Кому бесплатный билет на Луну? Японский миллиардер Маэдзава ищет восемь добровольцев для полета

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Создатель и владелец интернет-магазина одежды Zozo Юсаку Маэдзава открыл конкурс на право облететь вместе с ним вокруг Луны на борту корабля Илона Маска Starship. Прием заявок заканчивается в полночь 14 марта. Ссылку на сайт для подачи заявок Маэдзава разместил в своем "Твиттере".

Требуются восемь добровольцев. Миссия под названием dearMoon ("Дорогая Луна") запланирована на 2023 год и продлится неделю.

Спутники Маэдзава отправятся в космос бесплатно. "Я выкупил все места, так что это будет частная поездка", - написал он.

Ранее бизнесмен говорил, что хочет взять с собой представителей творческих профессий - кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды - но теперь смягчил требования.

Остались лишь два критерия: кандидат должен "использовать полет для своей работы в интересах людей и общества" и "быть готовым поддерживать других членов экипажа, разделяющих те же устремления".

В начале 2017 года компания Маска SpaceX анонсировала план организовать коммерческий полет к Луне. Через год Илон Маск объявил, что первым космическим туристом, которого он отправит на своем корабле к Луне, будет Маэдзава.

Сколько тот заплатил, неизвестно, но, по словам Маска, это была "куча денег".

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Starship пока находится на стадии испытаний. Общая стоимость проекта предварительно оценивается в пять с лишним миллиардов долларов.

Люди не приближались к Луне с декабря 1972 года, когда состоялся последний полет программы НАСА "Аполлон". Но поверхности спутника Земли побывали в общей сложности 24 человека.

45-летний интернет-предприниматель Маэдзава известен также как коллекционер искусства. Forbes оценивает его состояние в два миллиарда долларов.

Маэдзава никогда не был женат, но имеет троих детей от разных женщин. В начале прошлого года он сообщил, что собирается провести конкурс среди девушек за право стать его подругой и полететь с ним к Луне, но потом отказался от этого намерения.