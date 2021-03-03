Коронавирус в России: вакцину не могут получить ни губернатор, ни иностранцы

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Второй день подряд в России регистрируют меньше 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов позвонил на горячую линию и не смог записаться на прививку от Covid-19. Не стоит на нее рассчитывать и "вакцинным туристам" - хотя лазейки все-таки есть. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Число новых заражений продолжает снижаться

В России за последние сутки выявили 10 535 новых случаев заражения Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Суточный прирост продолжает сокращаться. Накануне фиксировали 10 565 заражений. Девятый день подряд в России фиксируют меньше 12 тысяч заболевших коронавирусом, накануне впервые с начала октября число новых случаев оказалось меньше 11 тысяч.

В Москве зарегистрировали 1 284 случая (накануне было 1 277). С 12 февраля суточный прирост в столице лишь однажды - 1 марта - превышал 2 тысячи.

В России за сутки умерли 452 зараженных Covid-19 (во вторник - 441). Общее число жертв коронавируса за время пандемии штаб оценивает в 87 348, Росстат регистрирует гораздо больше летальных исходов - 162 тысячи за апрель-декабрь. Всего заболели 4 278 750 человек, вылечились 3 853 734.

Губернатора не записали на прививку

В России отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, но дальнейшее развитие процесса будут зависеть от мероприятий по борьбе с Covid-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Снижение это идет уже на протяжении последних нескольких недель, - напомнил министр. По-прежнему нужно соблюдать противоэпидемический режим".

По словам Мурашко, завершить вакцинацию населения власти планируют в первом полугодии. "Ну может еще захватываем июль месяц", - сказал он журналистам, посещая госпиталь для ветеранов в Новосибирске, где делают прививки российской вакциной.

Новосибирская область, как заявил министр, в плане вакцинации выглядит положительно. Другие ощущения от прививочной кампании у чиновников в Забайкальском крае.

Губернатор региона Александр Осипов во время заседания местного оперативного штаба не смог записаться на вакцинацию, сообщает "Чита.ру". Губернатор во время совещания позвонил по телефону горячей линии регионального минздрава и попытался записаться на прививку. После него вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев позвонил по другому номеру на горячую линию Читы.

В обоих случаях операторы предложили записать их в лист ожидания, пообещав, что им перезвонят, при этом губернатору не смогли даже назвать время поступления вакцины, а вице-премьеру оператор ответил, что ориентировочно возобновление вакцинации ожидается в середине марта, отмечает издание.

Перерывы в вакцинации ранее отмечались в Петербурге и других регионах. В Москве очередей нет, а в Петербурге прививку сделали только 250 тысяч человек. В России до сих пор были вакцинированы всего около 4 млн человек, сообщал в пятницу главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико.

Нехватку вакцин испытывает, в частности, Волгоградская область, признала накануне зампред областного комитета здравоохранения Елена Краснова. Как пишет издание "Высота 102", последняя поставка из Москвы была 24 февраля - около 15 тысяч доз. В итоге 57 прививочных центров получили по 300 доз.

"Что такое 300 доз? Это 300 человек в неделю могут привиться", - пояснила Краснова. По ее словам, больше вакцин ожидается в марте, дефицит должен быть устранен.

Президент США Джо Байден на прошлой неделе заявил, что прививку получили уже 50 млн американцев, а британский премьер Борис Джонсон в воскресенье сказал, что в Соединенном королевстве привились 20 млн человек.

В Кремле заявляют, что в России нет дефицита вакцин от коронавируса. "Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться", - говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Производство на сегодняшний день развивается и увеличивает свою мощность", - заявил в среду Мурашко, отвечая на вопрос журналистов, когда можно ждать формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.

Иностранцам "Спутник" тоже не достанется

"Вакцинные туристы" - иностранные граждане, въезжающие в Россию только для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, - появятся в России нескоро. К такому выводу пришло агентство Интерфакс, исследовав эту тему.

В начале февраля глава "Интуриста" Виктор Тополкараев сказал Интерфаксу, что туроператор получает запросы о возможности привиться российской вакциной от иностранных граждан, причем речь идет о группах свыше 100 человек. "В основном интерес проявляют путешественники из азиатского региона и Южной Америки", - говорил Тополкарев.

В настоящий момент Россия возобновила авиасообщение с 21 страной. Но вакцинация препаратом "Спутник V" проводится только россиянам. Для записи на прививку на сайте госуслуг необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В негосударственных клиниках действует тот же порядок.

И все-таки кому-то из иностранцев привиться удалось, выяснил Интерфакс. Источник агентства в медицинских кругах сказал, что шанс вакцинироваться у приехавшего из-за рубежа есть в выездных пунктах вакцинации. "Медики там более лояльны, известны случаи, когда иностранные граждане делали там прививку, предъявив национальное удостоверение личности", - объяснил он. Один из таких выездных пунктов в Москве, например, расположен на Красной площади - в ГУМе.

Памятник врачам открыли в Петербурге

В Петербурге на набережной реки Карповки открыли мемориал памяти медиков, погибших во время пандемии, пишет издание "Бумага". Бронзовая скульптура называется "Печальный ангел". Это работа петербургского художника Романа Шустрова, который скончался от коронавируса в мае.

Церемония открытия состоялась на день раньше, чем ожидалось, поэтому "Фонтанка" называет ее "тайной". В ней приняли участие вдова скульптора Марина Шустрова, губернатор Александр Беглов, а также главные врачи больниц.

"Марина Шустрова пригласила меня на открытие этой скульптуры, памяти о погибших врачах и медсестрах. Мы сейчас обсудили, что еще разместим несколько скульптур "Печального ангела" в нашем городе. Уверен, что это место будет посещаемо", - заявил губернатор.

Ранее в Петербурге на Малой Садовой улице был стихийный мемориал памяти врачей, умерших от коронавируса. 13 ноября "стену памяти" с фотографиями более 100 медиков демонтировали, а скульптуру Шустрова решили установить на набережной Карповки возле Первого медицинского университета.