В Эфиопии задержана группа репортеров, в том числе сотрудник Би-би-си

Подпись к фото, Причины задержания Гирмая Гебру неизвестны

Корреспондент службы Би-би-си на языке тигринья Гирмай Гебру был увезен военными в неизвестном направлении из кафе в Мекелле, главном городе эфиопской провинции Тыграй.

Очевидцы сообщили Би-би-си, что задержание осуществили эфиопские солдаты в форме.

В пятницу и субботу в Тыграе были задержаны местный журналист Тамират Йемане и переводчики Алула Акалу и Фицум Берхане, работающие на агентство Франс пресс и газету Financial Times.

Би-би-си выразило озабоченность эфиопским властям и ждет разъяснения причин ареста своего сотрудника. По имеющимся данным, он находится в армейском лагере неподалеку от Мекелле.

В начале ноября в Тыграе начался вооруженный конфликт между центральным правительством под руководством лауреата Нобелевской премии мира премьер-министра Абия Ахмеда и вышедшими из подчинения местными властями.

После вступления правительственных войск в Мекелле власти Эфиопии заявили о своей победе, однако, судя по поступающей информации, бои продолжаются.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира за решение конфликта с Эритреей

Лишь на прошлой неделе эфиопское правительство согласилось допустить в регион представителей международных СМИ. При этом функционер правящей партии пригрозил "мерами" тем, кто станет "вводить в заблуждение международные медиа".

Комитет защиты журналистов обвинил эфиопское правительство в запугивании коллег, освещающих ситуацию в Тыграе.

"Мы не знаем, в каком статусе они пребывают. Мы обеспокоены тем, что гражданские лица задержаны военными и лишены связи со своими семьями и правовой помощи. Мы видим в этом попытку отпугнуть журналистов, стремящихся писать об истории, освещать которую и так непросто", - заявил Би-би-си представитель КЗЖ по Африке к югу от Сахары Мутоки Мумо.

Эфиопский уполномоченный по правам человека Дэниэл Бекеле считает, что дезинформация касательно тыграйского кризиса имеет место, но арестовывать журналистов - непропорциональная реакция.

"Предъявите заслуживающие доверия обвинения или освободите", - написал он в "Твиттере".

Глава временной администрации Тыграя Мулу Нега в ответ на вопрос корреспондента Рейтер касательно арестов заявил, что расследование продолжается. Других комментариев со стороны официальных лиц и государственных СМИ Эфиопии пока не последовало.

В прошлом году в Эфиопии подверглись аресту как минимум 13 журналистов. В частности, телеоператор агентства Рейтер Кумера Гемечу провел под стражей 12 суток, а затем был отпущен без объяснений.

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Из-за чего началась война?

В северной провинции Тыграй большинство населения (около 95%) составляет народность тиграи. Хотя на них приходится лишь около 5,7% населения всей Эфиопии, представители тиграй традиционно занимали высокие посты в армии.

На начало сентября 2020 года в Эфиопии были запланированы выборы, однако центральные власти перенесли их на следующий год из-за пандемии.

Но власти Тыграя во главе с лидером "Народного фронта освобождения Тыграя" Дебреционом Геберемайклом вопреки решению Аддис-Абебы провели голосование, которое принесло им большинство в законодательном органе провинции, по их же данным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Отряды самообороны Тыграя говорили, что защищают свою землю

Центральное правительство не признало выборы, а власти провинции отказались подчиняться ему.

Международное сообщество призвало премьер-министра Ахмеда Али к переговорам с противниками, но он не прислушался.