линию организации.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Нас будут убивать". В колонии Ангарска начался бунт

Правозащитники передали эту информацию в управление собственной безопасности ФСИН и генпрокуратуру. Сотрудники УСБ ФСИН нашли Бакиева под нарами, его срочно госпитализировали для проведения операции. Двое оперативников, избивших и вернувших его в отряд, были задержаны.

25 февраля ФСИН отчиталась, что после сообщений о пытках в отношении Бакиева были возбуждены девять уголовных дел - как против сотрудников колонии, так и против заключенных. Сколько человек проходят подозреваемыми по этим делам, в ведомстве не уточнили.

"Засунули кипятильник в задний проход, и он в нём взорвался"

Начальника оперативного отдела иркутского СИЗО-1 задержали после сообщений о пытках в изоляторе 30-летнего осужденного Кежика Ондара, уточнили во ФСИН.

Информацию о пытках в отношении Ондара в конце декабря также обнародовала организация Gulagu.net, к которым на горячую линию обратилась сестра осужденного.

По информации правозащитников, осужденный за кражу Ондар, как и Бакиев, содержался в ангарской ИК-15, но после бунта в колонии его перевели в иркутское СИЗО-1. Там его "поместили в "пресс-хату", где к нему были применены жесточайшие пытки".

"Кежика длительное время жестоко избивали и пытали в "пресс-хате" СИЗО-1, связывали, подвешивали, обливали водой и били электрическим током напряжением 220 вольт, издевались, сутками держали его привязанным, нанесли увечье (то ли отрезали) половому члену, изнасиловали, засунули кипятильник в задний проход, и он в нём взорвался, повредили ему прямую кишку", - приводят правозащитники слова сестры Ондара.

Изданию "Сибирь.Реалии" она рассказала, что в СИЗО от ее брата пытались добиться признания в участии в апрельском бунте в ангарской ИК-15. "Он действительно там сидел, но в день бунта был в карцере, то есть вообще один находился - конечно, он никак не мог в нем участвовать", - сказала сестра.

Когда она обратилась в Gulagu.net, ее брат, по ее словам, находился в тяжелом состоянии, ему сделали две операции на кишечнике, после случившегося он стал инвалидом.

Пытки в ярославской колонии

Также в среду правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого по делу о пытках в ярославской ИК-1. Им оказался сотрудник колонии, который работал там в должности младшего инспектора, сообщили Интерфаксу в ярославском управлении СКР.

По данным фонда "Общественный вердиркт" (признан в России иноагентом), задержанного зовут Игорь Камиронов. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

По версии следствия, он избивал дубинкой заключенного Цагалаева в классе воспитательной работы ИК-1, рассказали в фонде.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК) было возбуждено после того, как "Новая газета" 23 февраля опубликовала несколько видео с избиениями заключенных в ИК-1.

На одном из роликов сотрудники колонии избивали дубинками осужденного гражданина Грузии Важу Бочоришвили, заставив его перед этим полуголым лечь на стол. Как сообщалось, инцидент произошел в апреле 2017 года. По данным газеты, затем его отправили в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение.

После этого Бочоришвили в тяжелом состоянии перевели в больницу города Рыбинска, где ему диагностировали тяжелое поражение печени. Вскоре он скончался в рыбинской больнице. До освобождения ему оставалось полтора года, а осужден он был на три с половиной.

На другом ролике показано, как сотрудники колонии избивают другого осужденного, который попросил не называть его имени. Позже стало известно, что его зовут Абубакар Цагалаев. По данным газеты, инцидент произошел за две недели до его освобождения, а после выхода из колонии он попал в больницу, где провел две недели.

Через несколько дней после публикации видеозаписей в СКР сообщили о задержании двух действующих сотрудников ярославской ИК-1 - младшего инспектора отдела безопасности Александра Семёнова и старшего инспектора отдела хозобеспечения колонии Ивана Коковина.

По данным "Общественного вердикта", чей адвокат Ирина Бирюкова представляет интересы потерпевших, оба сотрудника подозреваются в участии в избиении Цагалаева. Задержанных отправили под домашний арест.

Это не первое уголовное дело, заведенное после сообщений о пытках в ИК-1 по Ярославской области. В 2018 году "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова, после чего СК возбудил дело о превышении сотрудниками ФСИН должностных полномочий.