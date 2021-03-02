"Агрессия против Богоматери": польские Pussy Riot оправданы в суде

Святослав Хоменко

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Подсудимым активисткам грозило до двух лет заключения

Суд в польском городе Плоцк оправдал трех активисток по делу об оскорблении чувств верующих. Активисток обвиняли в осквернении образа Девы Марии, им грозило до двух лет тюрьмы.

Этот процесс сравнивали с делом Pussy Riot, когда российский суд приговорил к двум годам колонии трех участниц группы за видеоролик с танцами в церкви.

Консервативные активисты, которые выступали в этом процессе на стороне обвинения, заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

"Боже, храни радугу"

Эта история началась в апреле 2019 года с инсталляции Гроба Господня возле костела в Плоцке, что в центральной Польше.

Такие инсталляции традиционно сооружают возле польских храмов на пасхальные праздники, но позапрошлогодний Гроб возле костела святого Доминика в одночасье стал известным на всю страну.

Его главным элементом был большой деревянный крест, на перекладине которого висела длинная лента бело-красных цветов польского флага. У подножья креста были нагромождены два десятка ящиков, обернутых серой бумагой. Ящики символизировали собой страшные грехи человечества, их названия были написаны на каждой их этих коробок.

Среди этих грехов были "Гордыня", "Эгоизм", "Воровство", "Похоть", "Ложь". Но вершиной этого нагромождения были ящики с надписями "ЛГБТ" и "Гендер".

Фотографии плоцкого Гроба Господня быстро стали мемом: их пересылали друг другу даже далекие от правозащитной деятельности поляки, о них писала польская пресса. В какой-то момент снимки из Плоцка попали на глаза 51-летней варшавской активистке, психологу Эльжбете Подлесной.

"К счастью, я не видела инсталляцию своими глазами, иначе мои эмоции были бы более сильными", - признавалась она позже.

Вместе с двумя своими подругами, Анной Прус и Иоанной Гзырой-Искандар, в ночь на 27 апреля 2019 года она расклеила возле плоцкого костела наклейки с изображением "Черной Мадонны" - Матери Божьей Ченстоховской - с нимбом цветов радуги.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Суд в Плоцке признал, что "радужная Мария" не оскорбляет чувства верующих

На мусорном ведре возле костела женщины наклеили список католических иерархов, обвиняемых в сокрытии педофилии, а на тротуаре возле храма вывели краской надписи "Боже, храни радугу" и "God save the queer".

Женщины использовали эти наклейки и раньше - во время акций, которые они проводили в Варшаве. Однако именно после их появления в Плоцке изображения "радужной Марии" стали вирусными и популярными по всей стране.

С другой стороны, они вызвали бурю недовольства со стороны консервативных верующих.

Изображение Матери Божией Ченстоховской, по преданию, было написано евангелистом Лукой на доске, которая служила столом в иерусалимском доме Девы Марии. Икона, хранящаяся в санктуарии Девы Марии в Ченстохове, является самым почитаемым сакральным образом в Польше.

Использование этого изображения в таком контексте возмутило верующих в стране, которая считается одной из самых религиозных в Европе.

Два года

Спустя несколько дней после акции, в шесть утра 6 мая 2019 года в варшавскую квартиру Подлесной постучалась полиция. Правоохранители конфисковали компьютеры, телефон и жесткие диски, рассказала она в интервью Би-би-си. Прихватили даже стопку старых дискет.

Полицейские привезли Подлесную в полицейский участок, но уже до конца дня она была освобождена.

Правозащитники возмущались действиями полиции, но на другой чаше весов было публичное одобрение министра внутренних дел Польши Иоахима Брудзиньского.

"Сказки о свободе и "толерантности" НИКОМУ не дают права оскорблять чувства верующих", - написал он в "Твиттере".

Подпись к фото, Эльжбета Подлесная называет себя верующей, которая отошла от церкви из-за таких священников как автор скандальной инсталляции

На следующий день после обыска у Подлесной Прус и Гзыра-Искандар добровольно явились в полицию и признались в том, что вменяемые их подруге действия они осуществляли вместе.

Следствие по делу трех активисток закончилось еще летом прошлого года, однако первое судебное заседание по их делу состоялось только 13 января.

За это время Подлесная успела отсудить 8 тысяч злотых (примерно 2100 долларов), однако, напоминали комментаторы, это вовсе не гарантировало активисткам успеха в суде: их обвинили в оскорблении чувств верующих.

Прокуратура требовала осудить их на полгода ограничения свободы, общественные обвинители - настоятель плоцкого костела и одна из самых известных консервативных активисток Польши Кая Годек - требовали посадить их тюрьму на два года.

"Грех, взывающий о мести к небу"

"Право в Польше не защищает меньшинства… Расклеивая наклейки с Богоматерью, мы хотели показать, что кто-то их защищает. Мы использовали это изображение как универсальный символ любви матери и ребенка. Мы решили, что каждый увидит в нем символ опеки и любви, которая не зависит ни от пола, ни от сексуальной ориентации… Поэтому я не считаю, что оскорбила чьи-либо чувства", - говорила в зале суда Подлесная.

Все три активистки заявили о своей невиновности и попросили суд оправдать их.

Тем не менее, диалоги между активистками и обвинителями в зале суда время от времени были крайне горячими.

Автор фото, Kampania przeciw homofobii Подпись к фото, Во время заседаний суда в Плоцке перед его зданием обвиняемых женщин поддерживали по нескольку десятков активистов

Отец Тадеуш Лебковский, автор скандальной инсталляции, сравнивал радужный нимб вокруг головы Богоматери с разрисовыванием иконы свастиками.

"Может, вы не знаете, но фашисты ненавидели сексуальное разнообразие, а мужчины, подозреваемые в гомосексуальности, ссылались в концлагеря, где были вынуждены носить значок форме розового треугольника!" - отвечала ему Эльжбета Подлесная.

"Осознаете ли вы, что гомосексуальные акты согласно учению католической церкви являются тяжелейшим грехом, взывающим о мести к небу?" - спрашивала у Подлесной консервативная активистка Кая Годек.

"Высокий суд, - отвечала обвиняемая. - На изображениях не был представлен половой акт. Я стою перед судом светского государства. Высокий суд, мы сейчас разговариваем о моих действиях, о лицах конкретной ориентации или идентичности? Потому что для меня это два отдельных вопроса".

Реакция на приговор

О деле "радужной Марии из Плоцка" писала пресса не только в Польше, но и в других странах: оно напомнило, что законодательство в сфере защиты чувств верующих в Польше является одним из самых жестких в Европе.

Последним громким случаем применения этих законов стало осуждение в феврале этого года варшавским судом лидера польской black death группы Behemoth Адама "Нергала" Дарского к штрафу в 15 тысяч злотых (примерно 4 тысячи долларов) за осквернение изображения Девы Марии.

Осенью 2010 он опубликовал снимок своей ноги, наступившей на образ Богоматери в "Инстаграме". Дарский подал апелляцию на это решение, хотя теоретически ее рассмотрение может привести к заключению музыканта, пишут польские СМИ.

Отношения между активной частью польского общества и католической церковью сильно осложнились и в свете массовых протестов против фактического запрета абортов, которые сотрясают страну с осени прошлого года.

Некоторые польские иерархи горячо поддержали решение Конституционного суда о запрете операций по прерыванию беременности, и с той поры костелы стали обязательными пунктами программы протестных маршей, которые регулярно проходят в городах и селах Польши.

Тем не менее, суд в Плоцке во вторник утром был на стороне обвиняемых.

Судья Агнешка Вархол признала, что действия активисток носили провокационный характер, однако их целью было оказание поддержки представителям ЛГБТ.

"И здесь возникает вопрос: не была ли эта спорная форма высказывания способом внести важную проблему в общественную дискуссию? Кажется, что настолько большой интерес к этому процессу и есть ответом на этот вопрос", - заявила она.

"В катехизисе католической церкви нет постулатов, исключающих негетеронормативных людей. Там есть любовь, взаимное уважение и понимание", - цитирует общественная организация "Кампания против гомофобии" итоговую речь судьи.

Автор фото, Amnesty International Подпись к фото, Накануне оглашения приговора активистки заявляли, что готовы к любому исходу их дела

Решение суда в Плоцке приветствовали польские активисты и либеральные политики.

"Любовь и уважение к другому человеку - в обосновании решения, оправдывающего обвиняемых в оскорблении чувств верующих. Кто-то забыл о христианских ценностях, так что суд напомнил, о чем идет речь в учении церкви. Представителям католической церкви стоит прислушаться", - написала в "Твиттере" вице-спикер польского Сената Габриэла Моравская-Станецкая.

"Я в бешенстве от того, что в 2021 году в сердце Европы только суд должен был установить, что радуга - это не оскорбление", - написал в "Твиттере" лидер левой партии "Весна" Роберт Бедронь.

Обвинительница активисток Кая Годек заявила, что плоцкий суд "разрешил левацкую агрессию против Бога и Его Матери, а также против католиков".

По ее словам, обоснование решения судьи Вархол звучит как "публицистика гомоактивиста", а написано оно с использованием выражений, целиком перенесенных с учебника левацкого новояза.