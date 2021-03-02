Можно ли забеременеть при помощи смартфона? Приложения для планирования семьи выясняют, кто надежнее

Автор фото, Getty Images

Создатели мобильного приложения для планирования семьи Natural Cycles объявили войну конкурентам - авторам приложения Clue, обвиняя их в том, что те привязывают все к месячным циклам и получили одобрение на использование приложения в ускоренном порядке.

Владельцы Clue на это отвечают, что американские регуляторы сочли их мобильное приложение по расчету дней, подходящих для зачатия, безопасным и эффективным.

Приложение Clue будет доступно пользователям в США уже в этом году,

Принцип обоих аппов заключается в том, что они предлагают альтернативу классическим средствам предохранения, указывая дни, в которые, по их расчетам, вероятность забеременеть выше всего.

Разумеется, эти вычисления зависят от индивидуального цикла пользовательницы.

Natural Cycles взимает со своих пользователей плату за подписку на их услуги, Clue будет брать деньги за доступ к дополнительным возможностям в уже существующем приложении, отслеживающем менструальный цикл.

В Clue утверждают, что их приложение при ежедневном использовании предупреждает нежелательную беременность с надежность в 92%.

Natural Cycles дает гарантию в 93% - такую же, как у оральных контрацептивов.

"Клинические испытания Clue Birth Control были проведены исследователями Джорджтаунского университета с применением лучших практик такого рода, и их результаты появились в рецензируемой публикации", - заявила официальная представительница Clue.

По ее словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) провело собственную тщательную проверку этих клинических испытаний и заявленной эффективности приложения.

Автор фото, Clue Подпись к фото, Приложение Clue Birth Control будет доступно для устройств Apple и Android, но поначалу - только в США

Как говорят в британской Национальной системе здравоохранения (NHS), семейное планирование можно весьма эффективно осуществлять и естественным путем, но для этого требуются навыки и усердие, к тому же такая практика не защищает от болезней, передающихся половым путем.

"Если вы хотите продолжать заниматься сексом во время, когда есть шанс забеременеть, вам необходимо пользоваться контрацептивами, такими как презервативы, диафрагмы и противозачаточные колпачки", - говорится на вебсайте NHS, и разработчики обоих приложений полностью с этим согласны.

При отслеживании менструального цикла приложения позволяют с большой долей вероятности определять время следующей овуляции, при условии, что они происходят регулярно.

Одним из признаков приближения месячных может служить небольшой рост температуры, который учитывается приложением Natural Cycles.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аппы для контроля женских циклов предсказывают наступление опасных дней с точностью 92-93%

Другим показателем приближения "критических дней" может служить уровень гормонов.

Но все эти признаки требуют отдельных и точных замеров.

"Наши предварительные выводы, основанные на данных FDA, указывают на значительную разницу между Natural Cycles и другим приложением, в том числе тот факт, что другое приложение полностью полагается только на менструальный цикл, не затрагивая такие биомаркеры, как температура", - отмечает исполнительный директор Natural Cycles, доктор Элина Берглунд.

В свою очередь главный врач Clue Лина Брэйбой утверждает, что их разработка со временем лучше подстраивается под индивидуальные особенности пользовательницы.

По ее словам, поначалу приложение будет определять окно высокой вероятности беременности в 16 дней, но потом сократит его до 11-ти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам доктора Берглунд, конкурентам стоило бы задействовать больше биомаркеров

Учитывая, что обычный менструальный цикл длится 28 дней, включая собственно пять дней менструации, это приложение отводит на дополнительные предосторожности или воздержание от незащищенного секса довольно много времени.

Доктор Берглунд заявила также свои претензии к FDA. Она утверждает, что приложение было одобрено в ходе упрощенного процесса.