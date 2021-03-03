Дайджест: США вводят санкции из-за Навального, Москва призывает не играть с огнем

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США во вторник ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников, а также нескольких НИИ и компаний из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Санкции стали первыми, наложенными на Россию администрацией президента США Джо Байдена.

В список лиц, в отношении которых вводятся ограничения, попали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов, генпрокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Среди госучреждений, внесенных в санкционный список минфина США - Государственный НИИ органической химии и технологии, 27-й научный центр и 33-й центральный НИИ министерства обороны России. Ещё одна организация - 48-й НИИ с двумя его филиалами - попала в санкционный список Госдепа.

Позднее министерство торговли США сообщило, что санкции также коснулись девяти российских, трех немецких и одной швейцарской компаний.

Российский МИД назвал решение ввести санкции "торжеством абсурда и враждебным выпадом". Официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии заявила: "Призываем коллег не играть с огнем".

"Внимание всем"

В России в среду пройдет масштабная проверка систем оповещения населения.

Как сообщили в МЧС России, в 10:40 по местному времени включатся сирены, будет подан сигнал "Внимание всем" через громкоговорители, а также прервано вещание телеканалов. Продолжительность проверки - до одной минуты.

Власти призвали сохранять спокойствие.

Призывы к суициду

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Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу в социальных сетях по теме суицида. В ведомстве сообщили, что с 21 февраля зафиксировали активное распространение информации с призывами к совершению суицида в соцсетях, в частности в "ТикТоке".

Ранее организовать проверку по этому поводу поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"В последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. В этой связи необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств", - заявил он.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что мер, которые предпринимает Роскомнадзор, недостаточно, и обратилась к Бастрыкину с просьбой найти причастных к распространению контента по теме суицида.

Российские СМИ также сообщали, что накануне администрации московских школ оповестили родителей о появившихся в соцсетях видеороликах с призывами к суициду.

"Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в это период", - сообщили Интерфаксу в департаменте образования Москвы.

В пресс-службе TikTok РБК заявили, что блокируют контент, связанный с самоубийствами.

Вакцины для 200 млн

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Президент США Джо Байден пообещал, что к концу мая в стране будет достаточно вакцин от коронавируса для всего взрослого населения (около 200 млн человек).

По его словам, цель в 100 млн вакцин за первые 100 дней новой администрации также будет достигнута.

Байден также заявил, что фармацевтический гигант Merck будет производить вакцину своего конкурента - компании Johnson & Johnson. В отличие от других одобренных в стране вакцин она предполагает одну инъекцию.

По настоянию Белого дома производственные мощности самой Johnson & Johnson теперь будут работать круглосуточно, сказал Байден.

Сан-Ремо без зрителей

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В итальянском Сан-Ремо накануне вечером открылся 71-й ежегодный фестиваль популярной музыки.

Фестиваль проходит по традиции в театре "Аристон", но на этот раз без зрителей - в зале присутствуют только ведущие и музыканты, а немногочисленная группа журналистов находится в отдельном помещении.

За главный приз борются 26 конкурсантов, имя победителя будет объявлено на церемонии закрытия в воскресенье.

Итальянская пресса особо отмечает, что соведущей шоу в этом году впервые стала женщина - 25-летняя актриса из Болоньи Матильда Де Анджелис, звезда сериала Netflix "Отыграть назад" с Хью Грантом и Николь Кидман в главных ролях.

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"Красивая, элегантная, ироничная и самоотверженная. Она спускается по лестнице на сцену, волнуясь, но шутя, и кричит: "Я сделала это", - пишет Corriere della Sera.

Де Анджелис заменила на сцене модель Наоми Кэмпбелл, которая на смогла приехать в Италию из-за пандемии.

Планы на "Евровидение"

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Тем временем организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что в этом году планируют провести его вживую.

Как заявил в интервью Би-би-си супервайзер конкурса Мартин Остердаль, участникам "Евровидения" из 41 страны будет необходимо приехать в Роттердам.

"Это не туристическая поездка, это работа, которую нужно делать", - сказал он.

Решение о том, будут ли присутствовать на концерте зрители, примут позднее.

"Надеюсь, у нас будет немного зрителей, это сильно повлияет на атмосферу трансляции", - добавил Остердаль.

Ранее в Европейском вещательном союзе говорили, что количество участников от каждой делегации будет сокращено почти вдвое - до 20 человек, а сам конкурс будет проводиться с соблюдением мер социального дистанцирования.

Прошлогоднее "Евровидение" было отменено из-за пандемии коронавируса.

Эрдоган пытается угодить ЕС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник пообещал укрепить судебную систему Турции и защитить свободу слова на фоне критики со стороны Запада из-за нарушений прав человека, пишет Financial Times.

В своей речи он изложил "план действий в области защиты прав человека" из 11 пунктов, включающий возобновление усилий по выполнению критериев членства в Евросоюзе и получение возможности безвизового въезда для турецких граждан в ЕС.

"Никто не будет лишен свободы выражения критики или своих мыслей", - заявил он перед аудиторией, в которой в том числе находились представители ЕС.

Турция формально продолжает переговоры о вступлении в ЕС, напоминает FT, но отношения между двумя сторонами ухудшились на фоне все более авторитарной политики Эрдогана.

Турецкие активисты сомневаются в искренности обещаний властей.

"В стране, где люди длительное время содержатся под стражей за свои политические убеждения и деятельность, мало кто верит в то, что просто подготовка плана изменит ситуацию. Важны действия", - говорит юрист Хуррем Сонмез, который занимается правозащитной деятельностью.

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